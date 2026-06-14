දැවැන්තයන් අතර කොටු වූ ශ්රී ලංකාව: හින්දු සාගරයේ සබ්මැරීන් ආරක්ෂක අර්බුදය
මහා සාගර ක්රීඩාවක කුඩා දූපතක්
හින්දු සාගර කලාපය හරහා මහා බල තරඟකාරිත්වය තීව්ර වෙත්ම, ශ්රී ලංකාව ඉතාමත් සංකීර්ණ භූ-දේශපාලනික රැළි අතර මඟ සොයා ගනිමින් සිටී. ලොව වඩාත්ම කාර්යබහුල මුහුදු වෙළඳ මාර්ග ඔස්සේ උපායමාර්ගිකව පිහිටා ඇති මෙම දූපත් රාජ්යය, ඉන්දියාව සහ චීනය යන දෙරටම — සබ්මැරීන් ක්රියාකාරකම් ඇතුළුව — දූපත ආශ්රිත මුහුදු ප්රදේශවල ඔවුන්ගේ නාවික රිංගාව පුළුල් කරන විට, සියුම් සංතුලනයක් රකිමින් ඉදිරියට යාමට සිදුව ඇත.
සබ්මැරීන් ප්රශ්නය
ශ්රී ලාංකික ජලයේ විදේශ සබ්මැරීන් පැවතීම කොළඹ රජයට බොහෝ කලක් තිස්සේ සංවේදී මාතෘකාවක් ව පැමිණ ඇත. අරාබි මුහුද සහ බෙංගාල බොක්ක අතර තීරණාත්මක මංසලකක් ලෙස දූපතේ වරාය සහ වෙරළ තීරය පිහිටා ඇති හෙයින්, සෑම ආකාරයකම නාවික නෞකාවන්ට ශ්රී ලංකාව ආකර්ශනීය ගමනාන්තයකි. පසුගිය වසරවලදී චීන සබ්මැරීන් කොළඹ වරායේ නැංගුරම් ලා ඇති අවස්ථාවන්හිදී, නවදිල්ලිය දිප්ලොමාතික විරෝධය දැඩිව පළ කළ අතර, එමඟින් මෙම ගැටළුව කෙතරම් සංකීර්ණ ද යන්න මනාව ඉස්මතු විය.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම අභියෝගය හුදෙක් සැපයුම් හෝ හමුදාමය ස්වභාවයක් ගන්නේ නැත — එය මූලිකවම දේශපාලනික ස්වභාවයක් ගනී. එක් රටක සබ්මැරීනවලට ප්රවේශය ලබා දෙමින් අනෙකාට ප්රතික්ෂේප කිරීම, ප්රවේශමෙන් ගොඩනඟා ගත් අසල්වැසි රටවල් සහ වෙළඳ හවුල්කාර රටවල් සමඟ ඇති ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා අනතුරේ හෙළීමේ අවදානමක් දරයි.
ඉන්දියාවේ අවධානය
හින්දු සාගරය තම උපායමාර්ගික අතුවැටියක් ලෙස ඉන්දියාව සලකන අතර, ශ්රී ලාංකික වෙරළ ආශ්රිතව කිසිදු විදේශ නාවික රිංගාවක් ඇති වීමට ඓතිහාසිකව ඉතා සංවේදීව ප්රතිචාර දැක්වේ. "真珠串" ලෙස හඳුන්වන චීන උපායමාර්ගය — දකුණු චීන මුහුදේ සිට අප්රිකාවේ හෝන් අන්තිකය දක්වා දිවෙන, චීනය ආධාර කළ වරාය හා පහසුකම් ජාලය — හරහා ගෙන යන නාවික ව්යාප්තිවාදය සම්බන්ධයෙන් නවදිල්ලිය ගේ දැඩි ගැටළු ඉතා හොඳින් ප්රකාශිත ය; ශ්රී ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය ද ඒ කතිකාවතේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
ඉන්දියාවේ භෞගෝලික ආසන්නතාව හේතුවෙන්, ශ්රී ලාංකික ජලයේ සිදු වෙනස්කම් ඉන්දීය නාවික සැලසුම්කරුවන්ට ක්ෂණික ආරක්ෂක ඇඟවීම් ගෙන දෙයි. වරාය ප්රවේශය හෝ නාවික සහයෝගිතාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ රජය බේජිං දෙසට නැඹුරු වන බවක් හැඟෙන ඕනෑම අවස්ථාවක, පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියෙන් එගොඩ ඉන්දියාවේ ඉක්මන් අවධානය හිමි වේ.
චීනයේ නාවික අභිලාෂයන්
චීනය, තම කොටසෙන්, "පටි සහ මාර්ග" මුලපිරීම හරහා ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම්වලට විශාල ලෙස ආයෝජනය කර ඇති අතර, හම්බන්තොට වරායේ මතභේදාත්මක වර්ෂ 99 බදු ගිවිසුම ඒ සඳහා ශ්රේෂ්ඨ නිදර්ශනයකි. බේජිං ඔවුන්ගේ නාවික ක්රියාකාරකම් සාමාන්ය සහ නීත්යානුකූල ඒවා ලෙස හඳුන්වන අතර, හින්දු සාගරයේ ඔවුන්ගේ වර්ධනශීලී රිංගාව සිදු කෙරෙනුයේ හුදෙක් වාණිජ හා මානවීය අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන බව අවධාරණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, කලාපීය ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ ඒ පිළිබඳ සැකයෙන් සිටින අතර, වරාය යටිතල පහසුකම්වල ද්විත්ව භාවිත හැකියාව සහ ජනතා විමුක්ති හමුදා නාවික හමුදාවේ නිල් ජල හැකියාවන් ස්ථාවරව ව්යාප්ත වීම ඔවුන් විශේෂයෙන් පෙන්වා දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ අසහනකාරී ස්ථාවරය
ශ්රී ලාංකික භූමිය කිසිදු අසල්වැසි රටකට තර්ජනයක් වන ක්රියාකාරකම් සඳහා යොදා නොගන්නා බව අවධාරණය කරමින්, කොළඹ රජය නිරන්තරයෙන් ජෝඨ-සංරේඛණ ප්රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ඇත. නමුත් ප්රායෝගිකව, ඉන්දියාව සහ චීනය දෙකම වැඩිමනත් උපායමාර්ගික සහතිකයන් ඉල්ලා සිටින විට, ඒ රැහැනේ ඇවිද යෑම ක්රමයෙන් දුෂ්කර ව යයි.
ශ්රී ලංකාව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.