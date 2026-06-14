Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආනයනික භාණ්ඩ ලේබල් කිරීමේ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළෙඳසැලක් කෙරෙහි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ වැටලීමක්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආනයනික භාණ්ඩ ලේබල් කිරීමේ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළෙඳසැලක් කෙරෙහි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ වැටලීමක්

කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළෙඳසැලක රාක්කවල විකිණීමට තබා ඇති ආනයනික භාණ්ඩවල අනිසි ලේබල් කිරීම සම්බන්ධ 民ජනතා 民민민우우우우민민민우민우민民民民 민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민민

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසක් පුරා පැවති ශූරතා නියඟය අවසන් කරමින් ඓතිහාසික NBA ශූරතාවය දිනා ගනී Sinhala

නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසක් පුරා පැවති ශූරතා නියඟය අවසන් කරමින් ඓතිහාසික NBA ශූරතාවය දිනා ගනී

නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම වසර 50කට අධික කාලයකට පසු මුල්වරට NBA ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය නිව් යෝර්ක් නගරය පුරා ප්‍රීතියේ රැල්ලක් ඇති කළ…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී මෙතෙක් සිදු වූ රෝගීන් 41,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී මෙතෙක් සිදු වූ රෝගීන් 41,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වල බියකරු ඉහළ යෑම පොදු සෞඛ්‍ය සැලකිලි අවදි කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසරේ දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මේ වන විට රට…

14 Jun 2026 Discuss
අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් පසු සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් පසු සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

සංවිධිත අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ පිරිමින් දෙදෙනෙකු අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් අනතුරුව බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA)…

14 Jun 2026 Discuss