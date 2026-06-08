Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විකේ්‍රමසිංහගේ සංචාරය අතරතුර එක්සත් රාජධානියට යවන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳ RTI ඉල්ලීමට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් නිහඬතාවක්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විකේ්‍රමසිංහගේ සංචාරය අතරතුර එක්සත් රාජධානියට යවන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳ RTI ඉල්ලීමට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් නිහඬතාවක්

2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් රාජධානියට සිදු කළ නිල සංචාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් එහි යවන ලද බවට වාර්තා වූ සිද්ධිය පිළිබඳ විස්තර ඉල්ලා සිදු කළ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් (RTI) ඉල්ලීමකට ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපොහොසත් වී ඇත.

RTI ඉල්ලීමට පිළිතුරක් නැත

මූලාශ්‍ර වලින් දැනගත් තොරතුරුවලට අනුව, ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරය අතරතුර දේශීය පොලිස් නිලධාරීන් එක්සත් රාජධානියට යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවය අපේක්ෂා කළ මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් මෙම වසරේ ජනවාරි 8 වන දින RTI ඉල්ලීම ය යොමු කරන ලදී. එහෙත්, පොලිස් මූලස්ථානය මේ දක්වා එම ඉල්ලීමට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනතට ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වී ඇත.

විනිවිදභාවය පිළිබඳ ගැටලු

2017 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, රාජ්‍ය ආයතන නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ තොරතුරු ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු බවට නීතිමය බැඳීමක් පනවා ඇත. එසේ නොකිරීම සරකාරි ආයතනවල වගවීම හා විවෘත භාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුන්වා දුන් මෙම නීතියේ උල්ලංඝනයක් ලෙස සැලකේ.

සෘජු RTI ඉල්ලීමකට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් ලැබෙන නිහඬතාවය, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉහළම මට්ටම්වල ආයතනික වගවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට අවධානය යොමු කර ඇත.

විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, ප්‍රතිචාරයක් නොමැතිකම ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් සේවාව කෙරෙහිත්, විනිවිද දේශපාලන පාලනයට ඇති පොදු කැපවීම කෙරෙහිත් ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ දමමින් ඇති බවයි. රාජ්‍ය මුදල් වියදමින් පොලිස් නිලධාරීන් විදේශ රටවලට යෙදවීම, පුරවැසියන්ට හා මාධ්‍ය නියෝජිතයන්ට සොයා බැලීමේ නෛතික අයිතියක් ඇති කරුණකි.

ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරය හා සම්බන්ධව නිලධාරීන් එක්සත් රාජධානියට යවන ලද්දේ ඇයිද, එම යෙදවීමේ පිරිවැය කෙතරම් විය හැකිද, නැතහොත් කී දෙනෙකු සම්බන්ධ වූවාද යන කිසිවක් තවමත් පැහැදිලි නැත. මෙම ප්‍රශ්නවලින් කිසිවක් මේ දක්වා පොලිස් මූලස්ථානය විසින් ආමන්ත්‍රණය කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss