පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උපයෝගී කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ බලධාරීන් — ශ්රී ලංකාවට නැවතත් බලශක්ති කප්පාදුව
අතිරික්ත පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාවක් තිබියදීත් විදුලි කප්පාදුව ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන්ට බලපායි
ශ්රී ලංකාව නැවතත් විදුලි කප්පාදු අත්විඳිමින් සිටින නමුත්, බලධාරීන් ඒ බව නිල වශයෙන් ප්රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටිති. සාමාන්ය පුරවැසියන් සඳහා මෙම තත්ත්වය විශේෂයෙන් කලකිරීමට පත් කරන කාරණය නම්, මෙම විදුලි ඇනහිටීම් ඇති වන්නේ විදුලි ජනන ධාරිතාවෙහි හිඟයක් හේතුවෙන් නොව — දැනටමත් ස්ථාපිතව ලබා ගත හැකි ආකාරයෙන් පවතින සුලං හා සූර්ය බලශක්තිය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමට රට්ටේ විදුලි බල හා බලශක්ති බලධාරීන්ට අපොහොසත් වීම හේතුවෙනි.
මෙය සැපයුමේ අර්බුදයක් නොව කළමනාකරණයේ අර්බුදයකි
රට පුරා සැලකිය යුතු සූර්ය හා සුලං බලශක්ති ධාරිතාවක් දැනටමත් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමේදී සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා ඇත. එහෙත්, තාක්ෂණික හා පරිපාලනමය දුර්වලතා හේතුවෙන් මෙම පිරිසිදු බලශක්ති ප්රභවයන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සම්පූර්ණයෙන් ඒකාබද්ධ කිරීම බාධාවට ලක්ව ඇති අතර, ඇතිවිය නොහැකි කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයන්ගේ බර දරා ගැනීමට පාරිභෝගිකයන් සිදුවී ඇත.
බලශක්ති විශේෂඥයන් හා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙය මූලික වශයෙන් ජනනයේ අර්බුදයක් නොව පාලනමය හා පද්ධති කළමනාකරණ අසාර්ථකත්වයක් බවයි — ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හා මහජනතාව යන දෙඅංශය සඳහාම මෙම වෙනස ඊටත් වඩා කනස්සල්ලට පත් කරන සාධකයකි.
ඉදිරි මාර්ගයක් පවතී
දරුණු තතු රූපය තිබියදීත්, විශ්ලේෂකයන් යෝජනා කරන්නේ විසඳුම් අත ළඟ ඇති බවයි. දැනටමත් ජනනය කෙරෙන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිසි ලෙස සම්ප්රේෂණය කිරීම හා විදුලි බල පද්ධති කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, ප්රධාන නව මූල්ය ආයෝජනයක් නොකොටම කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වය සමනය කළ හැකිය. යටිතල පහසුකම් බොහෝ දුරට දැනටමත් පවතී — අවශ්ය වන්නේ එය සම්පූර්ණ ඵලදායිත්වයෙන් ක්රියාත්මක කිරීමේ පරිපාලනමය කැමැත්ත හා තාක්ෂණික සම්බන්ධීකරණයයි.
මෙහි ශෝකාන්තය ශ්රී ලංකාවේ හිඟකමෙහි නොව, දැනටමත් ඇති දෙයින් උපරිම ප්රයෝජන ගැනීමට අපොහොසත් වීමෙහි පිහිටා ඇත.
ගෘහස්ථ හා වාණිජ පාරිභෝගිකයන් නැවතත් නොතේරෙන අවස්ථාවල ඇතිවන විදුලි කප්පාදුවට සූදානම් වෙමින් සිටිත්ම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අදාළ අමාත්යාංශ ශ්රී ලාංකිකයන්ට හිමිවිය යුතු විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා හදිසි ව්යාජ නිවැරදි කිරීමේ පියවර ගෙන ශ්රී ලාංකිකයන්ට හිමිවිය යුතු විශ්වාසදායී විදුලිය ලබා දෙන ලෙස දැඩි බලපෑමක් ඇති වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.