Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබේ. මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් දැරූ එවැනි ප්‍රයත්නයන් අතරින් විශාලතම වන අතර, දිවයිනේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමේ හා පවත්වාගෙන යාමේ ශෛලිය තීරණාත්මක ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය වීමට යන බවට ලකුණ් දරයි.

ජාතික විදුලි පද්ධතියේ කශේරුකාව ශක්තිමත් කිරීම

බහු උපපොළ ස්ථානවල බැටරි ශක්ති ගබඩා තාක්ෂණය ස්ථාපනය කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල අංශය මුහුණ දෙන දිගු කාලීනව පවතින ගැටලුවකට — ජාල ස්ථායිතාවට — විසඳුමක් ලෙස සකසා ඇත. අතිරික්ත විදුලිය ගබඩා කර, ඉහළ ඉල්ලුමක් හෝ සැපයුම් හිඟයක් ඇති අවස්ථාවල එය නිකුත් කිරීමෙන් මෙම පද්ධති, දිගු කලක් තිස්සේ ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික අංශ කෙරෙහි බලපා ආ විදුලිය කඩාකප්පල් වීමේ අවදානම අඩු කිරීමට හා විචල්‍යයන් සමනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම

ස්ථායිතාවෙන් ඔබ්බට, මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු බලශක්ති අභිලාෂයන් සඳහා ද විශේෂ ඇඟවුම් රැගෙන යයි. සූර්ය හා සුළං බලශක්තිය ඇතුළු පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයන් ඉතා ලාභදායී වෙමින් පැවතියද, ඒවා ස්වභාවයෙන්ම අඛණ්ඩ නොවේ. ශක්ති ජනනය ඉහළ වන අවස්ථාවල බලශක්තිය ග්‍රහණය කර ගෙන, හිරු නොබසින හෝ සුළඟ නොවැදෙන වේලාවල එය ලබා දීම තුළින් බැටරි ගබඩා පද්ධති මෙම සීමාව කෙලින්ම ජය ගනී.

  • රට පුරා විදුලි උපපොළ අවරට 16ක් බැටරි ගබඩා යටිතල පහසුකම් ලබා ගනු ඇත
  • මෙම මුලපිරීම ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් අතකොට ගත් විශාලතම ශක්ති ගබඩා වැඩසටහනයි
  • ජාතික විදුලි පද්ධතිය තුළ පුනර්ජනනීය ශක්තිය වඩාත් ඒකාබද්ධ කිරීම ආධාරකරනු පිණිස මෙම පද්ධති නිර්මාණය කොට ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අනාගතය සඳහා මෙහි අර්ථය

මෑත වසරවලදී වේදනාකාරී විදුලිය කප්පාදු හා බලශක්ති අර්බුදයකට ගොදුරු වූ රටකට, මෙම වැඩසටහන හුදෙක් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමකට ඔබ්බෙහිය — එය අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කිරීමකි. ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය ශක්තිය වෙත සංක්‍රමණය සඳහා ඉහළ ඉලක්ක ගෙන ඇති අතර, විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා පද්ධති ඒ සංක්‍රමණයේ අත්‍යවශ්‍ය හේතුකාරකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

උපපොළ ස්ථාන 16ක් හරහා බැටරි ශක්ති ගබඩා ක්‍රියාත්මක කිරීම රටේ ජාල මට්ටමේ ගබඩා තාක්ෂණය සඳහා දිනට දැකිය හැකි වඩාත් ම සැලකිය යුතු ආයෝජනය නියෝජනය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව ස්වකීය පුනර්ජනනීය ශක්ති විභවය වඩාත් ඵලදායිව යොදා ගැනීමට සමත් ස්ථාවරයකට ගෙන යයි.

වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම කරා ගමන් කරන විට, ජාල කාර්යසාධනය කෙරෙහි හා අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා වඩාත් පිරිසිදු, ස්ථිතිස්ථාපක විදුලිබල පද්ධතියක් ගොඩනැඟීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ඉලක්කය කෙරෙහි එහි බලපෑම තක්සේරු කිරීමට බලශක්ති අංශ නිරීක්ෂකයන් හා ක්‍ෂේත්‍ර පාර්ශ්වකරුවන් අවධානයෙන් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss
සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි Sinhala

සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ නායකයන් රටේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාට සහයෝගය දක්වමින් අත්අඩංගුවේ සිටින එම නිලධාරියා වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා රජයට එරෙහිව ජනතා විරෝධතාවයක්…

08 Jun 2026 Discuss