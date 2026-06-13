Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයට්-හොජ් තම නව උපන් දියණියට T20 ලෝක කුසලාන වීරකම කැප කරයි — ශ්‍රී ලංකාව සිට චිත්තාකර්ෂණීය ජයග්‍රහණයක්

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයට්-හොජ් තම නව උපන් දියණියට T20 ලෝක කුසලාන වීරකම කැප කරයි — ශ්‍රී ලංකාව සිට චිත්තාකර්ෂණීය ජයග්‍රහණයක්

ටී20 කාන්තා ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව එංගලන්ත පිතිකාරිනි ඩෑනී වයට්-හොජ් අමතකනොවන දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ඇය ක්‍රීඩාංගනය තුළ මෙන්ම එයින් ඔබ්බෙහිද හදවත් දිනාගත් චිත්තාකර්ෂණීය මොහොතක් ලෙස තම නව ඉපදුණු දියණියට තමාගේ ඉනිම කැප කළාය.

තරගාවලියේ රඟදැක්වීම් අතර පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක්

මෑතකදී මව් කෙනෙකු බවට පත් වූ වයට්-හොජ්, ඉහළ ආතතියෙන් පිරි මෙම තරගාවලි ගැටුමේදී ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දෙන විට, ඇගේ පෞද්ගලික ප්‍රීතිය ගෙන් බිහිවූ ශක්තිය ඇගේ පිතිකාරී ප්‍රකාශනය තුළ ගලා බැස්සාය. පළපුරුදු මෙම පිතිකාරිනිය ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට මුහුණ දෙද්දී සිය නව දරුවා ගැන සිතුවිලි ඇගේ මනසේ පෙරට ආ බවත්, ඒ දස්කම විශේෂ වැදගත්කමක් දරන බවත් ඉනිම අවසන් වූ පසු ඇය පැහැදිලි කළාය.

මෙම කැපකිරීම දැනටමත් ඉතාමත් තරගකාරී හා අවධානයෙන් නරඹන ලද තරගයට ගැඹුරු මානවීය මානයක් එකතු කළ අතර, සෑම අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවකගේ ජීවිතයේ, ක්‍රීඩාංගනයේ සීමාවෙන් ඔබ්බට විහිදෙන පෞද්ගලික කතාවක් ඇති බව ​රසිකයන්ට සිහිගන්වා දුන්නේය.

ලෝක රඟහලේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට මෙම තරගය, ලෝකයේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත ටී20 රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් වන එංගලන්තයට එරෙහිව තවත් දුෂ්කර සටනක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ක්‍ෂේත්‍රයේ ඔවුන්ගේ උත්සාහය තිබියදීත්, එංගලන්තයේ පළපුරුද්ද හා තනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හැසිරවීම දුෂ්කර බව ඔප්පු වූ අතර, ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය වයට්-හොජ්ගේ දායකත්වය ඉටු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව තම ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ගෝලීය තරගාවලියේ ස්ථිර හැඟීමක් ඉතිරි කිරීමට කණ්ඩායම උනන්දුවෙන් සිටිනු සමග, ​මෙම ගැටුමෙන් ලත් පාඩම් ලබාගෙන නැවත ශක්තිමත් වීමට ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝය.

සිහිනයක් ලෙස සිහිකළ ඉනිමක්

වයට්-හොජ්ට පෞද්ගලිකව, ​මෙම ඉනිම ඇය විශේෂ ආඩම්බරයකින්돌아​돌아볼 ඉනිමක් ලෙස සිහිකරනු ​ඇත — එහි ක්‍රිකට් ගුණාත්මකභාවය නිසා පමණක් නොව, එය ක්‍රීඩා කරන ලද ගැඹුරු පෞද්ගලික සන්දර්භය නිසාත්ය. ලෝක කුසලාන දස්කමක් නව ඉපදුණු ළදරුවෙකුට කැප කිරීම යනු ක්‍රීඩාව ඉක්මවා යන ආකාරයේ කතාවක් වන අතර, ක්‍රිකට්හි සම්ප්‍රදායික රසිකයන්ගෙන් ඔබ්බට ද ශ්‍රෝතෘන් සමඟ අනුනාදය ලබයි.

කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානය සිය තත්ත්වය හා නරඹන්නන් ගණන ස්ථිරව ඉහළ නංවාගෙන යද්දී, මෙවැනි මොහොත් ලොව පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනයාගේ සිත්තුළ ක්‍රීඩාව ගැන උද්යෝගය ඇති කරන්නේ ඇයිද යන්නේ ප්‍රබල සිහිවටනයක් ලෙස දිගටම ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි Sinhala

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී වේදා ප්‍රජාවේ නායකයා වන උරු වරිගේ වන්නිලා අත්තෝ මහතා, සිකුරාදා, ජනවාරි 12 වැනිදා, පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය…

13 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට

අද අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) අලුයම, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී, රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා විශාල ප්‍රමාණයක ශුල්ක රහිත…

13 Jun 2026 Discuss
පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි Sinhala

පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි

2026 වර්ෂයේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජලයේ ගිලී මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඓතිහාසිකව ජලය සම්බන්ධ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන සමයක් වන ඉදිරි පොසොන් උත්සව සමය සහ පාසල්…

13 Jun 2026 Discuss