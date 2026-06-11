Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අපනයන ආදායම් සඳහා අනිවාර්ය මාසික රුපියල් හුවමාරුවක් - මහ බැංකුවෙන් නව නියෝග

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් අපනයන ආදායම් ප්‍රත්‍යාවර්තනය හා භාවිතය පිළිබඳ යාවත්කාලීන නියෝග හඳුන්වා දී ඇති අතර, රට ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ විදේශ විනිමය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගන්නා බවට මෙය සං‍ඥාවක් වෙයි.

අධිපති වීරසිංහ මහතා විසින් අත්සන් කරන ලද නව නියෝගය

යාවත්කාලීන නීති රීති, පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විසින් විධිමත්ව අත්සන් කරන ලදී. විදේශ ආදායම් නැවත රටට ගෙනෙන විට හා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී අපනයනකරුවන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු දැඩි කාල සීමාවන් මෙම නියෝගය මගින් ස්ථාපිත කෙරේ.

මාසික හුවමාරුව දැන් අනිවාර්ය

අලුතින් නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ යටතේ, අපනයනකරුවන් තම විදේශ විනිමය ආදායම් මාසිකව රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීම දැන් අනිවාර්ය කොට ඇත. මෙය පවතින නීති රීති සැලකිය යුතු ලෙස දැඩි කිරීමක් නියෝජනය කරන අතර, දේශීය මූල්‍ය පද්ධතිය තුළට වඩාත් ස්ථාවර හා පුරෝකථනය කළ හැකි විදේශ විනිමය ප්‍රවාහයක් සහතික කිරීම අරමුණු කොට ගෙන ඇත.

විදේශ විනිමය ආශ්‍රිත ප්‍රවාහයන් ශක්තිමත් කිරීම

2022 වර්ෂයේ රටට ඇති වූ අභූතපූර්ව ආර්ථික අර්බුදය තුළ දැඩි ලෙස ක්ෂය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ස්ථාවර කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට මහ බැංකුව ගෙන යන පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම ක්‍රියාමාර්ගය බහුලව සලකනු ලැබේ. නිතිපතා හුවමාරු කිරීම අනිවාර්ය කිරීමෙන්, අපනයන ආදායම් දිගු කාලයක් සඳහා විදේශයන්හි රඳවා ගැනීමේ අවදානම අවම කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

  • නියමිත කාල සීමාවන් තුළ ආදායම් ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීම අපනයනකරුවන්ට අනිවාර්ය වේ
  • මාසික රුපියල් හුවමාරුව දැන් විධිමත් අවශ්‍යතාවයකි
  • CBSL පාලක මණ්ඩලයේ අධිකාරිය යටතේ මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත
මෙම නව නියෝග, මුදල් ශිෂ්ටාචාරය පවත්වා ගැනීමට හා අපනයනය හරහා ලැබෙන විදේශ විනිමය නියමිත කාලයක් තුළ පුළුල් ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයට ප්‍රතිලාභ ගෙන දීමට මහ බැංකුවේ කැපවීම පිළිබිඹු කෙරේ.

යාවත්කාලීන අවශ්‍යතාවයන් සමඟ හුරුපුරුදු වී නියමිත කාල සීමාවන් තුළ සම්පූර්ණ අනුගතවීම සහතික කරන ලෙස සියලු අපනයනකරුවන්ට හා අදාළ මූල්‍ය ආයතනවලට මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටී. රටේ ක්‍රියාත්මක බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ Sinhala

වසර හයක් තුළ ලක්ෂ දෙකකට අධික ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 267,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රමයෙන් ඉවත් වූ බව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිවේ

වසර හයක කාලසීමාවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිය අධ්‍යාපනය අත්හැර දමා ඇති බව අගමැති සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය…

11 Jun 2026 Discuss
අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි Sinhala

අගමැති හරිණී පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපවත්වන බව පැහැදිලි කරයි — මුලින්ම නව මැතිවරණ රාමුවක් අවශ්‍යයි

අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, පළාත් සභා මැතිවරණ වර්තමාන සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට ඉඩ නොදෙන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි ඕනෑම…

11 Jun 2026 Discuss
පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය විරෝධතාවලට නැමෙන්නේ නැත — පාර්ලිමේන්තුවට පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය විරෝධතාවලට නැමෙන්නේ නැත — පාර්ලිමේන්තුවට පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පවසයි

2019 පාස්කු ඉරිදා භීෂණ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යන බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පැහැදිලිව 천明කර ඇත. එම…

11 Jun 2026 Discuss