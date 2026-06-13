Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
USS කැන්බෙරා යුද්ධ නැව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද නාවික බලය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොළඹ වරායට නැංගුරම් ලයයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදාවට අයත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රභේදයේ ලිටරල් කොම්බැට් යුද්ධ නැවක් වන USS කැන්බෙරා (LCS 30), ජූනි 12 වැනි දින කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කළේය. මෙය දෙරට අතර පවතින නාවික සබඳතාවයේ තවත් සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

වරාය නැවතීම්වල වර්ධනය වන රටාවක්

USS කැන්බෙරාගේ පැමිණීම විශේෂ අවධානයට ලක් වන්නේ, කොළඹ වරායට නැවතීමට පැමිණි සිව්වන එක්සත් ජනපද නාවික ලිටරල් කොම්බැට් නැව ලෙස එය ඉතිහාසගත වන බැවිනි. USS කැන්බෙරා, ශ්‍රී ලංකාවට ඊට පෙර පැමිණි USS ටල්සා සහ USS චාල්ස්ටන් යන නැව් දෙකේ පියසටහන් අනුගමනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වොෂිංටනය පවත්වා ගෙන යන මුහුදු හමුදා සබඳතාව ශක්තිමත් කරයි.

ලිටරල් කොම්බැට් නැවක් යනු කුමක්ද?

ලිටරල් කොම්බැට් නැව් යනු වෙරළාසන්න හා ඉන් ආසන්න ජල සීමාවල සටන් මෙහෙයුම් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද, වේගවත් හා සංචලනශීලී මෙහෙයුම් නැව් වේ. USS කැන්බෙරා අයත් වන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ප්‍රභේදය, සුවිශේෂී ත්‍රිමරාන් නෞකා නිර්මාණය සඳහා ප්‍රසිද්ධ අතර, මතුපිට යුද්ධ මෙහෙයුම්, බිම්බෝම්බ ප්‍රතිවිරෝධී මෙහෙයුම් සහ සබ්මැරීන් විරෝධී මෙහෙයුම් ඇතුළු නාවික කාර්ය රාශියක් සඳහා වේගය හා විවිධාත්මකත්වය ලබා දෙයි.

උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

ඉන්දු-පැසිෆික් ආරක්ෂාව සහ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ග ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව හිමි කර ගෙන ඇති උපාය මාර්ගික භූගෝලීය ස්ථානය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡා මධ්‍යයේ මෙම නැව් නැවතීම සිදු වේ. මෙවැනි වරාය නැවතීම් සාමාන්‍යයෙන් දෙපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට, මුහුදු සහයෝගිතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, සහ නාවික නිලධාරීන් හා දේශීය ප්‍රජාවන් අතර මිනිස් සබඳතා වර්ධනය කිරීමට හොඳ අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.

නැවේ නැවතීමේ කාලය තුළ කාර්ය මණ්ඩලය හා දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මැදිහත්කාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන…

13 Jun 2026 Discuss
කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල…

13 Jun 2026 Discuss