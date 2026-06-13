ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජන මාර්ගය සැකසීමට ඉන්දු-ලංකා කුටිය ව්යාපාරික නායකයින් එක් කරයි
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි සංසදය අවධානය යොමු කරයි
ඉන්දු-ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය මෑතකදී ඉහළ මට්ටමේ සංවාදයක් පවත්වා, ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජනවල미래ය සහ යෙදුම් රාජ්යයන් දෙක අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ පුළුල් අවස්ථාවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා著名 ව්යාපාරික පෞද්ගලිකයින්, ප්රතිපත්ති立案자들 සහ කර්මාන්ත දිරිජකයින් එක් රැස් කළේය.
සාකච්ඡා මේසය මත ප්රධාන මාතෘකා
ශ්රී ලංකාවේ නවීන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ආර්ථික ස්ථාවරీකරණ ගමනේ යෙදී සිටින රට, ශ්රී ලංකාවේ විකාශනය වන ආයෝජන වාතාවරණය ආශ්රිතව නිදහස් සංවාදයක් ගෙනයාමේ වේදිකාවක් ලෙස සංසදය කටයුතු කළේය. විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම, නියාමන රාමු සරල කිරීම සහ ඉන්දියාව සමග ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමේ මාර්ග සහභාගිවූවෝ ගවේෂණය කළහ.
ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාරයට වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවද සාකච්ඡා ඇති වූ අතර, විභව ආයෝජකයින් තුළ විශ්වාසය ඇති කර ගැනීමට අනුකූල ප්රතිපත්ති දිශානතිය, විනිවිදභාවය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය අවශ්ය බව නියෝජිතයින් ඉස්මතු කළහ.
ඉන්දු-ලංකා ව්යාපාරික සබඳතා අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් සැලකිය යුතු වෙළඳ හා ආයෝජන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉන්දියාව ඉදිරිපත් වන අතර, මෙවැනි සංසද රාශිය ඒ සබඳතාව පවත්වාගෙන යාමේ හා පුළුල් කිරීමේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව සැලකේ. දෙරටේ ව්යාපාරික ප්රජාවන් අතර පාලමක් ලෙස දීර්ඝකාලයක් සිට සේවය කළ මණ්ඩලය, විවිධ මට්ටම්වල අර්ථවත් ආර්ථික සහභාගිත්වයක් ප්රවර්ධනය කිරීමේ තම කැපවීම නැවත තහවුරු කළේය.
- ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ යාන්ත්රණයන් ශක්තිමත් කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අංශවල ආයෝජන අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමට ඉන්දීය ව්යාපාරිකයින් දිරිමත් කිරීම
- ඉන්දීය වෙළඳපොළ වඩාත් ඵලදායී ලෙස ප්රවේශ වීමෙහිලා ශ්රී ලංකා ව්යවසායන්ට සහාය වීම
- පෞද්ගලික අංශ නායකයින් සහ රජයේ නියෝජිතයින් අතර සංවාදය ප්රවර්ධනය කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික නැවත පණ ගැන්වීම කළ හැකි පමණක් නොව, විශේෂයෙන් ඉන්දියාව සමග උපාය මාර්ගික ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් හරහා සැලකිය යුතු ලෙස ත්වරණය කළ හැකි බවට පොදු විශ්වාසයක් ඇති බව සංවාදය ඉස්මතු කළේය.
ආයෝජක විශ්වාසය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්
දකුණු ආසියානු කලාපයේ ශක්ය හා ආකර්ෂණීය ආයෝජන ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ කීර්ති නාමය යළි ගොඩනගා ගැනීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, මෙවැනි ක්රියාකාරකම් සාංකේතික හා ප්රායෝගික වශයෙන් ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. ප්රතිපත්ති අභිලාෂයන් භූමි මට්ටමේ ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිඵල බවට පරිවර්තනය කිරීමට වාණිජ මණ්ඩල හා රජයේ ආයතන අතර අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව අත්යාවශ්ය බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කළහ.
දෙරට අතර වාණිජය, ආයෝජනය සහ සංස්කෘතික හුවමාරුව ප්රවර්ධනය කිරීමේ තම පුළුල් මෙහෙවරේ කොටසක් ලෙස ඉන්දු-ලංකා මණ්ඩලය මෙවැනි සංවාද දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.