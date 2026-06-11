එල් නිනෝ කාලගුණ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වෙද්දී ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා මෙහෙයවයි
අපේක්ෂිත එල් නිනෝ බාධාවන්ට පෙර රජය ජාතික ආයතන සක්රිය කරයි
ශ්රී ලංකාව එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියේ අපේක්ෂිත බලපෑම් මගහරවා ගැනීම සඳහා සූදානම තීව්ර කරමින් සිටින අතර, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්රධාන ජාතික ආයතන සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ උපාය මාර්ගික සාකච්ඡා පුද්ගලිකව මෙහෙයවයි.
කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් සහ විපත් කළමනාකරණ නිලධාරීන්, චාක්රීය දේශගුණික රටාව රටට සැලකිය යුතු බාධාවන් ගෙනදිය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවූ පසු ජනාධිපතිවරයා මෙම සාකච්ඡා කැඳවීය. එම බාධාවන් අතර දිගුකාලීන නියං තත්ත්වයන්, තීරණාත්මක කෘෂිකාර්මික කලාපවල වර්ෂාපතනය අඩාල වීම, ජල ජලාශ හා ජල විදුලි උත්පාදනයට ඇතිවිය හැකි අවදානම් ඇතුළත් වේ.
බහු-ආයතනික ප්රතිචාරය ක්රියාත්මකයි
විපත් කළමනාකරණය, කෘෂිකර්මය, ජලසේචනය සහ මහජන සෞඛ්යය සඳහා වගකිව යුතු ආයතන ඇතුළු රජයේ ආයතන කිහිපයක නියෝජිතයින් උපාය මාර්ගික රැස්වීම්වලට සහභාගී විය. තනි ආයතනවලට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඉඩ නොදී, ඒකාබද්ධ ජාතික ප්රතිචාරයක් සම්බන්ධීකරණය කිරීම මෙම රැස්වීම්වල අරමුණ විය.
සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාන කරුණු අතර:
- ඉදිරි වගා කාලගණනේදී වී සහ අනෙකුත් බෝග වගාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම
- විශේෂයෙන් නියඟයට ගොදුරු වන දිස්ත්රික්කවල පානීය ජල සැපයුමට ඇතිවන පීඩනය
- විදුලි සැපයුම් ගැටලු තවදුරටත් උග්ර කළ හැකි ජල විදුලි බලාගාරවල ධාරිතාව අඩු වීම
- වියළි කලාප ප්රදේශවල වනගිනි ඇතිවීමේ ඉහළ අවදානම
තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින රටකට නොසැලකිලිමත් කමට ඉඩක් නැත
මෑත වසරවලදී රටට ඇද හැලුණු විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමේ ගමන් මගෙහි තවමත් යෙදී සිටින ශ්රී ලංකාව, දේශගුණික කම්පනවලට විශේෂ අවදානමකට ලක්ව සිටී. කෘෂිකර්ම හෝ බලශක්ති සැපයුමට සිදුවන ඕනෑම සැලකිය යුතු බාධාවක් ගෘහස්ථ අංශය මෙන්ම පුළුල් ආර්ථිකය මතද නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කළ හැකිය.
අපේක්ෂිත කාලගුණ විපර්යාසවල මානවීය හා ආර්ථික ගාස්තුව අවම කිරීමේදී කල්තියා සූදානම් වීම සහ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ඉතාමත් තීරණාත්මක වනු ඇති බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
මධ්යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත, ස්වාභාවිකව සිදුවන දේශගුණික රටාවක් වන එල් නිනෝ, සාමාන්යයෙන් දකුණු ආසියාව පුරා කාලගුණ පද්ධතිවලට බලපාන අතර, සක්රිය අවධියේදී ශ්රී ලංකාවට සාමාන්යයට වඩා වියළි තත්ත්වයන් ගෙනාවිය හැකිය.
මහජනතාව දැනුවත්ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්
තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අධිකාරීන් විසින් තවදුරටත් මහජන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ගොවිජනතාව සහ ජලය හිඟ ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ඇතුළු පුරවැසියන්, නිල උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ජල හා කෘෂිකාර්මික සම්පත් විචක්ෂණශීලීව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
රජයේ ක්රියාශීලී ආකල්පය, දේශගුණ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ජාතික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සමඟ සමගාමීව ස්ථාපිත කළ යුතු බව පිළිගෙන ඇති බවට සංඥාවක් ලබාදෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.