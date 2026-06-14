උඩරට ජලාශ ප්රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි
කුඩා ගඟ උප ද්රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්රෝණියේ අඩු බිම් ප්රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි බලධාරීන් අනතුරු අඟවා සිටී.
ද්රෝණියේ ජල මට්ටම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ විපත් කළමනාකරණ ආයතන විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ප්රදේශයේ උඩරට ජලාශ කලාපවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් දිගින් දිගටම ලැබෙමින් පවතී.
ගංවතුර තත්ත්වය උග්ර වෙමින් පවතී
කුඩා ගඟ උප ද්රෝණියේ උස් බිම් ජලාශ ප්රදේශවල නොකඩවා ලැබෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු ගඟ පද්ධතියේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ද්රෝණිය තුළ පිහිටි අඩු බිම් ප්රදේශ කිහිපයක සුළු ජල ගැලීම් ඇති වී තිබේ.
ගඟ ද්රෝණිය දිගට ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්රදේශවල වාසය කරන නිවාසිකයන්ට සීරුවෙන් සිටීමටත්, අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමටත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඉහළ ප්රදේශවල වර්ෂාව දිගටම ලැබෙන්නේ නම් ජල මට්ටම් උච්චාවචනය විය හැකිය.
නිවාසිකයන්ට අවධානයෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙයි
අවදානමට ලක් විය හැකි ප්රදේශවල ජනතාව නිල නිවේදන හරහා තත්ත්වය දැනගෙන සිටීමටත්, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වේ නම් ඉහළ බිම් වෙත යාමට සූදානමින් සිටීමටත් බලධාරීන් ඉල්ලා අවධාරණය කරයි.
- ගංවතුරෙන් යට වූ මාර්ග හෝ ජල මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න
- අත්යවශ්ය දේපල සහ ලේඛන ආරක්ෂිත හා පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි ස්ථානයක තබා ගන්න
- විපත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ නිල නිවේදන නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන්න
- ඉවත් කර ගැනීමක් අවශ්ය වන්නේ නම් වහාම හදිසි ආධාර සේවා අමතන්න
අදාළ රජයේ ආයතන විසින් තත්ත්වය ක්රියාශීලීව තක්සේරු කරනු ලබන අතර, කළු ගඟ ද්රෝණිය පුරා තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.