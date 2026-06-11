Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊස්තර් ප්‍රහාරයෙන් පීඩිත පවුල් කොළඹ පාරට බැස විරෝධය දක්වයි — විමර්ශනයට නැවත තර්ජන එල්ල වෙද්දී වගවිය යුතු අය ගෙන හැර දක්වන්නැයි ඉල්ලා සිටියි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊස්තර් ප්‍රහාරයෙන් පීඩිත පවුල් කොළඹ පාරට බැස විරෝධය දක්වයි — විමර්ශනයට නැවත තර්ජන එල්ල වෙද්දී වගවිය යුතු අය ගෙන හැර දක්වන්නැයි ඉල්ලා සිටියි

2019 ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයන්හිදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ හා තුවාල ලැබූවන්ගේ ඥාතීහු මේ සතියේ කොළඹ වීදිවලට බැස විරෝධතාවයක නිරත වූහ. ශ්‍රී ලංකාව දුටු භයානකම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් අතරට ගැනෙන මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය අනතුරේ දැමීමට හිතාමතාම ගන්නා ලද උත්සාහයන් ලෙස ඔවුහු හඳුන්වන ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව ඔවුහු මෙලෙස නිරායුධ විරෝධය ප්‍රකාශ කළහ.

පවුල් නිහඬ කළ නොහැකිය

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකෘත සියදිවිනසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරවලදී ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් ශෝකාතුර පවුල් රැසක් මෙම විරෝධතාවයට එක් වූහ. පල්ලි තුනකට හා සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකට එල්ල කෙරුණු එම ප්‍රහාරවලදී දෙසිය හැට දෙනකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය. ජනප්‍රිය නොවූ ලෙස කාර්ය මණ්ඩල පිටුපස සිට ක්‍රියා කරමින් යුක්තිය ඉෂ්ට නොකරවීමට සහ සම්පූර්ණ සත්‍යය ආලෝකයට නොඑන ලෙස බාධා කිරීමට ශක්තිමත් බලවේග කටයුතු කරන බව ඔවුහු ගැඹුරු කලකිරීමෙන් ප්‍රකාශ කළහ.

විරෝධකරුවෝ ෆලකා රැගෙන රැස් වෙමින්, දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව නිදහස් හා සාධාරණ, බාධාවකින් තොර විමර්ශනයක් ඉදිරියට ගෙනයන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ. ශෝකාන්තය සිදු වී වසර ගණනාවක් ගතවී ඇතත් අවසාන වශයෙන් වගකිව යුතු අය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ නොමැති බවට බොහෝ දෙනෙකු තදබල කෝපය ප්‍රකාශ කළහ.

යුක්තිය ඉෂ්ට නොකිරීම සම්බන්ධ කනස්සල්ල

ප්‍රහාර සම්බන්ධ විමර්ශනය ක්‍රමානුකූලව දුර්වල කෙරෙමින් ඇතැයි පීඩිත පවුල් අතර උද්ගතව ඇති වැඩෙන බියෙහි ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස මෙම විරෝධතාවය හැකිය. ඇතැම් පුද්ගලයන් හා කණ්ඩායම් දිවූරා ප්‍රධාන සාධකවලට නීතිය ඉදිරිපත් කිරීම මාරු කිරීමට හෝ යටපත් කිරීමට උත්සාහ දරමින් අධිකරණය ඉදිරිපිට ෂඩ්යන්ත්‍රය පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්‍රය ස්ථාපිත කිරීම වළක්වන බවට ගොනු කෙරෙන චෝදනා සම්බන්ධව කනස්සල්ල කේන්ද්‍රගත වී ඇත.

  • ප්‍රමාදයකින් තොරව විනිශ්චය ක්‍රියාවලිය විනිවිදභාවයෙන් ඉදිරියට ගෙනයන ලෙස පවුල් ඉල්ලා සිටිති
  • කුමන්ත්‍රණකරුවන් ලෙස චෝදනා ලැබූ අය ඇතුළු සියලු සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඑන ලෙස විරෝධකරුවෝ ඉල්ලා සිටිති
  • විමර්ශනය සම්මුතියකට ලක් කිරීමේ ඕනෑම පීඩනයකට නතු නොවන ලෙස ආණ්ඩුව යාඥා කරන ලෙස විරෝධකරුවෝ ඉල්ලා සිටියහ

සුව නොවූ ජාතික තුවාලයක්

ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරය නූතන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කම්පනීය සිදුවීම් අතරට ගැනෙයි. 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු රට භුක්ති විඳ සිටි සාපේකෂ සාමය ද්‍රව්‍ය කරන ලද අතිරේක විදේශ සම්බන්ධකම් ඇතැයි කියනු ලබන ස්ථානීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලද බෝම්බ ප්‍රහාරය එය සුනු විසුනු කළේය.

ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සඳහා යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම හුදෙක් නීතිමය ප්‍රශ්නයක් නොවේ — ජීවිත බිලි ගිය අය වෙනුවෙන් හා ජාතිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය ඉෂ්ට කළ යුතු සදාචාරාත්මක යුතුකමකි.

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා මානව හිමිකම් සංවිධාන විමර්ශනයේ ප්‍රමාද සහ බාධා, දඬුවමකින් තොරව ක්‍රියා කළ හැකිය යන භයානක පණිවිඩයක් යැවීමේ අවදානමක් ඇති කරන බව නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූහ. ඒ ශෝකාන්තයෙහි වඩාත්ම බරපතල පෞද්ගලික වේදනාව දරා සිටි සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙම කරුණ දේශපාලනික අවිනිශ්චිතතාවය තුළ නිහඬ කිරීමට ඉඩ දීමට සූදානම් නැතැයි දක්වන නවතම ඉඟිය ලෙස පවුල් විරෝධතාවය හඳුනා ගත හැකිය.

විරෝධකරුවන් විසින් විමර්ශනයට මැදිහත්වීම සම්බන්ධව නගන ලද නිශ්චිත චෝදනාව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ කාලගුණ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙද්දී ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා මෙහෙයවයි Sinhala

එල් නිනෝ කාලගුණ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙද්දී ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා මෙහෙයවයි

අපේක්ෂිත එල් නිනෝ බාධාවන්ට පෙර රජය ජාතික ආයතන සක්‍රිය කරයි ශ්‍රී ලංකාව එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියේ අපේක්ෂිත බලපෑම් මගහරවා ගැනීම සඳහා සූදානම තීව්‍ර කරමින් සිටින…

11 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට කළ තේ අපනයනය 2025 දී 3.3%කින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්‍රෑම් දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට කළ තේ අපනයනය 2025 දී 3.3%කින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්‍රෑම් දක්වා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන අපනයනයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, 2025 දී එම ප්‍රේෂණ 3.3 ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ ගොස්…

11 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ගේ ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ගේ ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

මහ බැංකු පියවරට අනුව මුදල් ඒකකය ශක්තිමත් වේ අපනයනකරුවන් සඳහා අනිවාර්ය ඩොලර් පරිවර්තන කාල සීමාව දැඩි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගත් අනතුරුව අඟහරුවාදා…

11 Jun 2026 Discuss