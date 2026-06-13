ශ්රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ අවධානයට ලක්වූ ප්රධාන වෙළඳ සංගමයක්
ශ්රී ලංකාව දැනට චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ASEAN සාමාජික රාජ්ය දහය ඇතුළු ආසියා-පැසිෆික් ආර්ථිකයන් 15ක් එක්සේ ගෙන එන, ලෝකයේ විශාලතම නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම වන කලාපීය සවිස්තරාත්මක ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයට (RCEP) සම්බන්ධ වීම සලකා බලමින් සිටී. මෙම පියවර, සාමාජිකත්වය අවසානයේදී දිවයිනට වාසිදායක වේද නැතහොත් බරක් වේද යන්න පිළිබඳව ආර්ථික විද්යාඥයින්, ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර තිබේ.
RCEP යනු කුමක්ද?
RCEP 2022 ජනවාරි මාසයේදී ක්රියාත්මක වූ අතර, එය සාමූහිකව ගෝලීය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 30ක් පමණ සහ ලෝක ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ නියෝජනය කරයි. ගිවිසුම සැලසුම් කර ඇත්තේ තීරු බදු අඩු කිරීමට, වෙළඳ ක්රියාපටිපාටි සරල කිරීමට සහ සාමාජික ආර්ථිකයන් හරහා සම්භව රීති එකිනෙකට ගැළපීමට වන අතර, එමඟින් විශාල හා ඒකාබද්ධ කලාපීය වෙළෙඳ පොළක් ඇති කෙරේ.
අවස්ථාවන්
ශ්රී ලංකාවේ සම්බන්ධ වීම සඳහා පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ RCEP හට සම්බන්ධ වීම රටේ අපනයන අංශය සඳහා සැලකිය යුතු නව ද්වාර විවෘත කළ හැකි බවයි. හඳුනාගත් විභව වාසි අතර:
- චීනය සහ ASEAN කණ්ඩායම ඇතුළු ලෝකයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන සමහර ආර්ථිකයන් වෙත වරප්රසාද සහිත වෙළඳ ප්රවේශය
- ශ්රී ලාංකික ඇඳුම් පැළඳිලි, තේ, කුළු බඩු සහ රබර් කලාපීය වෙළෙඳ පොළවල වඩාත් හිතකර කොන්දේසි යටතේ තරඟ කිරීමේ අවස්ථා
- ශ්රී ලංකාව වඩාත් ආකර්ශනීය නිෂ්පාදන හා සේවා කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීමත් සමඟ විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන ප්රවාහයන් ඉහළ යාම
- කලාපීය සැපයුම් දාමයන්ට වැඩිදියුණු ඒකාබද්ධ වීම, කර්මාන්ත විවිධාංගීකරණය සහ රැකියා ඇතිකිරීම සඳහා සහාය විය හැකිය
- ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන තාක්ෂණ අංශයට ප්රයෝජනවත් ඩිජිටල් වෙළඳාම සහ ඊ-වාණිජ්ය රාමු සම්බන්ධව විභව දියුණු කිරීම්
අභියෝගයන්
කෙසේ වෙතත්, විශ්ලේෂකයන් අවවාද කරන්නේ සාමාජිකත්වය අවදානම් රහිත නොවන බවයි. දශක ගණනාවක් තුළ ඇති වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් සෙමෙන් සුවය ලැබෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, ගැඹුරු කලාපීය වෙළඳ ඒකාබද්ධ වීමෙන් හෙළිදරව් විය හැකි ව්යුහාත්මක අවදානම් කිහිපයකට මුහුණ දෙයි.
- තීරු බදු ආදායම් අඩු වීම, IMF ප්රකෘතිය ලැබීමේ වැඩසටහන යටතේ රාජ්ය මූල්ය ශක්තිමත් කිරීම ප්රමුඛතාවයක් ව පවතින මෙම අවස්ථාවේදී රජයේ මූල්ය තත්ත්වය යයට දැමිය හැකිය
- දේශීය කර්මාන්ත, විශේෂයෙන් කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායකයන්, විශාල, වඩාත් කාර්මීකරණය වූ RCEP සාමාජිකයන්ගෙන් ආනයනය වන સસිල් භාණ්ඩ සමඟ තරඟ කිරීමට අපහසු විය හැකිය
- ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනම පටු ව පවතීන බැවින්, වරප්රසාද සහිත ප්රවේශ විධිවිධාන සම්පූර්ණ වාසියක් ලෙස ලබාගැනීමේ හැකියාව සීමිතය
- RCEP හි සම්භව රීති සහ ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සඳහා ශ්රී ලංකාව තවමත් ගොඩනඟමින් සිටින සැලකිය යුතු ආයතනික ධාරිතාවක් අවශ්ය වේ
සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවයක්
වෙළඳ ආර්ථික විද්යාඥයින් අවධාරණය කරන්නේ RCEP සාමාජිකත්වයෙන් ලැබෙන ශුද්ධ ප්රතිඵලය, ශ්රී ලංකාව සිය සම්බන්ධ වීමේ කොන්දේසි ව්යුහගත කරන ආකාරය, සංවේදී අංශ සඳහා ගිවිසුම් ගත කරන ක්රමාන්විත ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමාවන් සහ සමාන්තරව ගන්නා දේශීය ප්රතිසංස්කරණ මත බෙහෙවින් රඳා පවතින බවයි. යටිතල තරඟකාරිත්ව ගැටලු විසඳීමකින් තොරව සංගමයට හුදෙක් සම්බන්ධ වීම, අපනයන-ආශ්රිත වර්ධනයක් වෙනුවට ව්යාප්ත ව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.