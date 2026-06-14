ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස්වලින් පොලු ගසා ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහිව තීරණාත්මක ජයක් ගනී
ශ්රී ලංකාව දෙවන T20 අන්තර්ජාතික තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් රන් 37කින් පරාජය කරමින් ශක්තිමත් සර්වාංගීණ දස්කමක් ප්රදර්ශනය කළ අතර, තරඟාවලිය 1-1ක් ලෙස සමකර වඩාත් උද්යෝගිමත් තීරණාත්මක තරඟයකට舞台ය සකසා ගත්තේය.
ශානක සහ මිෂාරා පිතිකරණයෙන් දිදුලයි
ශ්රී ලංකාවේ ජයග්රහණයට පදනම දැමුවේ එකිනෙකට වෙනස් වුවත් සමාන වැදගත්කමක් දරන අර්ධ සියස් දෙකක කතාවකි. දසුන් ශානක ඉනිමට අවශ්ය වූ පුපුරන සුළු ශක්තිය ලබා දෙමින් ගණනය කළ ආක්රමණශීලී ව්යූහයකින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරණ ප්රහාරයට මුහුණ දුන් අතර, කාමිල් මිෂාරා සමස්ත ඉනිම පුරා සන්සුන්ව හා ස්ථාවරව පිතිකරණ කටයුතු නිසි ලෙස මෙහෙයවීය.
ඔවුන් දෙදෙනාගේ එකතු කළ දායකත්වය, ශ්රී ලංකාවට නියමිත විස්සයේ ඕවර් 20 තුළ වික්කට් 6කට රන් 194ක ජබර් එකතුවක් රැස් කිරීමට මග පෑදූ අතර, එම රාශිය අවසානයේ ප්රතිවාදීන්ට බෙහෙවින් ඔබ්බෙන් පිහිටියේය.
හැරවුම් ලාච්චු ක්රීඩකයන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් රන් හඹායාම හිරකරති
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරණයට බැස සිටියදී, ශ්රී ලංකාවේ හැරවුම් ලාච්චු පන්දු යවන්නන් ඉනිමේ තීරණාත්මක මධ්යම ඕවර් කාලය තුළ ආධිපත්යය අල්ලාගෙන නිරවිරාම පීඩනයක් ගෙන ආ අතර, ඉනිමේ ඉතා නිර්ණායක අවස්ථාවේදී රන් ගලා ඒම තදින් වළකා ලීය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට අවශ්ය වූ ගතිය නැවත ලබා ගැනීමට කිසිවිටෙකත් නොහැකි වූ අතර, අවසානයේ ඉලක්කයෙන් රන් 37කින් පිටතට ගියේය.
තීරණාත්මක තරඟය ඉදිරියේ
දැන් තරඟාවලිය හොඳාකාරව 1-1ක් ලෙස සමව පිහිටා ඇති අතර, තරඟාවලියේ ජයග්රාහකයා තීරණය කරනු ලබන තෙවන හා අවසාන T20 අන්තර්ජාතික තරඟය කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි. මෙම ඒත්තු ගන්වන ජයග්රහණයත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ඉහළ විශ්වාසයකින් යුතුව තරඟයට එළඹෙනු ඇති අතර, මුල් තරඟයෙන් පසු තමන් සතුව තිබූ වාසිය නැවත ලබාගැනීමට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉමහත් උනන්දුවකින් සිටිනු ඇත.
දෙපාර්ශ්වයම ආකර්ශනීය තරඟාවලි අවසන් තරඟයක් ලෙස සැලකෙන දෙය සඳහා සූදානම් වන විට, ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් දැඩි උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.