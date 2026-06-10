දූෂණ විරෝධී තීරණාත්මක පියවරක් යටතේ ශ්රී ලංකාව හිටපු ඇමතිවරයෙකුට සිර දඬුවම් නියම කරයි
ශ්රී ලංකාව තම දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින්, රටේ දේශපාලන උසස් පෙළේ වගවීම සහතික කිරීමේ අරමුණින් හිටපු රජයේ ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් නියම කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇත.
බරපතල අදිටනක සංඥාවක්
හිටපු ඇමතිවරයෙකු සිරගත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ව්යුහය තුළ මුල් බැසගෙන ඇති දූෂණය撲멸 කිරීමේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කැපී පෙනෙන මෙහෙවරකි. මෙම පියවර මගින් බලධාරීන්, අතීතයේ ඉහළ තනතුරු හෙබවූ නිලධාරීන්ට එරෙහිව වුව ද නිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බව පැහැදිලි ව සංඥා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව, විශේෂයෙන් ම ලක්ෂ සංඛ්යාත පුරවැසියන් දරිද්රතාවයට තල්ලු කළ 2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, දූෂණය撲멸 කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්යන්තර බලපෑම් දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතී. බලය හෙබවූ අය විසින් සිදු කළ යැයි කියන වැරදි කළමනාකරණය හා දූෂිත ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ ව ජනතාවගේ කෝපය, අවසානයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් පලවා හැරීමට හේතු වූ ජනතා විරෝධතාවල කේන්ද්රීය සාධකයක් විය.
පුළුල් ව්යාපාරයක කොටසක්
මෙම සිරදඬුවම, රජයේ විවිධ මට්ටම්වල දූෂණයට සම්බන්ධ වූ බව කියන පුද්ගලයන් විරුද්ධව විමර්ශන හා訴追 ක්රියාවලිය ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති දිගුකාලීන දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසකි.
ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ දී දිගු ඉන්ධන හිඟකම්, ඉහළ ගිය ආහාර මිල ගණන් සහ දිගු විදුලි කප්පාදු විඳදරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙවැනි追訴 ක්රියාවලිය, දූෂිත හැසිරීම් හරහා රටේ පරාජයට දායක වූ බව විශ්වාස කෙරෙන අය ට ලැබිය යුතු ව සිටි යුක්තිය දිනෙකදී ලෙස සලකනු ලැබේ.
මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීම
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇති පරිදි, අර්බුද කාලය තුළ දරුණු ලෙස විශ්වාසනීයතාව ඛාදනය වූ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීම සඳහා හිටපු නිලධාරීන්ට එරෙහි ව ප්රත්යක්ෂ ක්රියාමාර්ග ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ ක්රියාත්මක වෙමින් සිටින අතර, යහපාලනය හා විනිවිදභාවය කෙරෙහි කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කිරීම, ඒ ප්රකෘතිය ලැබීමේ ක්රියාවලියේ වැදගත් අංගයක් ලෙස පවතී.
දඬුවම් නිකුත් කෙරුණු මෙම නඩුව, දැනට හා අතීතයේ තනතුරු දරා සිටි නිලධාරීන්ට දඬුවමෙන් බේරීමේ යුගය සමිති වී ඇති බව පිළිබඳ ව ප්රබල පණිවිඩයක් යවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.