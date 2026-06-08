Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඳවා ගෙන සිටින හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ අමානුෂික සැලකිල්ලට විරෝධය දක්වමින් ආහාර වර්ජනයක

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඳවා ගෙන සිටින හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ අමානුෂික සැලකිල්ලට විරෝධය දක්වමින් ආහාර වර්ජනයක

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ, විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) රඳවා තබාගෙන සිටින අතරතුර, තමාට අමානුෂික ලෙස සැලකෙන බවට චෝදනා කරමින් ආහාර වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත.

රඳවා ගැනීමේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්‍රධානියා වන සල්ලේ, 2019 ඉස්තර් ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර පිළිබඳ පරීක්ෂණයන් සම්බන්ධයෙන් දැනට CID භාරයේ රඳවා තබා ගෙන ඇත. එකී සම්බන්ධීකරණය කළ බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් දිවයිනේ පුද්ගලයන් 260 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.

විරෝධය පළ කරමින් ආහාර වර්ජනය ආරම්භ කෙරේ

විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරියා, CID භාරයේ සිටිය දී තමාට පිළිගත හැකි මානවීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන තත්ත්වයන්ට ලක් කර ඇතැයි චෝදනා කරමින් ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ තීව්‍ර පියවර ගෙන ඇත. මෙම ආහාර වර්ජනය රඳවා ගත් පුද්ගලයා සහ ඔහු රඳවා ගෙන සිටින බලධාරීන් අතර උත්සන්න වන තතනාව ප්‍රකාශ කරන සංඥාවකි.

පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටී

සල්ලේගේ පැමිණිල්ල හේතුවෙන් විවිධ පාර්ශ්ව විසින් ඔහු රඳවා ගෙන ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ ස්වාධීන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත. විවේචකයන් සහ ආධාරකරුවන් එකසේ, ශ්‍රී ලාංකික හා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් ප්‍රකාරව රාජ්‍ය භාරයේ සිටින සෑම පුද්ගලයකුටම — ඔවුන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනා කෙසේ වෙතත් — ගෞරවාන්විත හා නීතිානුකූල සැලකිල්ලකට හිමිකම් ඇති බව අවධාරණය කරමින්, සම්බන්ධිත බලධාරීන්ගෙන් මෙම චෝදනා බැරෑරුම් ලෙස සළකා බැලීමට 촉구 කර ඇත.

ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර සම්බන්ධ වගවීම පිළිබඳ දිගු කාලීන නීතිමය කටයුතුවලට මෙම සිදුවීම නව මානයක් එකතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හෘදසාක්ෂියට දිගටම දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළමින් පවතින ඒ ඛේදවාචකය අදටත් නොසිදිගිය රුදාවක් ව පවතී.

හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියා විසින් ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල පොදු ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss