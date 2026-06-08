Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්ෂේපණාස්ත්‍ර ප්‍රහාරයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායලය ඉරානය ඉලක්ක කර ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්ෂේපණාස්ත්‍ර ප්‍රහාරයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායලය ඉරානය ඉලක්ක කර ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරයි

ඊශ්‍රායල භූමිය ඉලක්ක කරගත් ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්‍ර ප්‍රහාරයකට සෘජු පළිගැනීමක් ලෙස සඳුදා ඊශ්‍රායලය ඉරානයේ මධ්‍යම හා බටහිර ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගනිමින් ගුවන් ප්‍රහාර මාලාවක් දියත් කළේය. කලාපීය තරඟකාරී රාජ්‍ය දෙක අතර උත්සන්න වෙමින් පවතින මෙම ගැටුම මැදපෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහිද දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්‍ර ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ගුවන් තාක්ෂණික ප්‍රහාර

ඊශ්‍රායලය ඉලක්ක කරගත් ඉරාන ක්ෂේපණාස්ත්‍ර වර්ෂාවකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායල හමුදාව ඉරානය තුළ ස්ථාන කිහිපයක නිරවද්‍ය ප්‍රහාර දියත් කළ බව රාජ්‍ය හමුදාව තහවුරු කළේය. මෙම ප්‍රහාර, දශක ගණනාවක් පුරා ඉඳහිට සෘජු ගැටුම් ස්වරූපයෙන් ඉස්මතු වී ඇති රට දෙක අතර ගූඪ ගැටුමෙහි ඉතා බරපතළ හා අන්තරාදායක උත්සන්නයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරවලින් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ විස්තර ක්ෂණික අනතුරුවද අවිනිශ්චිතව පැවතුණු අතර, ප්‍රහාරවල පූර්ණ විස්තාරය හා ඉරාන හමුදා යටිතල පහසුකම් වලට සිදු වූ හානිය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයම සීමිත තොරතුරු ප්‍රකාශ කළේය.

සෞදි අරාබියාවේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කෙරේ

පුළුල් කලාපීය තතුගැස්මේ මධ්‍යයේ, සෞදි අරාබියාවේ පිහිටි එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරකටද ප්‍රහාරයක් එල්ල වූ අතර, එය ඊශ්‍රායල-ඉරාන සීමා ඉක්මවා ගැටුම් පැතිරෙන අතර අනෙකුත් ප්‍රධාන කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීන් ද මෙයට සම්බන්ධ විය හැකි බවට ඇති කනස්සල්ල තව දුරටත් ගැඹුරු කළේය.

කලාපීය තතුගැස්ම නව උච්චස්ථානයකට

මෑත ඉතිහාසයේ ඊශ්‍රායලය හා ඉරානය අතර ඇති වූ වඩාත් බරපතළ සෘජු හමුදා ගැටුම්වලින් එකක් ලෙස මෙම නවතම සතුරුකම් රැල්ල හඳුනාගනු ලැබේ. ප්‍රහාර හා ප්‍රතිප්‍රහාරවල මෙම ස්වභාවය, මැදපෙරදිග රටවල් ගණනාවකට බලපෑ හැකි පුළුල් කලාපීය යුද්ධයකට ඉඩ සලසන බරපතළ අවදානමක් ගෙන දෙන බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ජාත්‍යන්තර සංයමය පෙන්වීමේ ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, ලෝක නායකයෝ හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආයතන, රාජ්‍ය දෙකෙන්ම හමුදාමය බලය යොදා ගැනීම ඒ වෙනුවට සංවාදය හරහා තතුගැස්ම සමනය කිරීමට ප්‍රිය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

තත්ත්වය ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, කලාපය පුරා බලධාරීන් සිදුවීම් දිග හැරෙන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss