ශ්රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට
ශ්රී ලංකාව නවතම ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ලෝකයේ 67 වන ස්ථානය අත්පත් කරගනිමින්, දකුණු ආසියාවේ දෙවන වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්යය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව එම දර්ශකයේ නවතම සොයාගැනීම් වාර්තා කරයි.
දිවයිනට ලැබුණු ධනාත්මක සංඥාවක්
මෑත වසරවල දී සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා ආර්ථික කළඹලාවන් මධ්යයේ ගමන් කළ ශ්රී ලංකාවට මෙම ශ්රේණිගත කිරීම ආශාව දනවන ප්රතිඵලයකි. දශක ගණනාවක් තුළ රට මුහුණ දුන් දැඩිතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට ගෙන යන ප්රයත්නයන් පිළිබිඹු කරමින්, දකුණු ආසියානු කලාපයේ වඩාත් සාමකාමී රාජ්යයන් අතරේ ශ්රී ලංකාව හඳුනාගැනීම යම් ස්ථාවරත්වයක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
ආර්ථික හා සාමය පිළිබඳ ආයතනය විසින් වාර්ෂිකව නිකුත් කරනු ලබන ගෝලීය සාම දර්ශකය, සමාජීය ආරක්ෂාවේ මට්ටම්, දේශීය හා ජාත්යන්තර ගැටුම් තත්ත්වයන් සහ රාජ්යයක් තුළ හමුදාකරණයේ මට්ටම ඇතුළු විවිධ දර්ශක පදනම් කරගනිමින් රාජ්යයන් මැනීම සිදු කරයි.
කලාපයේ ශ්රේෂ්ඨ ස්ථානයක
දකුණු ආසියාව තුළ ශ්රී ලංකාව දෙවන ස්ථානයට පත්වීම, කලාපයේ ප්රමුඛ රාජ්ය කිහිපයකටම ඉදිරියෙන් සිටීමක් සනිටුහන් කරමින්, අභ්යන්තර සාමය පවත්වාගැනීමේ හා ගැටුම් සම්බන්ධ පීඩනයන් අවම කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ දිවයින ළඟා කරගත් ප්රගතිය ඉස්මතු කරයි. රටේ මෑත අර්බුද තතු පසුබිම් කොටගත් කල, මෙම ජයග්රහණය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
විශ්ලේෂකයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් මෙම ශ්රේණිගත කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර රූපය සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සලකා බලනු ඇත; විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට හා සංචාරක කර්මාන්තය යළි ජීවමත් කිරීමට ගෙන යන ප්රයත්නයන් ඉදිරියේ මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
සාම ශ්රේණිගත කිරීම් සංකේතාත්මක හඳුනාගැනීමෙන් ඔබ්බට යථාර්ථ ලෝකයේ ප්රතිඵල රැගෙන එයි. ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ඉහළ ලකුණු ලබන රාජ්යයන් සාමාන්යයෙන් ප්රයෝජන ලබන්නේ:
- ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ යාම හා ජාත්යන්තර ධන වෙළෙඳපොළවලට වැඩිදුර ප්රවේශය ලැබීම
- සාමකාමී හා ස්ථාවර ගමනාන්ත සොයන සංචාරකයන් ශ්රී ලංකාවට ඇදී ඒමෙන් සංචාරකයන් ගණන ඉහළ යාම
- ශක්තිමත් රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා හා බහුපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල වැඩි බලපෑමක් ඇතිවීම
- තිරදිගු දිගුකාලීන ආර්ථික වර්ධනයට වඩාත් හිතකර ඉදිරි අපේක්ෂා
දුෂ්කර වසර ගණනාවකින් අනතුරුව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට ක්රියාකාරී ලෙස ප්රයත්න ගන්නා ශ්රී ලංකාවට, මෙම හඳුනාගැනීම වර්තමාන තත්ත්වය සනාථ කිරීමක් මෙන්ම ලෝකය ඉදිරියේ අළුත් රූපයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක් ද වෙයි.
ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානය, රටේ ජනතාවගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ දිවයින පුරා සාමාන්ය තත්ත්වය හා ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් පිළිබිඹු කරයි.
රට ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන විට, මෙම සාම ශ්රේණිගත කිරීම පවත්වාගෙන යාම හා තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම රජය හා සිවිල් සමාජ පාර්ශ්වකරුවන් දෙපක්ෂය සඳහාම ප්රමුඛ ප්රාධාන්යයක් ලෙස පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.