හිටපු නියෝජ්ය අමාත්ය සරණ ගුණවර්ධනට දූෂණ නඩු හතරෙහිම අවුරුදු හතරක සිර දඬුවම්
කොළඹ මහාධිකරණය හිටපු නියෝජ්ය අමාත්ය සරණ ගුණවර්ධනට වෙන් වෙන් වූ දූෂණ නඩු හතරෙහිම වසර හතරක දැඩි සිර දඬුවම් නියම කරමින්, හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරියෙකුට එරෙහිව සැලකිය යුතු තීන්දුවක් ප්රකාශ කළේය.
අධිකරණය දැඩි දඬුවම් නියම කරයි
බ්රහස්පතින්දා ප්රකාශිත මෙම තීන්දුව, රාජ්ය නිලධාරීන් දූෂණ චෝදනාවලට වගකිව යුතු කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. ඉකුත් කාලයේ නියෝජ්ය අමාත්යවරයෙකු ලෙස සේවය කළ ගුණවර්ධන මහතාට, කොළඹ මහාධිකරණය ඔහුට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු කිහිපයේ තීන්දු ප්රකාශ කිරීමත් සමග, සමගාමී දැඩි සිර දඬුවම් හතරකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.
නඩු හතරෙන් එක් එක් නඩුවෙහිම වසර හතරක සිර දඬුවමක් නියම වීම, හිටපු ජනතා නියෝජිතයාට එරෙහිව යොමු කරන ලද චෝදනා ගැන අධිකරණය දැඩි ස්ථාවරයක් ගත් බවට තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
කූඩුවේ සිටි කීර්තිමත් නමක්
සරණ ගුණවර්ධන මහතා ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන කතිකාවතේ සුවිශේෂ පෙළේ චරිතයක් වන අතර, ඔහු නියෝජ්ය අමාත්ය මට්ටමේ තනතුරක් දරා ඇත. ඔහුගේ වරදකරු වීම, රටේ දේශපාලන ස්ථාපිතයේ හිටපු සාමාජිකයන් ඉලක්ක කර ගත් දූෂණ නඩු කටයුතුවලින් මතු වූ ඉහළ සැලකිය යුතු ප්රතිඵලවලින් එකක් ලෙස නිරූපණය වේ.
බලය හා මහජන විශ්වාසයේ තනතුරු දරා සිටි අය ගෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ශ්රී ලාංකිකයන් ඉල්ලා සිටින මෙවන් කාලයක, මෙම තීන්දුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දූෂණ විරෝධී මෙහෙවරට ඇති වැදගත්කම
මෙම දඬුවම් නියමය, රාජ්ය නිලධාරීන් විසින් දූෂිත හැසිරීම් සිදු කිරීමේ ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා අධිකරණය දෙන ලද පැහැදිලි පණිවිඩයකි. නිල තනතුරු පෞද්ගලික ලාභය සඳහා අවභාවිතා කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ශක්තිමත් බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දූෂණ විරෝධී ක්රියාකාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිට ඇත.
දූෂණ චෝදනා හතරෙන් එක් එක් චෝදනාවේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ සිර දඬුවම් සමගාමීව නොහොත් අනුක්රමිකව ක්රියාත්මක වන්නේ දැයි යන්න ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර, සම්පූර්ණ අධිකරණ කටයුතු ලබා ගත හැකි වීමත් සමග අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.