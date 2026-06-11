නිහඬතාවයේ වසර හතක්: ඉස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සඳහා ශ්රී ලංකාව තවමත් යුක්තිය අපේක්ෂා කරයි
ජාතියක වේදනාව තවමත් නොසමිදුණු ගැටළුවක් ව පවතී
2019 අප්රේල් 21 වැනි දා සිදු වූ ඉස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර ශ්රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් ජීවිත 260කට අධික ප්රමාණයක් බිලිගෙන, තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු කර, වසර හතක් ගතවී ඇත. එහෙත් ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ දිවි ගලවාගත් අයට, කාලයේ ගමන ගෙනාවේ සුළු සහනයක් පමණි — වගවීම ගෙනාවේ ඊටත් වඩා අල්පය.
දිවයිනම කළඹාලූ ප්රහාර
ඒ ඉරිදා උදෑසන, කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, නේගොඹෝ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, සහ බතිකලෝවේ සියොන් දේවස්ථානය ඇතුළු කොළඹ ප්රමුඛ හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ සම්බන්ධීකරණ සිය දිවි නසාගනිමින් කළ බෝම්බ ප්රහාර, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත ක්රියාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. කියැවෙන ආකාරයට, ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා ඇති දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායමක් විසින් ඒවා සිදු කරනු ලැබිණ.
ඒ ප්රහාරවල බිහිසුණු බව ශ්රී ලංකාව පමණක් නොව මුළු ලෝකයම කම්පනයට පත් කළේය. පවුල් සුණු විසුණු විය, ප්රජාවන් ශෝකයේ ගිලුණු අතර, යුද්ධයෙන් පසු රටේ ගොඩනැගී තිබූ සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ හැඟීම මූලෝ ගෙනම සෙලවී ගියේය.
යුක්තිය තවමත් ඈතින්
විමර්ශන රාශියක්, පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභා ශ්රවණ, සහ වසර ගණනාවක නීතිමය කටයුතු සිදු වූවත්, ප්රහාර ක්රියාත්මක කිරීමට හෝ වළක්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීමට, කිසිදු ජ්යෙෂ්ඨ පෞද්ගලිකයෙකු අර්ථවත් ලෙස වගකිව යුතු ය යැයි නිගමනය කර නැත. විශේෂයෙන්ම, ප්රධාන නිලධාරීන් විසින් නොසලකා හරිනු ලැබූ බව කියැවෙන පෙර බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් ගැන, විනිවිද පෙනෙන හා ප්රසිද්ධ ආකාරයට කිසිදා සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු වී නැත.
ඒ අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූයේ ඇයිද, සහ බෝම්බ ප්රහාරවලට පෙර ඇති වූ බුද්ධි අංශ අපොහොසත්කම් සඳහා අවසාන වගකීම ගෙන සිටින්නේ කවුරුන්ද යන්න දැන ගැනීමට ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ කතෝලික දේවස්ථාන නායකයෝ නොයෙකුත් අවස්ථාවල ඉල්ලා සිටිති.
කතෝලික දේවස්ථානය හඬ නගයි
ඉස්ටර් ඉරිදා පූජාවට සහභාගි ව සිටියදී ජීවිත අහිමි වූ දේව බැතිමතුන් නිසා ගැඹුරු ශෝකයට පත් ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික ප්රජාව, සත්යය හා යුක්තිය ඉල්ලා නිරන්තරයෙන් හඬ නැගූ කණ්ඩායම් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. සැබෑ වගකීමක් නොමැතිව, ඒ දිනයේ තුවාල සුව නොවන බව දේවස්ථාන නායකයෝ අවධාරණය කරති.
ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වලට, යුක්තිය යනු හුදෙක් නීතිමය විධිවිධානයක් නොවේ — එය ගෞරවය, ආගම, සහ තමන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිත නිෂ්ඵල ලෙස ගොස් නැති බවට ලැබෙන සහතිකයයි.
දේශපාලන කැමැත්ත ප්රශ්නයකට
අඛණ්ඩව පැවති රජයන් සියල්ලටම සමස්ත හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ගෙන යාමේ දේශපාලන කැමැත්ත නොතිබූ බව විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරති. ඉහළ මට්ටමේ නොසැලකිල්ල, කියැවෙන දේශපාලන මැදිහත්වීම, සහ සාක්ෂි යටපත් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්රශ්න, නිල ක්රියාවලිය කෙරෙහි ජනතාවගේ ගැඹුරු අවිශ්වාසයට ඉන්ධන සපයයි.
සෑම සංවත්සරයක් ගතවන විටම, ප්රහාර සැලසුම් කිරීම හා මූල්ය පෝෂණය කිරීමේ ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාව ඇතුළු සම්පූර්ණ සත්යය හෙළිකිරීමට සැබෑ කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කරන ලෙස වත්මන් රජය කෙරෙහි පීඩනය ගොඩ නැගේ.
තවමත් බලා සිටින ප්රජාවක්
ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ මව්වරුන්ට, පියවරුන්ට, දරුවන්ට, සහ යහළුවන්ට, අප්රේල් 21 යනු දිනදර්ශනයේ ඇති හුදු දිනයක් නොවේ. එය සෑම වසරකම නැවත ළා ගන්නා තුවාලයකි; පිළිතුරු නොමැතිකම නිසා ඒ වේදනාව දෙගුණ තෙගුණ වේ. දිව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.