Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එතියෝපියාවේ පැහැරගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු පොලිස් වැටලීමකින් බේරාගනී

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එතියෝපියාවේ පැහැරගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු පොලිස් වැටලීමකින් බේරාගනී

එතියෝපියාවේ දී පැහැරගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු සාර්ථක පොලිස් වැටලීමකින් අනතුරුව බේරාගෙන ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

නාටකාකාර මෙහෙයුමකින් බේරාගැනීම

තම කැමැත්තට විරුද්ධව රඳවාගෙන සිටි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනා ආරක්ෂිතව නිදහස් කර ගැනීමට එතියෝපියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම සිදු කළහ. බේරාගත් පුද්ගලයන්ට කිසිදු හානියක් සිදු නොවූ බව වාර්තා වන අතර, වැටලීම සාර්ථකව නිමා විය.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිළිබඳ උත්සුකතා

මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් විදේශ රටවල ගමන් කරන හෝ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මුහුණදෙන අවදානම් තත්ත්වයන් කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු වී ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විදේශ රටවල ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ පැහැරගැනීම් හා මිනිස් ජාවාරම් සිද්ධීන් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව යන දෙඅංශය සඳහාම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ලක් බවට පත්ව ඇත.

බේරාගත් පුද්ගලයන් තිදෙනාගේ අනන්‍යතාවය තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, ඔවුන් පැහැරගත් හේතු සහ සාරාංශය සම්බන්ධ විස්තර මේ අවස්ථාවේ දී සීමිත මට්ටමක පවතී.

බලධාරීන් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි

සිදුවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු රැස් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් ඔවුන්ගේ එතියෝපියානු සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බේරාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවට ආරක්ෂිතව නැවත පැමිණීම පහසු කර ගැනීම සඳහා තානාපති සේවා සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පැහැරගැනීම සම්බන්ධ විමර්ශනයන් ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss