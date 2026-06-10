Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා වධහිංසා චෝදනා මධ්‍යේ රෝහල් ගත කෙරේ

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා වධහිංසා චෝදනා මධ්‍යේ රෝහල් ගත කෙරේ

හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියෙකු රඳවා තබාගෙන සිටියදී ඔහුට වධහිංසා පමුණුවා ඇතැයි යන චෝදනා මතු වීමත් සමඟ ඔහු රෝහල් ගත කර ඇති අතර, එය රටේ ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටමේ රඳවා ගැනීම් සිදු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

රෝහල් ගත කිරීම සැලකිල්ල අවදි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණය තුළ වඩාත්ම බලගතු හා රහස්‍යමය තනතුරක් දැරූ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා, ඔහුගේ ශාරීරික තත්ත්වය පිරිහී ඇතැයි වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය ආයතනයකට මාරු කරන ලදී. මෙම සිදුවීම, ඔහුගේ නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින මානව හිමිකම් සංවිධාන හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

මෙතරම් ප්‍රකට පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ වධහිංසා චෝදනා විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ, රාජ්‍ය රඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර දෘෂ්ටියෙන් මානව හිමිකම් වාර්තාව සම්බන්ධව දිගු කලක් තිස්සේ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් ව පැවති රටක මෙය සිදු වීම නිසාය.

පුළුල් මානව හිමිකම් ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ책임දායිත්වය හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ විවාදය නැවත දල්වා ඇති අතර, ප්‍රකට රඳවා ගන්නෙකුට ඇතැයි කියනු ලබන අපහාසජනක සැලකීම රටේ රඳවා ගැනීම් හා ප්‍රශ්න කිරීම් පිළිවෙත් තුළ ඇති ගැඹුරු, ක්‍රමානුකූල ගැටලු කෙරෙහි යොමු කරවන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති.

මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ සම්බන්ධිත බලධාරීන්ගෙන් චෝදනා වලට අදාළ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, රාජ්‍ය රඳවා ගැනීමක් යටතේ සිටින කිසිදු පුද්ගලයෙකුට — ඔවුන්ගේ අතීත භූමිකාව හෝ ඔවුන් මුහුණ දෙන චෝදනා කුමක් වුවත් — අමානුෂික සැලකීමකට ලක් නොවිය යුතු බව අවධාරණය කරති.

දේශපාලන මානයන්

හිටපු නිලධාරියාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශයේ හදවත ලෙස සැලකෙන පසුබිම සැලකීමේදී, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරයි. රජය වෙනස් වීම හෝ බල තුලනය මාරු වීම් අනුගාමිව ඒ ආකාරයේ සංවේදී තනතුරු දැරූ පුද්ගලයින් බොහෝ විට සංකීර්ණ නීතිමය හා දේශපාලන ගැටුම්වලට මැදිවන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

රජය තවම වධහිංසා චෝදනා සෘජුවම ආමන්ත්‍රණය කරමින් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. රඳවා ගැනීමේ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට හා නිසි ක්‍රියා පටිපාටිය ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීමට, දේශීය මට්ටමෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙතින් ද, බලධාරීන්ට ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්‍රමයක් නියමු වැඩසටහනක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශන නියාමනය කිරීමට පියවර ගනී — කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය දේ

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පාලනය කරන නව නීතිරීති විධිමත් සලකා බැලීම සඳහා…

10 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ට ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා මහ බැංකුව නව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරයි

රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කිරීම සහ එහි තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අපනයනකරුවන් තම විදේශ මුදල් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු කාල…

10 Jun 2026 Discuss