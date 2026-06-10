Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය මෝදිට ජනාධිපති දිසානායකගෙන් උණුසුම් සුභ පැතුම්

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය මෝදිට ජනාධිපති දිසානායකගෙන් උණුසුම් සුභ පැතුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාට විධිමත් සුභ පැතුම් පණිවිඩයක් යොමු කළ අතර, එය අසල්වැසි දෙරට අතර පවතින සමීප රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා තවදුරටත් තහවුරු කරන ලදී.

මෙම පියවර, කොළඹ රජය නව දිල්ලිය සමඟ පවත්වාගෙන යන සබඳතාවට ලබාදෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හැඩගස්වා ඇති ගැඹුරු ඓතිහාසික, සාංස්කෘතික හා ආර්ථික බන්ධනයන් දෙරට අතර පවතී.

පාක් සමුද්‍රී සන්ධිය හරහා යොමු වූ සුහද පණිවිඩයක්

අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මහතාට ජනාධිපති දිසානායක යොමු කළ සුභ පැතුම් පණිවිඩය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආසන්නතම හා වඩාත්ම ප්‍රමුඛ කලාපීය හවුල්කරු වන ඉන්දියාව සමඟ සමීප හා ඵලදායී ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පවත්වාගෙන යාමට වත්මන් රජය දක්වන කැපවීම විදහා දක්වයි.

දෙරට අතර වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, මානවීය සහය සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු පුළුල් සහයෝගී කටයුතු රාශියක් සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තුළ මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර, ඉන්දියාව සැලකිය යුතු මූල්‍ය සහායක් සපයමින් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර කිරීමේ ප්‍රමුඛ භූමිකාවක් ඉටු කළේය.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කම

මෙවැනි සෘජු ජනාධිපති සන්නිවේදනයන් සංකේතාත්මක බරක් දරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. පසුගිය වසර අගභාගයේ ධුරයට පත් ජනාධිපති දිසානායකගේ නව නායකත්වය යටතේ කොළඹ, නව දිල්ලිය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නාලිකාවන් විවෘතව හා ක්‍රියාශීලීව පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරන බව ඒ හරහා සංඥා කෙරේ.

දිසානායකගේ වාමාංශික දේශපාලන පසුබිම තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා ස්ථාවරත්වය සඳහා වූ ගමන දිගටම කරගෙන යන මෙහිදී, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක ව්‍යූහාත්මක හා ආර්ථික වැදගත්කම තම රජය හඳුනාගෙන ඇති බවට මෙම පණිවිඩය මුල් ඉඟියක් ලෙස සැලකේ.

ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව බහු අංශ හරහා සහයෝගිතාව තවදුරටත් ගැඹුරු කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉහළ මට්ටමේ හුවමාරු හා සංවාදයන් ද්විපාර්ශ්වික න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස සිදු කෙරෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි Sinhala

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි

කැනඩාවේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්‍රික් බ්‍රවුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු…

10 Jun 2026 Discuss
NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි Sinhala

NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන…

10 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ Sinhala

කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරී විශ්‍රාමික අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න, කොළඹ නගරයේ සිදු වූ බව කියනු ලබන පැහැරගැනීම් මාලාවක් සම්බන්ධ සිදුවෙමින්…

10 Jun 2026 Discuss