මාවනැල්ල පාර උද්ධච්ච හැසිරීමේ සිදුවීම සමාජ මාධ්යවල පැතිරීමෙන් අනතුරුව කඩුගන්නාව පොලිසිය තරුණයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී
බස් රථයක් සහ යතුරුපැදියක් අතර ඇති වූ ප්රචණ්ඩකාරී ගැටුමක් වීඩියෝවට සටහන් වී සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වීමෙන් අනතුරුව, කඩුගන්නාව පොලිසිය විසින් තරුණයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
අවුරුදු 20 සහ 25 වයස් සහිත සැකකරුවන් දෙදෙනා බදාදා දින අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මාවනැල්ල ප්රදේශයේ සිදු වූ මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ දර්ශන අන්තර්ජාලය හරහා ව්යාප්ත වීමෙන් පසු පොලිස් බලධාරීන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගැනීමත් සමග එය සමාජයේ පුළුල් අවධානයට ලක් විය.
සිදුවීම පොදු ජනතාවගේ රෝෂය අවුලුවයි
පළ කරනු ලැබූ ගෙවී ගිය පැය කිහිපය තුළ ම වෛරස් ලෙස ව්යාප්ත වූ එම වීඩියෝවේ, බස් රථයේ ගමන් ගත් පිරිසක් සහ යතුරුපැදිකරුවන් අතර ඇති වූ උග්ර ගැටුමක් සටහන් වී තිබිණි. එම දර්ශන ජනතාව අතර පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක් වූ අතර, වගකීම් දරන පාර්ශ්වයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ජනතාව පොලිසියෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ජනතා පීඩනයට ප්රතිචාර දක්වමින් සහ ස්වකීය පරීක්ෂණ කටයුතු ද අනුගමනය කරමින්, කඩුගන්නාව පොලිස් බෙදුම් නිලධාරීන් විසින් ප්රචණ්ඩ සිදුවීම සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා සොයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු තවමත් ක්රියාත්මක බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. පුද්ගලයන් දෙදෙනා දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, නුදුරු අනාගතයේ දී මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
වීඩියෝවට සටහන් වන මාර්ග උද්ධච්ච හැසිරීම් සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් සැලකිය යුතු ගැටලුවක් බවට පත්වෙමින් ඇති අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එවැනි සිදුවීම් වාර්තා කරන ලෙස ද, මහජන මාර්ගවල පළිගැනීම් හැසිරීම්වලින් වැළකී සිටින ලෙස ද යි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.