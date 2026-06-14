පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ ව්යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ
රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති උසස් රැස්වීම ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජන හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
දුබායිහි ප්රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති ආරාධිතයින් පමණක් සහභාගී විය හැකි සුවිශේෂී සංසදයකට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ ජ්යෙෂ්ඨ ව්යාපාර විධායකයින් සහ රාජ්යතාන්ත්රික නායකයින් 200කට පමණ එක්ව, දකුණු ආසියාව පුරා තම ව්යාපාර පුළුල් කිරීමට ලක්ෂ්ය කරගෙන සිටින එමීරේට්ස් ව්යාපාර ආයතන සඳහා ශ්රී ලංකාව ද්වාරයක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙමින් එහි වර්ධනය වෙමින් පවතින හැකියාව විමර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබිණ.
ලෝකයේ වඩාත්ම ගතිකත්වයෙන් පිරි මූල්ය දිස්ත්රික්ක අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කරගෙන ඇති ප්රදේශයක හදවතේ පැවැත්වූ පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන සංවර්ධන ව්යාපෘතිය පිළිබඳ ඉහළ අභිලාෂකාමී දැක්ම ඉස්මතු කළේය — මෙම දූපත් රාජ්යය මූලික කෙරෙමින් ප්රාදේශීය ක්රීඩකයකු ලෙස නොව, පුළුල් දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් ගල්ෆ් ආයෝජකයින් සඳහා කැමැත්තෙන්ම තෝරා ගනු ලබන ප්රවේශ ස්ථානය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණ සහිතවය.
ගල්ෆ් කලාපයේ ව්යාපාරික ප්රභූන් ඉලක්ක කළ උපාය මාර්ගික ඉදිරිපත් කිරීමක්
කොළඹ වෙරළ ඔස්සේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින බහු-ශ්රේණිගත බහුමාධ්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය වන අරබ ඩොලර් බිලියන ගණනාවක ආයෝජනයෙන් ගොඩ නැගෙන පෝට් සිටි කොළඹ කෙරෙහි ජාත්යන්තර මට්ටමින් ඉහළ යන උනන්දුව පිළිබිඹු කරමින්, සංසදයට එමීරේට්ස් තීරණ ගන්නා ප්රභූ ශ්රේණියක් ආකර්ෂණය වූහ. ව්යාපෘතියේ සුවිශේෂී වටිනාකම් යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට සංවිධායකයින් මෙම අවස්ථාව යොදා ගත් අතර, ව්යාපෘතියේ විශේෂ ආර්ථික කලාප තත්ත්වය, ව්යාපාර හිතකාමී නියාමන රාමුව සහ උපාය මාර්ගික භූගෝලීය පිහිටීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරිණ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ජාත්යන්තර නැව් මාර්ගවලට ආසන්න භූගෝලීය පිහිටීම සහ දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් අතර ස්ථාපිතව ඇති ස්ථානය, කොළඹ ප්රාදේශීය මූලස්ථානය ලෙස සලකා බලන ලෙස එමීරේට්ස් ව්යාපාර ආයතනවලට ඒත්තු ගැන්වෙන හේතූන් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරිණ.
ශ්රී ලංකාව හා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය අතර සබඳතා ගැඹුරු කිරීම
ගල්ෆ් කලාපය සමඟ ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පෝට් සිටි කොළඹ සංවර්ධකයින් සහ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් උත්සාහය මෙම සිදුවීම ප්රතිබිම්බ කළේය — ශ්රී ලාංකික විශාල ප්රවාසික සමාජයක් දැනටමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන, ව්යාපාරිකව ක්රියාශීලී ඒ ප්රදේශයේය. ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සහ ව්යවසායකයින් යන දෙඅංශය සඳහාම ඉතාමත් වැදගත් ගමනාන්තයක් ලෙස එමීරේට්ස් ඉතිරිව පවතින හෙයින්, ආයෝජන සම්බන්ධකතා ගොඩ නැගීමේ ස්වාභාවික හවුල්කරුවකු ලෙස එය ස්ථානගත වී ඇත.
- සුවිශේෂී සංසදයට එමීරේට්ස් ජ්යෙෂ්ඨ ව්යාපාර හා රාජ්යතාන්ත්රික නියෝජිතයින් 200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සහභාගී වූහ.
- සිදුවීම පැවැත්වූයේ දුබායිහි ප්රමුඛ ව්යාපාරික ස්ථාන අතරින් කැපී පෙනෙන රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදීය.
- පෝට් සිටි කොළඹ, දකුණු ආසියාවේ එමීරේට්ස් ව්යාපාර ව්යාප්තිය සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරිණ.
- ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික භූගෝලීය හා නියාමන වාසිදායකතා සංසදයේදී ඉස්මතු කෙරිණ.
පෝට් සිටි කොළඹ හිදී ගෝලීය අභිලාෂ
පෝට් සිටි කොළඹ ව්ය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.