Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ

වසර හයක කාලසීමාවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිය අධ්‍යාපනය අත්හැර දමා ඇති බව අගමැති සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය කළාය.

සමගි ජන බලවේගයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහත්මිය විසින් යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්, ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය හෙළිකළේ 2018 සිට 2024 දක්වා කාලය තුළ දරුවන් 267,138 දෙනෙකු ජාතික පාසල් ක්‍රමයෙන් පිටවී ඇති බවය.

හදිසි අවධානයක් අවශ්‍ය අර්බුදයක්

මෙම සංඛ්‍යාලේඛන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන රඳවා ගැනීම පිළිබඳ කලකිරවනසුළු චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන අතර, සෑම වසරකම දස දහස් ගණනක් තරුණ පිරිස් සිය අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමට අසමත් වෙති. මෙම අනාවරණය දිවයිනේ පන්ති කාමරවලින් දරුවන් බැහැර කිරීමට හේතු වන ව්‍යුහාත්මක, ආර්ථික හා සාමාජීය අභියෝග කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇත.

ආර්ථික දුෂ්කරතා, පවුල් තත්ත්වයන් සහ මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව අත්විඳි දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයේ දිගු කාලීන බලපෑම, පාසල් අතහැරීමේ ප්‍රවණතා ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ග්‍රාමීය හා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් සමානුපාතිකව වැඩි ලෙස බලපෑමට ලක්ව ඇති බව පොදුවේ සලකනු ලැබේ.

රජය ක්‍රියා කිරීමේ පීඩනයට ලක්වේ

මෙම අනාවරණය, ප්‍රවණතාව ආපසු හැරවීම සඳහා ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් හඳුන්වා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරයි. අගමැති සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරිය යන දෙඅංශයෙන්ම කටයුතු කරන ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය, පාසල් අතහැරීමේ මූල හේතු හිමිකර ගන්නා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාර මෙහෙයවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ළමා සුභසාධන ක්‍රියාකාරිකයන් සහ අධ්‍යාපන විශේෂඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, ඉහළ පාසල් අතහැරීමේ අනුපාත, තනි තනි දරුවන්ට පමණක් නොව, රටේ පුළුල් සාමාජීය හා ආර්ථික සංවර්ධනයට ද බරපතල දිගු කාලීන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන බවය.

අවදානමට ලක් වූ දරුවන් නිල ඉගෙනුම් ක්‍රමය වෙත ආපසු ගෙනඑනු සඳහා වගවීම සහ සංයුක්ත සැලසුම් ඉල්ලා සිටින මන්ත්‍රීවරුන් රජයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති තවදුරටත් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග Sinhala

අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් අපනයන ආදායම් ප්‍රත්‍යාවර්තනය හා භාවිතය පිළිබඳ යාවත්කාලීන නියෝග හඳුන්වා දී ඇති අතර, රට ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ…

11 Jun 2026 Discuss
අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි Sinhala

අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි

අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, පළාත් සභා මැතිවරණ වර්තමාන සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට ඉඩ නොදෙන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි ඕනෑම…

11 Jun 2026 Discuss
පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය විරෝධතාවලට නැමෙන්නේ නැත — පාර්ලිමේන්තුවට පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය විරෝධතාවලට නැමෙන්නේ නැත — පාර්ලිමේන්තුවට පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පවසයි

2019 පාස්කු ඉරිදා භීෂණ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යන බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පැහැදිලිව 천明කර ඇත. එම…

11 Jun 2026 Discuss