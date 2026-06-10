Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කරමින් තායි ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කරමින් තායි ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

සාලගිය කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමනකට සවාරි වීමට උත්සාහ කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු පසුගිය සතියේ තායිලන්තයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව තායි ආගමන බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

තායි ගුවන්තොටුපළක ආගමන කවුන්ටරයේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ගමන් ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් තුළ සැකයක් ඇති වීමත් සමඟ සැකකරු ඒ ස්ථානයේදීම නිරෝධනය කෙරිණි. සමීප පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව, කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රය ව්‍යාජ එකක් බව බලධාරීන් තහවුරු කර ගත් අතර, එමගින් එම මගියාගේ සැලසුම් එකවර ව්‍යර්ථ විය.

කවුන්ටරයේදීම හසු වෙයි

ව්‍යාජ හා විකෘති ගමන් ලේඛන හඳුනා ගැනීමේ පුහුණුව ලත් ආගමන නිලධාරීන්, සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවන් අතරතුර ගමන් බලපත්‍රයේ නොගැලපීම් හඳුනා ගත්හ. ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයා පිටත්වීමේ ගේට්ටුව වෙත ඉදිරියට යාමට ප්‍රථම ඒ ස්ථානයේදීම රඳවා තබා ගනු ලැබීය.

සැකකරු සවාරි වීමට උත්සාහ කළ ගුවන් ගමනේ ගමනාන්තය හෙළිදරව් කිරීමට තායි ආගමන නිලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, ව්‍යාජ ලේඛනය ලබා ගත් ආකාරය පිළිබඳවද ඔවුහු කිසිවක් හෙළිදරව් කර නොමැත.

වර්ධනය වන ගැටලුවක්

ව්‍යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය බරපතල අභියෝගයක්ව පවතින අග්නිදිග ආසියාවේ ආගමන බලධාරීන් මුහුණ දෙන ස්ථිර ගැටලුවක් මෙම සිදුවීම ඉස්මතු කරයි. ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර ඔස්සේ විදේශගතවීමට උත්සාහ කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටවල් ගණනාවකදී හඳුනාගෙන ඇත.

  • සැකකරු දැනට වැඩිදුර පරීක්ෂණ රඳා පවතිනතෙක් තායි අත්අඩංගුවේ සිටී.
  • ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයේ මූලාරම්භය තහවුරු කිරීමට තායි බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
  • කිසියම් සංචාරක නියෝජිතයන් හෝ ලේඛන ව්‍යාජකරුවන් මෙම සිද්ධිය හා සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තවමත් අපැහැදිලිය.

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මෙම අත්අඩංගුව සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. විදේශ ජාතිකයකු රඳවා ගන්නා විට අනුගමනය කරනු ලබන සාම්ප්‍රදායික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ කොන්සියුලර් නිලධාරීන් දැනුවත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නීතිමය ප්‍රතිවිපාක

තායි නීතිය යටතේ, ව්‍යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය සිර දඬුවම් හා රටින් නෙරපා හැරීම ඇතුළු බරපතල අපරාධ දඬුවම් සඳහා හේතු විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීමෙන් පසුවද සැකකරුට නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි අතර, ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් ලේඛන දැරීම හා භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේද බරපතල අපරාධ වරදක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම දෙරටේම බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ Sinhala

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

රට පුරා ව්‍යාප්ත දෙංගු තර්ජනයේ බරපතලකම හෙළිකළ පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කළ විශාල මදුරු පාලන මෙහෙයුමකින් කලබලකාරී ප්‍රතිඵල අනාවරණය වී ඇති…

10 Jun 2026 Discuss
2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් පැමිණීමේ අභූතපූර්ව වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය…

10 Jun 2026 Discuss
රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රාජ්‍ය ආයතන තුළ මූල්‍ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට…

10 Jun 2026 Discuss