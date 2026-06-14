ආනයනික භාණ්ඩ ලේබල් කිරීමේ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළෙඳසැලක් කෙරෙහි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ වැටලීමක්
කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්රදේශයේ සුපිරි වෙළෙඳසැලක රාක්කවල විකිණීමට තබා ඇති ආනයනික භාණ්ඩවල අනිසි ලේබල් කිරීම සම්බන්ධ 民ජනතා 民민민우우우우민민민우민우민民民民 민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.