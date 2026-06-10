Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරවල මූලසූත්‍රධාරයා ලෙස හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානියා නම් කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරවල මූලසූත්‍රධාරයා ලෙස හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානියා නම් කරයි

2019 වර්ෂයේ පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවෙන් පුද්ගලයන් 279 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, එම ව්‍යසනකාරී ප්‍රහාරවල කේන්ද්‍රීය සැලසුම්කරු ලෙස හිටපු රාජ්‍ය රහස් අංශ ප්‍රධානියා සම්බන්ධ බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දරුණු චෝදනා එල්ල කර ඇත.

ජාතිය නැවතත් සිය කළුම ම දිනය වෙත හැරෙයි

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ සම්බන්ධීකෘත සියත්මරු බෝම්බ ප්‍රහාර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන සහ ප්‍රණීත හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් ලෝකයම කම්පනයට පත් කළ ප්‍රහාරයක් විය. මෙම ප්‍රහාරවලින් සිය ගණනක් තවදුරටත් ශරීරාබාධ ලැබූ අතර, ඒවා මුලදී ජාතික තව්හීද් ජමාත් නම් දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායමට, ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයට (IS) ඇති කියන සම්බන්ධය සමඟ ආරෝපණය කෙරිණ.

දැන්, එම ඛේදනීය උදෑසනින් වසර කිහිපයකට පසු, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඊට වඩා බෙහෙවින් බලවත් පුද්ගලයෙකු වෙත — ජාතියේ හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානියා වෙත — චෝදනා අඟිල්ල යොමු කරමින්, සමස්ත ප්‍රහාර මෙහෙයුම සූත්‍රකරණය කිරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඔහු විසින් ඉටු කළ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානියාට එරෙහි චෝදනා

රජයේ ඒ චෝදනාව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රහාර විමර්ශනයේ劇ාමිල නාටකාකාර හැරීමක් සලකුණු කරයි. රාජ්‍ය රහස් අංශ ජාලයේ හිටපු ප්‍රධානියා, ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීමෙන් සිදු කළ නොසැලකිල්ල පමණක් නොව, ඒවා සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සහභාගිත්වය ද ඔහු සතු වූ බව නිලධාරීන් චෝදනා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ භයානකතම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමෙහිදී ආයතනික සම්බන්ධිතතාවය කෙතරම් ගැඹුරට විහිදී තිබිය හැකිද යන්නත්, රටේ ආරක්ෂක ස්ථාපිතාංගයේ ඉහළම මට්ටමේ සිටි අය ඒ ඝාතන ව්‍යසනය පිළිබඳ පූර්වදැනීමකින් හෝ සෘජු සම්බන්ධතාවයකින් හෙබිව සිටියාද යන්නත් ගැන ගැඹුරු සැකසංකා ගණනාවක් මේ චෝදනාව ජනනය කරයි.

පිළිතුරු නොලැබී ගිය වසරවල ප්‍රශ්න

ප්‍රහාරවලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ පවුල් සහ ජීවතුන් අතර ගිය කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ වගවීම ඉල්ලා සිටිනු ලබන අතර, ප්‍රහාරවලින් පසු ගත වූ වසරවලදී යුක්තිය ඉටු වීමේ මන්දගාමී වේගය ඔවුන් කලකිරවීමට ලක් කළේය. සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ ඉදිරි අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදීත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු ක්‍රියා කිරීමට අපොහොසත් වූ බව පෙර විමර්ශනවලින් ස්ථාපිත වී, එය ජනතා කෝපය දල්වා ලීය.

කෙසේ නමුත්, නවතම චෝදනා, අතීත සොයා ගැනීම්වලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, සරල නොසැලකිල්ලක් හෝ යුතුකම් කඩ කිරීමක් නොව, හිතාමතා සූත්‍රකරණයක් ඇඟවෙන තතු ඉදිරිපත් කෙරේ.

දේශපාලනික හා ආරක්ෂක ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූදර්ශනය හා ආරක්ෂක ආයතනවල විශ්වසනීයත්වය සඳහා මෙම චෝදනා ගැඹුරු ඇඟවුම් ඇති කරයි. ඒවා සනාථ වුවහොත්, ඒවා රටේ නූතන ඉතිහාසයේ දේශීය ද්‍රෝහිකාරිත්වයේ බරපතළ ම සිදුවීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.

  • පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරවලින් පුද්ගලයන් 279 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • කොළඹ සහ ඉන් ඔබ්බේ පිහිටි ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන කිහිපයක් සහ ප්‍රමුඛ හෝටල් කිහිපයක් ඉලක්ක කෙරිණ
  • ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පසු යුගයේ මාරාන්තිකම ත්‍රස්ත සිදුවීම ලෙස ඒ බෝම්බ ප්‍රහාර ඉතිරිව ඇත
  • ප්‍රහාරවලට පෙර ඔත්තු අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූ බව පෙර විමර්ශනවලින් හෙළිදරව් විය

චෝදනාවලට පදනම් වන සාක්ෂිවල සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විධිමත් චෝදනා ගොනු කෙරේදැයි යන්න ද

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ Sinhala

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

රට පුරා ව්‍යාප්ත දෙංගු තර්ජනයේ බරපතලකම හෙළිකළ පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කළ විශාල මදුරු පාලන මෙහෙයුමකින් කලබලකාරී ප්‍රතිඵල අනාවරණය වී ඇති…

10 Jun 2026 Discuss
2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් පැමිණීමේ අභූතපූර්ව වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය…

10 Jun 2026 Discuss
රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රාජ්‍ය ආයතන තුළ මූල්‍ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට…

10 Jun 2026 Discuss