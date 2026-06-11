චීන සයිබර් අපරාධ සින්ඩිකේට්වලට නව කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව මතු වෙයි — විමර්ශකයන් අනතුරු අඟවයි
සංවිධිත මාර්ගගත වංචා ජාල සඳහා දූපත් රාජ්යය නවතම ඉලක්කය බවට පත් වෙයි
කලාපීය ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන්ගේ වාර්තාවලට අනුව, සංවිධිත වංචා ජාල වඩාත් අවසර සහගත පරිසරයන් සහ උපායමාර්ගික වාසි සොයමින් ශ්රී ලංකාවට තම මෙහෙයුම් මාරු කරමින්, චීනය සම්බන්ධ සයිබර් අපරාධ සින්ඩිකේට් සඳහා ශ්රී ලංකාව ප්රධාන මෙහෙයුම් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස වේගයෙන් නැඟී සිටිමින් පවතී.
සයිබර් වංචාවේ වෙනස් වන භූ දර්ශනය
මියන්මාරය සහ කාම්බෝජය වැනි අග්නිදිග ආසියානු රටවල් කුප්රකට වංචා සංකීර්ණ සමඟ දිගු කලක් සම්බන්ධ වී සිටි චීන වංචා ජාල, දකුණු ආසියාව දෙසට තම ක්රියාකාරිත්වය පුළුල් කරමින් සිටින බව පෙනී යයි. මෑත වසරවල ආර්ථික කැළඹීල්ලෙන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, පාලනයේ දුර්වලතා, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාව සහ ආර්ථික අසරණකම සූරාකන මෙම අපරාධ ජාලවල අවධානයට ලක් ව ඇත.
දේශසීමා ඉක්මවූ සයිබර් අපරාධ ව්යාපාර නිරීක්ෂණය කරන විමර්ශකයන් පවසන්නේ, මෙකොං කලාපය හරහා ව්යාප්ත ව ඇති සාම්ප්රදායික ගිනිකොනදිග ආසියානු කේන්ද්රස්ථානවල දැඩි වෙමින් පවතින මර්දන මෙහෙයුම්වලින් ගැලවීමට සින්ඩිකේට් නායකයන් විසින් දැනුවත් ව ගනු ලැබූ උපායමාර්ගික ස්ථාන මාරුවක් මෙම වෙනස සංඥා කරන බවයි.
මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන ආකාරය
මෙම අපරාධ ව්යවසායන් සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක කරනු ලබන්නේ "වංචා සංකීර්ණ" ලෙස හඳුන්වන පහසුකම් — එනම් රොමෑන්ටික් වංචා, ගුප්ත මුදල් ආයෝජන යෝජනා ක්රම සහ ආසියාව, යුරෝපය හා ඉන් ඔබ්බෙහි ගොදුරු ඉලක්ක කරගත් අනන්යතා වංචා ඇතුළු මාර්ගගත වංචා සිදු කිරීමට ජාවාරම් කරනු ලැබූ කම්කරුවන් බලහත්කාරයෙන් යොදා ගන්නා පහසුකම් ය. මෙම වංචාවල ගොදුරු වූවන්ට ලොව පුරා වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් අහිමි වෙයි.
- කම්කරුවන් බොහෝ විට නීත්යානුකූල රැකියා පිළිබඳ අසත්ය පොරොන්දු මත ඇදගෙන, සංකීර්ණ වෙත ජාවාරම් කරනු ලැබේ.
- සින්ඩිකේට් ආයතන, මාර්ගගත ගොදුරු රවට්ටා ගැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය සහ පිටපත් කළ සමාජ ඉංජිනේරු ක්රමවේද භාවිත කරයි.
- ලාභ, ගුප්ත මුදල් ජාල සහ ෂෙල් සමාගම් හරහා විශෝධනය කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ගැටලු
ශ්රී ලංකාව දෙසට සිදු වූ බව වාර්තා වන මෙම ස්ථාන මාරුව, දේශීය බලධාරීන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සඳහා බරපතල ගැටලු මතු කරයි. ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, පාලනය නොකළහොත් ශ්රී ලංකාව සයිබර්-ආශ්රිත මූල්ය අපරාධ සඳහා කලාපීය ස්නායු කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත වී, රටේ ජාත්යන්තර කීර්තිනාමය සහ දේශීය ආරක්ෂාවට හානිකර ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවයි.
මෙම සින්ඩිකේට් නව භූමීන් දෙසට ගමන් කිරීම පුරෝකථනය කළ හැකි රටාවකට අනුකූල ය — ආයතනික ධාරිතාව ඇදී ගොස් අධීක්ෂණය සීමිත අධිකරණ ඒකක ඔවුන් සොයයි.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත වසරවල සැලකිය යුතු සම්පත් සීමාවන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙවැනි ජාල වඩාත් ගැඹුරු ව ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත වීම වළක්වා ගැනීමට නම්, රට හදිසියේ ම මිනිස් ජාවාරම, සයිබර් අපරාධ සහ මූල්ය බුද්ධිතල පිළිබඳ නීතිමය රාමු ශක්තිමත් කළ යුතු බව විශේෂඥයන් අවධාරණය කරයි.
කලාපීය හා ජාත්යන්තර පීඩනය
දකුණු කොරියාව, ජපානය සහ විවිධ බටහිර රටවල් ඇතුළු රටවල්, චීනය සම්බන්ධ වංචා සින්ඩිකේට් ගෝලීය තර්ජනය පිළිබඳ ව ක්රමයෙන් වඩාත් හඬ නගමින් සිටී. කලාපීය ආයතන සහ ඉන්ටර්පෝල් ද, මෙම කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගත් බුද්ධිතල තොරතුරු හුවමාරුව සහ දේශසීමා ඉක්මවූ මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ උත්ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.