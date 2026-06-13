Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය දකුණු කොරියාවට 20-0 ක් ලබා දීමට හේතු වූ වීසා අර්බුදය පිළිබඳ නිහඬතාවය බිඳ දමයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය දකුණු කොරියාවට 20-0 ක් ලබා දීමට හේතු වූ වීසා අර්බුදය පිළිබඳ නිහඬතාවය බිඳ දමයි

ජාතික රග්බි සංගමය ලාජාජනක ජාත්‍යන්තර පසුබෑමේ පරිපාලන අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය, නියමිත ජාත්‍යන්තර තරඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සංචාරය කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් දකුණු කොරියාවට 20-0 ජයග්‍රහණය ලබා දීමට තුඩු දුන් හානිකර පරිපාලන අක්‍රමිකතාවයේ සාරසංක්ෂේපය පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත.

ජාතික රග්බි පාලක මණ්ඩලයට අනුව, කණ්ඩායම් සූදානම් කිරීමේ අවසාන අදියරවලදී මතු වූ මෙහෙයුම් හා පරිපාලන දුර්වලතා මෙම ඛේදනීය සිදුවීමට මූල හේතුව වූ අතර, එය අවසානයේ තරඟයට කණ්ඩායමේ සහභාගිත්වය අවලංගු කිරීමට බල කෙරිණි.

කුමක් වැරදී ගියේද

ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය පිළිගත්තේ, සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉතා තීරණාත්මක හා අවසාන අදියරකදී ගැටලු මතු වූ බවත්, ගමන් නිවාඩු කාලසීමාවට පෙර වීසා සංකූලතා නිරාකරණය කර ගැනීමට නිලධාරීන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නොලැබුණු බවත්ය. මෙම අසාර්ථකත්වය හේතුවෙන් ජාතික කණ්ඩායමට ගුවන් ගමන ආරෝහණය කළ නොහැකි වූ අතර, තරඟාවලි සංවිධායකයන්ට 20-0 ක් පෙරනිමි ලකුණු අනුව තරඟය දකුණු කොරියාවට පිරිනැමීමෙන් ඔබ්බට විකල්පයක් නොවීය.

මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකා රග්බිය සඳහා දැඩි ලාජාවකට තුඩු දී ඇති අතර, විදේශ සංචාරක හා තරඟ කාලසටහන් කළමනාකරණයේදී සංවිධානය තුළ පවතින පරිපාලන ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

වගවීමේ ඉල්ලීම්

මෙම හෙළිදරව්ව රටපුරා රග්බි සහාය කරුවන් හා පාර්ශ්වකරුවන් අතර පුළුල් කනස්සල්ලකට හේතු වී ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු එවැනි සිදුවීමක් කිසිදා නැවත නොපිළිගැනීම සහතික කිරීමට ආයතනයේ සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තර සමීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිති. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සංචාරය සඳහා වීසා කටයුතු කල් තබා සූදානම් කළ යුතු බවත්, ජාතික කණ්ඩායම් මට්ටමේ එවැනි කාරණා සූදානම් කිරීමේ අවසාන අදියර දක්වා ඉතිරිකර ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත නොහැකි බවත් විවේචකයන් තර්ක කරති.

  • ශ්‍රී ලංකාව පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් දකුණු කොරියාවට 20-0 ක් ලබා දෙන ලදී
  • ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය මෙම සිදුවීම මෙහෙයුම් හා පරිපාලන අඩුපාඩු නිසා සිදු වූ බවට පිළිගත්තේය
  • කණ්ඩායම් සූදානම් කිරීමේ අවසාන අදියරේදී ගැටලු මතු විය
  • කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට හෝ කණ්ඩායම් නිලධාරියෙකුට තරඟය සඳහා සංචාරය කළ නොහැකි විය

නැවත සිදු වීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා හඳුන්වා දෙනු ලබන නිශ්චිත නිවැරදි කිරීමේ පියවර මොනවාද යන්න ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය තවමත් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දේශීය ක්‍රීඩා බලධාරීන් හා ජාත්‍යන්තර රග්බි සංවිධාන දෙඅතරින්ම පාලක මණ්ඩලය වැඩිදුර සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරඟ කරන විශේෂයෙන්ම ජාතික ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සහාය කිරීමේදී ශක්තිමත් පරිපාලන යටිතල පහසුකම්වල වැදගත්කම පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම සේවය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන…

13 Jun 2026 Discuss
කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල…

13 Jun 2026 Discuss