ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්යාපෘතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් බරැති බැටරි ගබඩා තොගයක් චීනයේ වරාය පර්යන්තයකින් සාර්ථකව යෙදවීමට කටයුතු සිදු කර ඇත.
ඓතිහාසික පරිමාණයේ තොගයක්
චීනයේ වරාය පර්යන්තයක් හරහා සැකසුණු මෙම විශාල තොගය, ශ්රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය නවීකරණය කොට ස්ථාවර කිරීමේ අභිලාෂය ඉදිරියට ගෙන යාමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ටොන් 2,241ක් බරැති බැටරි ගබඩා උපකරණ, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාව සමඟ සම්බන්ධ වූ බලශක්ති ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු貨物 ප්රවාහනයන්ගෙන් එකක් ලෙස ගිණිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීම
රටට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පීඩාවක් වී ඇති නිදන්ගත බලශක්ති අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේදී මෙම ව්යාපෘතිය පරිවර්තනීය භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශාල පරිමාණ බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති නවීකරණය කළ හැකි බලශක්ති ප්රභවවලින් නිපදවන විදුලිය රැස් කොට ගබඩා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ සැපයුම හා ඉල්ලුම සමතුලිත කිරීමටත්, මිල අධික පොසිල ඉන්ධන පදනම් කරගත් විදුලි ජනනයට ඇති යැපීම අඩු කිරීමටත් එමඟින් හැකිවනු ඇත.
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දරුණු විදුලි කප්පාදු හා බලශක්ති හිඟකම් අත්විඳ ඇති රටක් ලෙස, මෙම උපකරණ සාර්ථකව බාරගැනීම, දිවයිනේ නිවෙස් හා ව්යාපාරවලට වඩාත් ස්ථාවර හා තිරසාර විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීමේ転換点 සනිටුහන් කළ හැකිය.
පුළුල් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්යාපෘතියේ කොටසක්
ශ්රී ලංකාව ජාතික විදුලිබල මිශ්රණයේ පිරිසිදු බලශක්තියේ කොටස සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමේ ඉලක්ක සහිත ව, ශක්තිමත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති න්යාය පත්රයක් අනුගමනය කරමින් සිටී. මෙම සංක්රාන්තියේ ඉතා වැදගත් අංගයක් ලෙස බැටරි බලශක්ති ගබඩා යටිතල පහසුකම් පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, රටේ සූර්ය හා සුළං සම්පත් වඩා ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම ඒ හරහා ළඟා කරගත හැකිය.
- මෙම තොගයේ මුළු බර ටොන් 2,241කි
- එය චීනයේ වරාය පර්යන්තයක් හරහා සැකසුණි
- මෙම貨物 ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්යාපෘතිය සඳහා නියමිතය
- ව්යාපෘතිය බල පද්ධති ස්ථාවරත්වය හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඒකාබද්ධතාව සහාය කිරීම අරමුණු කරයි
කොළඹ, ජනතාවට දිගුකාලීන විදුලිබල ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමට ප්රයත්න දරන විට, මෙම තොගයේ ළඟා වීම ශ්රී ලංකාව හා චීන කර්මාන්ත ක්රීඩකයන් අතර තීරණාත්මක බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින හවුල්කාරිත්වයක් සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව ඉදිරියටත් සිය ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කරමින් තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම්වලට ආයෝජනය කරන විට, මෙම බැටරි ගබඩා ව්යාපෘතිය වැනි දියුණුවීම් රටේ වඩාත් පිරිසිදු හා විශ්වාසනීය බලශක්ති미래යකට ඇති කැපවීමේ දර්ශකයන් ලෙස ප්රතිපත්ති立案者යන් හා පෞද්ගලික අංශය යන දෙකම දෙස විමසිල්ලෙන් නරඹමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.