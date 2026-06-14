2025 GCE සාමාන්ය පෙළ විභාග ප්රතිඵල දින කිහිපයකින් නිකුත් වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
2025 වර්ෂයේ සාමාන්ය අධ්යාපන සහතික පත්ර සාමාන්ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට සිදු නොවන අතර, ලබන සතියේ ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමට නියමිත බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
GCE සාමාන්ය පෙළ ප්රතිඵල සිසුවකුගේ අධ්යාපන ගමනේ වඩාත්ම වැදගත් අධ්යාපනික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන බැවින්, උසස් පෙළ අධ්යාපනය සහ අනාගත වෘත්තීය අවස්ථා සඳහා මාර්ග තීරණය කරන මෙම නිවේදනය දිවයිනේ පුරා දහස් ගණනක් නිවෙස්වල අපේක්ෂාව හා නොසන්සුන්කම එකවර ඇති කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික සිසුන් සඳහා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක්
සාමාන්ය පෙළ විභාගයට වාර්ෂිකව ලක්ෂ සංඛ්යාත සිසුන් පෙනී සිටින අතර, එය ශ්රී ලාංකික අධ්යාපන ක්රමයේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම අදියරේදී ලබා ගන්නා ප්රතිඵල, සිසුවකුගේ අධ්යාපනික පථය හැඩගැස්වීමේදී ප්රමුඛ භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, උසස් පෙළ සඳහා ඔවුන් සුදුසුකම් ලැබිය හැකි විෂය ධාරා හා පාසල් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරයි.
නිල නිකුත් කිරීමේ දිනය සඳහා දෙමාපියන්, සිසුන් සහ ගුරුවරුන් කාගේත් දෙනෙත් යොමුව තිබූ අතර, ලබන සතිය ලෙස දිනය තහවුරු වීමත් සමඟ දිගු රැකගෙන සිටීම අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතී.
සිසුන් අපේක්ෂා කළ යුත්තේ කුමක්ද
- ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව නිල රජයේ නාලිකා හරහා ලබා ගත හැකි වනු ඇත.
- ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා සිසුන් තම දර්ශකාංක අංක ළඟ තබා ගෙන සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- නිවේදනයෙන් අනතුරුව ඉදිරි පියවර සඳහා පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සිසුන්ට මඟ පෙන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නිකුත් කිරීමේ දිනය ළඟා වෙත්ම, ප්රතිඵලය කුමක් වුවද, ශාස්ත්රීය හා වෘත්තීය මාර්ග රාශියක් සෑම කෙනෙකුටම විවෘතව පවතින බැවින්, සිසුන් සන්සුන්ව සිට තම පාසල් හා පවුලේ අයගෙන් මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්නා ලෙස දිරිගැන්වීම කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.