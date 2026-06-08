ක්ෂේපණාස්ත්ර ප්රහාරයකට ප්රතිචාර වශයෙන් ඊශ්රායලය ඉරානය ඉලක්ක කර ගුවන් ප්රහාර එල්ල කරයි
ඊශ්රායල භූමිය ඉලක්ක කරගත් ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්ර ප්රහාරයකට සෘජු පළිගැනීමක් ලෙස සඳුදා ඊශ්රායලය ඉරානයේ මධ්යම හා බටහිර ප්රදේශ ඉලක්ක කරගනිමින් ගුවන් ප්රහාර මාලාවක් දියත් කළේය. කලාපීය තරඟකාරී රාජ්ය දෙක අතර උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම ගැටුම මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහිද දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.
ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්ර ප්රහාරයෙන් අනතුරුව ගුවන් තාක්ෂණික ප්රහාර
ඊශ්රායලය ඉලක්ක කරගත් ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්ර වර්ෂාවකට ප්රතිචාර වශයෙන් ඊශ්රායල හමුදාව ඉරානය තුළ ස්ථාන කිහිපයක නිරවද්ය ප්රහාර දියත් කළ බව රාජ්ය හමුදාව තහවුරු කළේය. මෙම ප්රහාර, දශක ගණනාවක් පුරා ඉඳහිට සෘජු ගැටුම් ස්වරූපයෙන් ඉස්මතු වී ඇති රට දෙක අතර ගූඪ ගැටුමෙහි ඉතා බරපතළ හා අන්තරාදායක උත්සන්නයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඊශ්රායල ගුවන් ප්රහාරවලින් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ විස්තර ක්ෂණික අනතුරුවද අවිනිශ්චිතව පැවතුණු අතර, ප්රහාරවල පූර්ණ විස්තාරය හා ඉරාන හමුදා යටිතල පහසුකම් වලට සිදු වූ හානිය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයම සීමිත තොරතුරු ප්රකාශ කළේය.
සෞදි අරාබියාවේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කෙරේ
පුළුල් කලාපීය තතුගැස්මේ මධ්යයේ, සෞදි අරාබියාවේ පිහිටි එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරකටද ප්රහාරයක් එල්ල වූ අතර, එය ඊශ්රායල-ඉරාන සීමා ඉක්මවා ගැටුම් පැතිරෙන අතර අනෙකුත් ප්රධාන කලාපීය හා ජාත්යන්තර ක්රියාකාරීන් ද මෙයට සම්බන්ධ විය හැකි බවට ඇති කනස්සල්ල තව දුරටත් ගැඹුරු කළේය.
කලාපීය තතුගැස්ම නව උච්චස්ථානයකට
මෑත ඉතිහාසයේ ඊශ්රායලය හා ඉරානය අතර ඇති වූ වඩාත් බරපතළ සෘජු හමුදා ගැටුම්වලින් එකක් ලෙස මෙම නවතම සතුරුකම් රැල්ල හඳුනාගනු ලැබේ. ප්රහාර හා ප්රතිප්රහාරවල මෙම ස්වභාවය, මැදපෙරදිග රටවල් ගණනාවකට බලපෑ හැකි පුළුල් කලාපීය යුද්ධයකට ඉඩ සලසන බරපතළ අවදානමක් ගෙන දෙන බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
ජාත්යන්තර සංයමය පෙන්වීමේ ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, ලෝක නායකයෝ හා රාජ්යතාන්ත්රික ආයතන, රාජ්ය දෙකෙන්ම හමුදාමය බලය යොදා ගැනීම ඒ වෙනුවට සංවාදය හරහා තතුගැස්ම සමනය කිරීමට ප්රිය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
තත්ත්වය ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, කලාපය පුරා බලධාරීන් සිදුවීම් දිග හැරෙන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.