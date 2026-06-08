එතියෝපියාවේ පැහැරගත් ශ්රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු පොලිස් වැටලීමකින් බේරාගනී
එතියෝපියාවේ දී පැහැරගෙන ගිය ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු සාර්ථක පොලිස් වැටලීමකින් අනතුරුව බේරාගෙන ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
නාටකාකාර මෙහෙයුමකින් බේරාගැනීම
තම කැමැත්තට විරුද්ධව රඳවාගෙන සිටි ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනා ආරක්ෂිතව නිදහස් කර ගැනීමට එතියෝපියානු නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම සිදු කළහ. බේරාගත් පුද්ගලයන්ට කිසිදු හානියක් සිදු නොවූ බව වාර්තා වන අතර, වැටලීම සාර්ථකව නිමා විය.
විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන් පිළිබඳ උත්සුකතා
මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් විදේශ රටවල ගමන් කරන හෝ රැකියාවල නිරත ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් මුහුණදෙන අවදානම් තත්ත්වයන් කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු වී ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විදේශ රටවල ශ්රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ පැහැරගැනීම් හා මිනිස් ජාවාරම් සිද්ධීන් ශ්රී ලංකා රජය සහ විදේශගත ශ්රී ලාංකික ප්රජාව යන දෙඅංශය සඳහාම ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ලක් බවට පත්ව ඇත.
බේරාගත් පුද්ගලයන් තිදෙනාගේ අනන්යතාවය තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, ඔවුන් පැහැරගත් හේතු සහ සාරාංශය සම්බන්ධ විස්තර මේ අවස්ථාවේ දී සීමිත මට්ටමක පවතී.
බලධාරීන් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි
සිදුවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු රැස් කර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ඔවුන්ගේ එතියෝපියානු සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බේරාගත් ශ්රී ලාංකිකයන්ට ශ්රී ලංකාවට ආරක්ෂිතව නැවත පැමිණීම පහසු කර ගැනීම සඳහා තානාපති සේවා සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පැහැරගැනීම සම්බන්ධ විමර්ශනයන් ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.