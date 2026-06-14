අනුරාධාපුර අධිකරණය හිටපු අටමස්ථානාධිපතිට DNA විශ්ලේෂණය සඳහා රුධිර සාම්පලයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කරයි
දරුණු ළමා ලිංගික අතවර නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් අනුරාධාපුර ප්රධාන මහේස්ත්රාත්වරයා හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ බෞද්ධ පූජකවරයකුට DNA පරීක්ෂණය සඳහා රුධිර සාම්පලයක් ලබා දෙන ලෙස නියෝග කිරීම, දිගින් දිගටම පවතින නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ප්රධාන මහේස්ත්රාත් සියපත් සසිඳු වික්රමරත්න මහතා සිකුරාදා, අඩු වයසැති ගැහැණු ළමයකු කෙරෙහි දරුණු ලිංගික අතවර සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු අටමස්ථානාධිපති පල්ලේගම හේමරතන හිමිට එම නියෝගය නිකුත් කළේය.
DNA සාක්ෂි අපේක්ෂිතයි
චෝදිත පූජකවරයාගෙන් රුධිර සාම්පලයක් ලබා ගැනීමට නියෝග කිරීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ, නඩු පැවරීම ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රධාන අංගයක් ලෙස විමර්ශකයෝ වෛද්ය විද්යාත්මක සාක්ෂි සොයා යන බවයි. ලිංගික වැරදි සම්බන්ධ අපරාධ නඩු කටයුතුවලදී DNA පරීක්ෂණය ඉතාමත් විශ්වාසදායක විද්යාත්මක සාක්ෂි ආකාරයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ සාසනය තුළ චෝදිතයා ඉතිහාසයේ දී දැරූ ජ්යෙෂ්ඨ ආගමික තනතුර හේතුවෙන් මෙම නඩුව සමාජයේ විශාල අවධානයක් ඇද ගෙන ඇත. පල්ලේගම හේමරතන හිමි ඊට පෙර අටමස්ථානාධිපති තනතුර දරා සිටි අතර, එය දිවයිනේ අතිශය පූජනීය ස්ථාන අතර ඇතුළත් ශ්රේෂ්ඨ ශුද්ධ ස්ථානයක ජ්යෙෂ්ඨ භාරකාරවරයා දැක්වීමට යොදාගන්නා නාමධේයයකි.
විභාගය ඉදිරියට
මෙම නඩු කාරණය අනුරාධාපුර ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ විභාග කෙරෙමින් පවතින අතර, නවතම නියෝගය රට පුරා දෙනෙත් යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම නඩුවේ තවත් ක්රියාපිළිවෙළ පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
DNA විශ්ලේෂණ ප්රතිඵල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත කාල සීමාවක් පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම, තවදුරටත් විභාග දිනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.