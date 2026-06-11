අපනයනකරුවන්ගේ ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
මහ බැංකු පියවරට අනුව මුදල් ඒකකය ශක්තිමත් වේ
අපනයනකරුවන් සඳහා අනිවාර්ය ඩොලර් පරිවර්තන කාල සීමාව දැඩි කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගත් අනතුරුව අඟහරුවාදා ශ්රී ලංකා රුපියල ඉහළ ගියේය. එම ප්රතිපත්ති සංශෝධනය හරහා දේශීය වෙළඳපොළට නැවුම් විදේශ මුදල් සැපයුමක් එක් වූ අතර එය දේශීය මුදල් ඒකකයේ වටිනාකම ද ඉහළ නැංවීය.
වෙනස් වූයේ කුමක්ද සහ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි
අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු දින ගණන මහ බැංකුව අඩු කළේය. මෙම පරිවර්තන කවුළුව කෙටි කිරීමෙන් අධිකාරීන් ඵලදායී ලෙස අපනයනකරුවන් පෙර නියමිත කාලයට වඩා ඉක්මනින් ඩොලර් දේශීය වෙළඳපොළට ගෙන ඒමට බල කෙළේය. එමගින් ඩොලර් සැපයුම වැඩි වී රුපියලට එල්ල වූ පීඩනය සමනය විය.
මෙවැනි මැදිහත්වීම් විනිමය අනුපාත ස්ථාවර කිරීමට සහ මූල්ය පද්ධතිය තුළ ප්රමාණවත් විදේශ මුදල් ද්රවශීලතාවයක් සහතික කිරීමට නැගෙනහිර ආර්ථිකයන්හි මහ බැංකු විසින් බහුලව යොදා ගනු ලබන මෙවලමකි.
බැඳුම්කර ප්රතිලාභ ද පහළ යයි
මුදල් ඒකකයේ ලාභයන් සමඟ ම, රාජ්ය බැඳුම්කර ප්රතිලාභ ද ගනුදෙනු සැසිය තුළ පහළ ගියේය. ප්රතිලාභ පහළ යාම රාජ්ය සුරැකුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන අතර, රට ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් ක්රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟ කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බව එමගින් පිළිබිඹු වේ.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ගෙවුම් තුලන අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තම විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට සහ මූල්ය වෙළඳපොළ ස්ථාවර කිරීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටී. අපනයනකරු පරිවර්තන අවශ්යතා ඇතුළු විදේශ මුදල් ප්රවාහයන් කළමනාකරණය කිරීමේ පියවර, මෙම ප්රකෘතිමත් වීමේ අදියරේ දී මහ බැංකුවේ ප්රතිපත්ති මෙවලම් කොටුව තුළ නැවත නැවතත් යොදා ගනු ලබන මෙවලමක් බවට පත් ව ඇත.
රුපියලේ ලාභයන් ඉදිරි ගනුදෙනු සැසිවල දී පවත්වා ගත හැකි ද, නැතහොත් ගෝලීය ඩොලරයේ ශක්තිය සහ ආනයන ඉල්ලුම ඇතුළු බාහිර පීඩනයන් මුදල් ඒකකයේ අලුතින් ස්ථාපිත ස්ථාවරත්වය පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇත් ද යන්න වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් සහ නිරීක්ෂකයන් සමීපව දෙස් බලමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.