2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර නඩුවේ ප්රධාන සැකකරු ලෙස හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා නම් කෙරේ
ඊස්ටර් ප්රහාර විමර්ශනයේ ඓතිහාසික සංධිස්ථානයක්
2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධව ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ විමර්ශනය තීරණාත්මක転換 ලක්ෂ්යයකට එළඹ ඇති අතර, රටේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා එම නඩුවේ ප්රධාන සැකකරු ලෙස නම් කර තිබේ.
ප්රහාරවල පසුබිම
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික ත්රස්තවාදී සිදුවීම් අතරට ගැනේ. සමගාමීව සිදු කළ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර මගින් දිවයිනේ පල්ලි තුනක් සහ ප්රණීත හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරන ලද අතර, ජනයන් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. එම ප්රහාර ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර ජාත්යන්තර ප්රජාවේ පුළුල් හෙළා දැකීමට ලක් විය.
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා නීතිය ඉදිරියේ
බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්රධානියා ප්රධාන සැකකරු ලෙස දැන් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් නම් කර ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා විමර්ශන, දේශපාලන සමීක්ෂණ සහ වගවීම සඳහා වූ මහජන ඉල්ලීම්වලට ලක් ව ඇති මෙම නඩු කටයුතුවල දී මෙය ඉදිරියට ගිය ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
යුක්තිය ඉල්ලා වසර ගණනාවක් පුරා නැගුණු හඬ
ප්රහාර සිදු වූ දා සිට ජීවතුන් අතර සිටින්නන්, වින්දිතයන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ස්වාධීන හා සමස්ත වගවීමක් ඉල්ලා නිරන්තරයෙන් පීඩනය යොදා ඇත. නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යාමේ වේගය පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙකු අතෘප්තිය ප්රකාශ කර ඇති අතර, තම තනතුර හෝ නිල තත්ත්වය කුමක් වුවත්, වගකිව යුතු සියලු දෙනා අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.
ප්රභූ හිටපු නිලධාරියෙකු ප්රධාන සැකකරු ලෙස නම් කිරීම, විමර්ශකයින් ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටමේ වගවීම සෙවීමේ නිරත ව සිටින බව සංඥා කරයි.
නීතිමය කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙනයාම
ශ්රී ලංකා අධිකරණ ඉදිරියේ නඩු කටයුතු දිගටම ඉදිරියට යමින් පවතින අතර, නීති විශේෂඥයින් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් කටයුතු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා ප්රධාන සැකකරු ලෙස නිල වශයෙන් නම් කිරීම, ප්රහාරවලට පෙර කාලය තුළ රටේ ආරක්ෂක යන්ත්රණය ඉටු කළ කාර්යභාරය, විශේෂයෙන් ම නිසි කලට ක්රියාත්මක නො කළ බව කියනු ලබන බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් වන සමීක්ෂණය තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විනිශ්චය සභා ශ්රවණ ඉදිරියට යත්ම නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වින්දිතයන්ගේ පවුල් දිගු කලක් තිස්සේ බලා සිටින යුක්තිය ඉටු වනු දෙස රාජ්යය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.