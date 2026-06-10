කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ
කුවේටය විදේශයන්හි සිට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටවල් 10ක් පමණක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත — වෙනත් රටවල් 27ක් ආවරණය වන පුළුල් තහනමක් මධ්යයේ ශ්රී ලංකාව ද ඒ අනුමත ලැයිස්තුවේ ස්ථානයක් ලබා ගෙන ඇත.
කුවේටයේ ශ්රම බඳවාගැනීමේ ප්රතිපත්තියේ ප්රධාන වෙනසක්
ගල්ෆ් රාජ්යයේ මෙම තීරණය ගෘහස්ථ සේවකයින් රටට ඇතුළු කිරීම කළමනාකරණය කිරීමේ ආකාරයෙහි විශාල වෙනසක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්රමය යවන රටවල් විශාල සංඛ්යාවකට ද්වාරය වසා දමමින්, අනුමත මූලාශ්ර කිහිපයක් හරහා මෙම බඳවාගැනීම් සිදු කරනු ඇත. ශ්රමිකයින් යවන රාජ්යයන්ට මෙන්ම ගෘහස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය මත රඳා පවතින කුවේට් නිවෙස්වලටද මෙම තීරණය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව අනුමත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම දිවයිනට සැලකිය යුතු ජයගැනීමක් ලෙස සැලකේ. ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන්ම ගල්ෆ් සහයෝගිතා සංගම් (GCC) රටවල, විදේශ රැකියා මගින් ලද විදේශ විනිමය ආදායම සහ දහස් ගණනක් පවුල්වලට ආර්ථික සහනයක් ලෙස රඳා සිටි රාජ්යයකි.
ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට මෙයින් ඇති අදහස කුමක්ද?
රටවල් 27ක් කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවකයින් යැවීමෙන් දැන් තහනම් කොට ඇති නිසා, ඉතිරි අනුමත රටවල් අතර තරඟය දැඩි වීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිය සොයමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ කුවේට් ශ්රම වෙළෙඳපළට අඛණ්ඩ ප්රවේශය ලැබීම යම් ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ලබා දෙයි.
ගෘහ සේවිකාවන්, රෝගීන් සංරක්ෂකයින් සහ ගෘහස්ථ සහාය කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ගෘහස්ථ සේවකයින් ශ්රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා ශ්රම බලකායෙහි සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරති. මෙම සේවකයින් ගෙදර යවන මුදල් ගෘහස්ථ ආදායම්වලටත් ජාතික විදේශ විනිමය සංචිතවලටත් අර්ථවත් ලෙස දායක වේ.
කලාපීය සන්දර්භය
කුවේටයේ තීරණය ගල්ෆ් රාජ්යයන් අතර ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම නියාමනය කිරීමේ සහ ප්රමිතිගත කිරීමේ වර්ධනය වන ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. කම්කරු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කුවේටය සමඟ ගිලිහීම් ඇති වූ හෝ නියාමන ප්රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වූ රටවල් බැහැර කළ ඒවා අතර ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
- රටවල් 10කට පමණක් කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීමේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත
- ශ්රී ලංකාව අනුමත රටවල් අතරට ඇතුළත් බව තහවුරු වී ඇත
- රටවල් 27ක් කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීමෙන් තහනම් කර ඇත
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් සහ ශ්රම කාර්යාංශ, බඳවාගැනීමේ ක්රියාවලීන් නීතිානුකූල ව පවත්වාගෙන යාම සහ කම්කරුවන්ට මෙම ගිවිසුම යටතේ ප්රමාණවත් ආරක්ෂාව ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා කුවේට් ජාතිකයන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ශ්රම පෙර ඉල්ලූම් කණ්ඩායම් මෙම ප්රගතිය සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඔවුහු අතීතයේ ගල්ෆ් නිවෙස්වල නිරත ගෘහස්ථ සේවකයින්ගේ සුබසාධනය සම්බන්ධයෙන් ගැටළු මතු කළ අය වෙති. කුවේටය දැන් වඩාත් සීමිත හා ව්යූහගත බඳවාගැනීමේ රාමුවක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටීමත් සමඟ, ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සඳහා අධීක්ෂණය සහ වගවීම දියුණු විය හැකි බවට බලාපොරොත්තු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.