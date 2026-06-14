Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අනුරාධාපුර අධිකරණය හිටපු අටමස්ථානාධිපතිට DNA විශ්ලේෂණය සඳහා රුධිර සාම්පලයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අනුරාධාපුර අධිකරණය හිටපු අටමස්ථානාධිපතිට DNA විශ්ලේෂණය සඳහා රුධිර සාම්පලයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කරයි

දරුණු ළමා ලිංගික අතවර නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් අනුරාධාපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ පූජකවරයකුට DNA පරීක්ෂණය සඳහා රුධිර සාම්පලයක් ලබා දෙන ලෙස නියෝග කිරීම, දිගින් දිගටම පවතින නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් සියපත් සසිඳු වික්‍රමරත්න මහතා සිකුරාදා, අඩු වයසැති ගැහැණු ළමයකු කෙරෙහි දරුණු ලිංගික අතවර සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු අටමස්ථානාධිපති පල්ලේගම හේමරතන හිමිට එම නියෝගය නිකුත් කළේය.

DNA සාක්ෂි අපේක්ෂිතයි

චෝදිත පූජකවරයාගෙන් රුධිර සාම්පලයක් ලබා ගැනීමට නියෝග කිරීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ, නඩු පැවරීම ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස විමර්ශකයෝ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි සොයා යන බවයි. ලිංගික වැරදි සම්බන්ධ අපරාධ නඩු කටයුතුවලදී DNA පරීක්ෂණය ඉතාමත් විශ්වාසදායක විද්‍යාත්මක සාක්ෂි ආකාරයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සාසනය තුළ චෝදිතයා ඉතිහාසයේ දී දැරූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආගමික තනතුර හේතුවෙන් මෙම නඩුව සමාජයේ විශාල අවධානයක් ඇද ගෙන ඇත. පල්ලේගම හේමරතන හිමි ඊට පෙර අටමස්ථානාධිපති තනතුර දරා සිටි අතර, එය දිවයිනේ අතිශය පූජනීය ස්ථාන අතර ඇතුළත් ශ්‍රේෂ්ඨ ශුද්ධ ස්ථානයක ජ්‍යෙෂ්ඨ භාරකාරවරයා දැක්වීමට යොදාගන්නා නාමධේයයකි.

විභාගය ඉදිරියට

මෙම නඩු කාරණය අනුරාධාපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ විභාග කෙරෙමින් පවතින අතර, නවතම නියෝගය රට පුරා දෙනෙත් යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම නඩුවේ තවත් ක්‍රියාපිළිවෙළ පියවරක් සනිටුහන් කරයි.

DNA විශ්ලේෂණ ප්‍රතිඵල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත කාල සීමාවක් පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම, තවදුරටත් විභාග දිනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි…

14 Jun 2026 Discuss
එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම්…

14 Jun 2026 Discuss