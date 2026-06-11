Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව貨物 ගුවන් සේවාව WEAIR සාදරයෙන් පිළිගනී — රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තයට ශක්තිමත් ඉදිරි පිම්මක්

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව නව貨物 ගුවන් සේවාව WEAIR සාදරයෙන් පිළිගනී — රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තයට ශක්තිමත් ඉදිරි පිම්මක්

ලක්සෙම්බර්ග් මූලස්ථානයක් සහිත ආයෝජන සමාගමක් විසින් පිටුබලය දෙනු ලබන, ශ්‍රී ලංකාවේ මූලස්ථානය තබාගත් අලුත්貨物 ගුවන් සේවාවක් වන WEAIR නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ, රටේ ගුවන් සේවා හා සැපයුම් දාම අංශයට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් බලයක් ලැබී තිබේ.

කලාපීය ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට නව ක්‍රීඩකයෙක්

WEAIR ගුවන් සේවාව කොළඹදී නිල වශයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තය සඳහා සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි. යුරෝපීය ආයෝජන හවුල්කරු වෙතින් ලැබෙන මූල්‍යමය හා කාර්යසාධන සහාය ඇතිව, තරඟකාරී කලාපීය ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය තුළ බරපතළ ශක්තියක් ලෙස ස්ථානගත කරගනිමින් ගුවන් සේවාව වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වේ.

මෙම දියත් කිරීම, ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් සඳහා, විශේෂයෙන්ම貨物 අංශය සඳහා, ශ්‍රී ලංකාව ශක්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ජාත්‍යන්තරයේ ඇති විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව සනාථ කරයි. මෑත වසරවල දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් ඇති商業 ගුවන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය එයට නිදසුනකි.

උපාය මාර්ගික පිහිටීම හා ආයෝජන ආකර්ෂණය

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික හා ගුවන් මාර්ගවල හන්දිය ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, भाण्ඩ ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් සඳහා ආකර්ෂණීය මධ්‍යස්ථානයක් කරයි. දේශීයව පිහිටි貨物 ගුවන් සේවාවකට, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා විදේශීය ගුවන් සේවා මත රඳා පැවතීම අඩු කිරීමට සහ රටේ සැපයුම් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමට හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ලක්සෙම්බර්ග් ආයෝජන සමාගමෙහි පිටුබලය, ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකය හා ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ යුරෝපය සම්බන්ධ වෙළඳ කොරිඩෝ සඳහා රටේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම ගෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍යකරුවෝ දකින විභවය තවදුරටත් ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවීම්

WEAIR ගුවන් සේවාවේ ඇරඹීම හේතුවෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රතිඵල:

  • ගුවන් සේවා හා සැපයුම් දාම අංශ තුළ නව රැකියා අවස්ථා ඇතිවීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම
  • රටේ ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් වෙත තවත් විදේශීය ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීම
  • විශේෂයෙන්ම ඇඟළුම්, තේ සහ නැස්නාලිය භාණ්ඩ කර්මාන්ත අපනයනකරුවන් සහාය කිරීම

මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කර විවිධාංගීකරණය කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටින අතර, WEAIR වැනි නව ව්‍යාපාරවල මතුවීම, රටේ ආයෝජකයන්ගේ ප්‍රාණවත් ව කෙරෙහි ඇති අලුත් උනන්දුවේ ආශාදායක ලකුණකි.

WEAIR දියත් කිරීම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධනයේ හා උපාය මාර්ගික භූගෝලීය වාසිය ඇසුරෙන් කලාපීය ගුවන් සේවා මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති හැකියාව ගැන පුළුල් ශුභවාදී ආකල්පයක් පිළිඹිබු කරයි.

WEAIR හි ගුවන් යාන බළකාය, සැලසුම් කළ ගමන් මාර්ග සහ මෙහෙයුම් කාල නියමය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ක්‍රියාකාරී貨物 සේවා ආරම්භ කිරීමේ සූදානම් කිරීම් මත, ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත ගුවන් සේවාව විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් 36කට නොමිලේ ETA — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට විශාල පියවරක් Sinhala

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව සහ තවත් රටවල් 36කට නොමිලේ ETA — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට විශාල පියවරක්

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ජර්මනිය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු ප්‍රධාන සංචාරක වෙළඳපොළ සහිත රටවල් 40ක් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචාරක අධිකරණය (ETA) ගාස්තු…

11 Jun 2026 Discuss
හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹේ ද්විත්ව කුළුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ඉලක්ක කරමින් ඩොලර් මිලියන 150ක් ඔට්ටු තබයි Sinhala

හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹේ ද්විත්ව කුළුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ඉලක්ක කරමින් ඩොලර් මිලියන 150ක් ඔට්ටු තබයි

හෝම් ලෑන්ඩ්ස් ග්‍රෑප් ආයතනය පෝට් සිටි කොළඹ තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක් වටිනා ද්විත්ව කුළුණු නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් හෙළිදරව් කිරීමට සූදානම් වෙමින්…

11 Jun 2026 Discuss
ඔමේගා කාමරය: ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට එරෙහිව රාජ්‍ය මුදල් යොදාගෙන මිලිටරි බුද්ධි අංශය මඩ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ගිය බවට පුපුරා ගිය චෝදනා Sinhala

ඔමේගා කාමරය: ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට එරෙහිව රාජ්‍ය මුදල් යොදාගෙන මිලිටරි බුද්ධි අංශය මඩ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ගිය බවට පුපුරා ගිය චෝදනා

ශ්‍රී ලංකාවේ මිලිටරි බුද්ධි අංශය විසින් ස්ථාපිත කරන ලද බවට කියනු ලබන රහස් ව්‍යාපාරයක් ඔස්සේ, රාජ්‍ය මුදල් භාවිතයෙන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ…

11 Jun 2026 Discuss