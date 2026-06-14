Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල සංවර්ධනය නැවත මාර්ගයට

දිගු කලක් ප්‍රමාද වීමෙන් පසු, රටේ ප්‍රධාන ගුවන් ගමන් මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීමේ අළුත් වෙහෙසක් ලෙස, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ප්‍රධාන පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටී.

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රය සඳහා වැදගත් ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරයි. වර්ධනය වන මගී ප්‍රමාණය හා ජාත්‍යන්තර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය හමුවේ, මෙම යටිතල පහසුකම් දිගු කලක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව සැලකෙමින් තිබිණි.

තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් ප්‍රමුඛතාවයක්

කටුනායකේ පිහිටා ඇති බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල, දූපත් රාජ්‍යයේ වැඩිම රථවාහන ධාරිතාව සහිත හා ශ්‍රේෂ්ඨතම උපාය මාර්ගික ගුවන් කේන්ද්‍රය ලෙස කටයුතු කරන අතර, ජාත්‍යන්තර ගමන් ආගමනවලින් බහුතරය එය හරහා සිදු වේ. එහි ප්‍රධාන පර්යන්තය උසස් කිරීම අනුප්‍රාප්තික රජයන් කිහිපයක් විසින් ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සාකච්ඡා කළ ද, මෑත වසරවල රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඉදිරි ගමන් ඇනහිටියේය.

ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ කිරීම, ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා සමාගම් හා ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය ඇති කිරීමටත්, වාර්ෂිකව ගුවන්තොටුපලෙන් ගමන් කරන මිලියන ගණනක් මගීන්ගේ සමස්ත ගමන් අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිඵල

නවීකරණය කළ පර්යන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමේදී, විශේෂයෙන් රජය විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ප්‍රධාන චෝදකයකු ලෙස හඳුනා ගත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේදී, අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී කලාපීය සංක්‍රාන්ති කේන්ද්‍රයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට, එනම් වැඩි ගුවන් සේවා සමාගම්誘ආකර්ෂණය කරගෙන ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ගමනාන්ත සමඟ සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීමට, ගුවන්තොටුපල පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය අත්‍යාවශ්‍ය බවත් සැලකේ.

ඉදිකිරීම් කාලසටහන, අරමුදල් සැලසුම් සහ සම්බන්ධ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යන විට මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන ප්‍රොපාර්කෝ, දිවයිනේ රාජ්‍ය ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව මිදීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙමින්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය රාජධානිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ප්‍රධාන සෞදි ගුවන් සේවා…

14 Jun 2026 Discuss
වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ බාධා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව (SPT) බදාදා සිට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තම දෙවන නිල චාරිකාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, එම පිරිස ජූනි 24 දක්වා රටේ…

14 Jun 2026 Discuss