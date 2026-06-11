හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සල්ලේ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන් මෙහෙයවූ බව ශ්රී ලංකා ඇමතිවරයෙකු ප්රකාශ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු විසින් විශ්මය දනවන චෝදනාවක් එල්ල කර ඇති අතර, "සල්ලේ" යන නමින් හඳුනාගනු ලබන හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා අධ්යක්ෂ සිසිර මෙන්ඩිස්, 2019 වර්ෂයේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයන් සංවිධානය කිරීමට සෘජුව සම්බන්ධ වූ බව ඔහු පවසයි. එම ප්රහාරවලදී පුද්ගලයන් 270කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.
ඇමතිවරයාගේ චෝදනාව දේශපාලන රංගනය කළඹයි
කාර්යභාරී රාජ්ය ඇමතිවරයෙකු විසින් එල්ල කරන ලද මෙම චෝදනාව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්රය කළඹා දමා ඇති අතර, දිව්යද්වීපයේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම පරිච්ඡේදයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීම සම්බන්ධව සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා සිටින මහජන හඬ නැවතත් මතු වී ඇත. 2019 අප්රේල් 21 වන දින, පාස්කු ඉරිදා සිදු කරන ලද මෙම සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ ප්රහාර, සිව්තරු හෝටල් තුනක් සහ පල්ලි තුනක් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ ඒවා සල්ලේ "මෙහෙයවූ" බව ඇමතිවරයා පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
ජාතික තව්හීද් ජමාතයට සම්බන්ධ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම බෝම්බ ප්රහාරයන්, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි ඒකකවල ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයන් හෙළිදරව් කළේය. රාජ්ය බුද්ධි සේවය ඇතුළු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වෙත ප්රහාරවලට ප්රථම ලැබී තිබූ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා හරින ලදී.
බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ප්රශ්න
ප්රහාරයන් සිදු වූ දා සිට, අනු අනු විමර්ශනයන් හා පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයන් රටේ බුද්ධි ප්රජාවේ ඉහළම මට්ටමේ බරපතල කඩාවැටීම් කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිගු කර ඇත. යම් යම් බලය හොබවන පුද්ගලයන් විශ්වාසදායක අනතුරු ඇඟවීම් මත ක්රියා කිරීමට අපොහොසත් වූ පමණක් නොව, ව්යසනය සිදුවීමට ඉඩ සළසා දීමේ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවක් ඔවුන්ට තිබිය හැකි බව විවේචකයන් දිගුකාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
එකල රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂවරයා ලෙස සේවය කළ සල්ලේ, ප්රහාරවලට සති කිහිපයකට ප්රථම ලද බුද්ධි වාර්තා හසුරුවන ලද ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඊට පෙරද දැඩි සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් විය. කෙසේ වෙතත්, නවතම ඇමතිවරයාගේ ප්රකාශය, කාර්යභාරී නිලධාරියෙකු ඔහුට එරෙහිව කළ දේශපාලනිකව වඩාත්ම ගාඪ හා සෘජු චෝදනාව නියෝජනය කරයි.
යුක්තිය ඉල්ලා නව හඬ නැගේ
ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ගේ කණ්ඩායම් හා ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් ඔවුන්ගේ ශ්රේණිය හෝ දේශපාලන සම්බන්ධතා කෙසේ වෙතත්, සියලු වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් දায්වත් කරන, විනිවිද දකින හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සඳහා වරින් වර ඉල්ලීම් කර ඇත. ප්රහාරවලින් ගතවූ වසරවල යුක්තිය ඉටු වීමේ මන්දගාමී වේගය ගැන බොහෝ දෙනෙකු කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලදී පුද්ගලයන් 270කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
- ප්රහාර, පල්ලි තුනක් හා පස්තරු හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගනිමින් එකවර සිදු කරන ලදී.
- ප්රහාරවලට ප්රථම ලද බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා හරින ලද බව වාර්තා වේ.
- විමර්ශනයන් රැසක් රාජ්ය බුද්ධි සේවය තුළ කඩාවැටීම් ඇතිවූ බව සඳහන් කර ඇත.
ඇමතිවරයාගේ චෝදනාව, බෝම්බ ප්රහාරයන් සම්බන්ධ පවත්නා නීතිමය කටයුතු නැවත විවෘත කිරීමට හෝ ඒවායේ විෂය පථය පුළුල් කිරීමට බලධාරීන් මත ඇති ඒ බලපෑම තව දුරටත් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රහාරයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සත්යය ශ්රී ලාංකේය මහජනතාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කර ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳ නව ප්රශ්නද ඒ හරහා මතු වී ඇත.
2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.