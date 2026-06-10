Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය, මිනිස් ජීවිත 279ක් බිලිගත් ප්‍රහාරය මෙහෙයවූයේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා බව ශ්‍රී ලංකාව චෝදනා කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය, මිනිස් ජීවිත 279ක් බිලිගත් ප්‍රහාරය මෙහෙයවූයේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා බව ශ්‍රී ලංකාව චෝදනා කරයි

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විස්මය ජනක චෝදනාවක් එල්ල කරමින්, 2019 පාස්කු ඉරිදා දරුණු බෝම්බ ප්‍රහාරය සෘජුවම සංවිධානය කළේ රටේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම සංවිධිත ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයන් 279 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.

ඒ මාරාන්තික දිනය නැවත돌아බැලීමේදී

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම භීෂණ ත්‍රස්ත ක්‍රියාව ලෙස සැලකේ. පාස්කු ඉරිදා දිනයේ, සියදිවි නසාගන්නා ප්‍රහාරකයන් රට පුරා ව්‍යාප්ත සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකට සහ පල්ලි තුනකට එකවර ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් ජාතිය කම්පනයට ලක් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර හෙළාදැකීම් රැල්ලක් ද ඇති විය. ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය සංවිධානය මෙම ප්‍රහාරයේ වගකීම ඉල්ලා සිටි නමුත්, දේශීය සම්බන්ධීකරණය හා රාජ්‍ය මට්ටමේ හිත හදාගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඉන් පසුව ද ඇසෙමින් පවතී.

හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට එල්ල වූ චෝදනා

වැදගත් නව 展開ක් ලෙස, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් දැන් නිල වශයෙන් චෝදනා කර ඇත්තේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා මෙම බෝම්බ ප්‍රහාරය මෙහෙයවීමේ සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවයි. මෙම චෝදනාව, ප්‍රහාරය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන විමර්ශනය තුළ劇的ජවිශ් ශ්‍රේෂ්ඨ ආවේගයක් නියෝජනය කරන අතර, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුළ ගෙතී සිටි පිරිස් මෙම ඝාතනය ගැන කලින් දැන සිටියා ද, නැතහොත් ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූවා ද යන ගැඹුරු ගාතුර ප්‍රශ්නයක් ද මතු කරයි.

පවුල් ජීවිත ගනහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව සුන්බුන් කළ මෙම ඛේදවාචකයේ පිටුපස, රටේ බුද්ධි ප්‍රජාවේ ඉහළම මට්ටම්වල හිතසාත්මිකත්වය ක්‍රියාත්මක ව ඇති බව මෙම චෝදනාව시사 කරයි.

අවිසිදුනු ප්‍රශ්නවලින් ගෙවුණු වර්ෂ ගණනාව

දිවි ගලවා ගත් අය, ගොදුරු වූවන්ගේ ආදරණීයයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගවීම හා විනිවිදභාවය සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති. වසර ගණනාව පුරා සිදු කරන ලද විමර්ශනවලින් නැවත නැවतත් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතාවයන් ය; ඒ අනුව, ඒ ඉරාදාන්විත දිනයට සති කිහිපයකට පෙර ලැබුණු අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූ හෝ මඟ හැරෙව්වා යැයි සිතවන සාක්ෂිද ඉදිරිපත් ව ඇත.

  • සංවිධිත බෝම්බ ප්‍රහාරවලදී පුද්ගලයන් 279 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • පල්ලි තුනකට සහ හෝටල් තුනකට එකවර ප්‍රහාර එල්ල කෙරිණි
  • ප්‍රහාරය සිදු වූයේ 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා දිනයේ ය
  • තවත් සිය ගණනක් ගොදුරු වූවන්ට දරුණු තුවාල ලැබිණි

යුක්තිය ඉල්ලා නැවත නැගී සිටිමින්

නවතම චෝදනා, බෝම්බ ප්‍රහාරය සොයා බැලීම සඳහා ස්වාධීන, සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින මහජන හඬ නැවත ජ්වලිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වසර ගණනාවක් අර්ථාන්විත යුක්තිය ලැබීමට බලා සිටි ගොදුරු වූවන්ගේ ආදරණීයයෝ, නඩු ක්‍රියා ඉදිරියට යන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා රජයට, වගකිය යුත්තන් — ඔවුන්ගේ හිටපු තනතුරු හෝ දේශපාලන සම්බන්ධකම් කෙසේ වුවත් — නීතිය ඉදිරියේ සම්පූර්ණ වගකීමට ලක් කරන ලෙස බලපෑම ශක්තිමත් ව ගොඩ නැඟෙමින් ඇත.

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදා සුව නොවූ තුවාලයකි; ඉහළ මට්ටම් සම්බන්ධය ඇති බවට විශ්වාසදායක සාක්ෂි ඇත්නම්, ඒ සඳහා අධිකරණ ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ ශක්තිය යෙදිය යුතුය.

නඩුව ඉදිරියට ගමන් කරන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමයට පමණක් නොව, රටේ පුරවැසියන් හා ඔවුන් ආරක්ෂා කිර

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ Sinhala

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ

කුවේටය විදේශයන්හි සිට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටවල් 10ක් පමණක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත — වෙනත් රටවල් 27ක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉහළ නැංවීමේ තීරණයක් ගැනීමත් සමඟ, දේශීයව ඇසිරි කර බෝතල් කළ ජලය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්…

10 Jun 2026 Discuss
සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ Sinhala

සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ

ඩිජිටල් වංචා ජාල මුල් බැස ගැනීමත් සමඟ දූපත් රාජ්‍යය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතුවේ සංකීර්ණ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී…

10 Jun 2026 Discuss