Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි බලධාරීන් අනතුරු අඟවා සිටී.

ද්‍රෝණියේ ජල මට්ටම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ විපත් කළමනාකරණ ආයතන විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ප්‍රදේශයේ උඩරට ජලාශ කලාපවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් දිගින් දිගටම ලැබෙමින් පවතී.

ගංවතුර තත්ත්වය උග්‍ර වෙමින් පවතී

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උස් බිම් ජලාශ ප්‍රදේශවල නොකඩවා ලැබෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු ගඟ පද්ධතියේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ද්‍රෝණිය තුළ පිහිටි අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ජල ගැලීම් ඇති වී තිබේ.

ගඟ ද්‍රෝණිය දිගට ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල වාසය කරන නිවාසිකයන්ට සීරුවෙන් සිටීමටත්, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමටත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඉහළ ප්‍රදේශවල වර්ෂාව දිගටම ලැබෙන්නේ නම් ජල මට්ටම් උච්චාවචනය විය හැකිය.

නිවාසිකයන්ට අවධානයෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙයි

අවදානමට ලක් විය හැකි ප්‍රදේශවල ජනතාව නිල නිවේදන හරහා තත්ත්වය දැනගෙන සිටීමටත්, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වේ නම් ඉහළ බිම් වෙත යාමට සූදානමින් සිටීමටත් බලධාරීන් ඉල්ලා අවධාරණය කරයි.

  • ගංවතුරෙන් යට වූ මාර්ග හෝ ජල මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න
  • අත්‍යවශ්‍ය දේපල සහ ලේඛන ආරක්ෂිත හා පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි ස්ථානයක තබා ගන්න
  • විපත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිල නිවේදන නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන්න
  • ඉවත් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් වහාම හදිසි ආධාර සේවා අමතන්න

අදාළ රජයේ ආයතන විසින් තත්ත්වය ක්‍රියාශීලීව තක්සේරු කරනු ලබන අතර, කළු ගඟ ද්‍රෝණිය පුරා තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම්…

14 Jun 2026 Discuss
වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි Sinhala

වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි

වධ-හිංසා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායමක් ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන්…

14 Jun 2026 Discuss