ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව, චීනය සහ එක්සත් ජනපදය ඇතුළු රටවල් 40කට නොමිලේ දින 30ක ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් අනුමැතිය දිගු කරයි
ශ්රී ලංකාව රටවල් 40කේ පුරවැසියන්ට නොමිලේ දින 30ක ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් අනුමැතියක් (ETA) ලබා දීමෙන් සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය යළි සක්රිය කිරීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇති අතර, මෙය දිවයිනට වැඩි ජාත්යන්තර සංචාරකයින්誘引 කිරීම අරමුණු කරගත් තර්කානුකූල ප්රතිපත්ති පියවරකි.
පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කරන මුලපිරීමක්
මෙම මුලපිරීම මගින් මහාද්වීප කිහිපයක් හරහා විහිදෙන විශිෂ්ට හා විවිධ රාජ්ය සමූහයක් එකතු කරනු ලැබේ. නොමිලේ ETA ලබා ගැනීමට දැන් සුදුසුකම් ලත් රටවල් අතර ආසියාවේ බලවත් රාජ්යයක් වන ඉන්දියාව මෙන්ම, ආසියාවෙන් චීනය, පාකිස්තානය සහ ඉන්දුනීසියාව ද ඇතුළත් වේ. මෙම යෝජනා ක්රමයට එක්සත් ජනපදය සහ එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු ප්රධාන බටහිර රාජ්යයන් ද ඇතුළත් කර තිබීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන සංචාරක ප්රභව වෙළඳපොළ හරහා පුළුල් ජාලයක් විහිදවීමේ අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.
නොමිලේ ETA ප්රතිපත්තිය මගින් ශ්රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට පෙර ගාස්තුවක් ගෙවීමට සංචාරකයින්ට කලින් පැවති මූල්යමය බාධාව ඉවත් කෙරෙන අතර, සංචාරක ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙම වෙනස කෙලින්ම ඉහළ සංචාරක පැමිණීමක් හා රටට වැඩි විදේශ විනිමය ආදායමක් ලෙස පරිවර්තනය වනු ඇති බවයි.
උපායමාර්ගික සංචාරක ප්රවර්ධන ව්යාපෘතියක්
2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන් සහ ඉන් අනතුරුව රටට ග්රහණය කළ ආර්ථික අර්බුදය නිසා දැඩි打击 ලබා ගත් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය ක්රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතී. ඉහළ හැකියාවක් ඇති වෙළඳපොළවල සිටින සංචාරකයින්ට ගමනාන්තය හැකිතරම් ප්රවේශ්ය කිරීමෙන් එම ප්රකෘතිය වේගවත් කිරීමට බලධාරීන් අධිෂ්ඨාන කර ගෙන සිටින බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ ලොකුම සංචාරක ප්රභවයන්ගෙන් එකක් වන ඉන්දියාව, චීනය සහ ගණනාවක් ගනන් අග්නිදිග ආසියානු රාජ්යයන් ඉලක්ක කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකා රජය දිවයිනට කෙටි දුර සංචාරය ශක්තිමත් කිරීමත් සමඟම යුරෝපය හා උතුරු ඇමෙරිකාවේ දීර්ඝ දුර සංචාරකයින් අතර ද ආකර්ෂණය රඳවා ගැනීමත් ඉලක්ක කරන බව පැහැදිලිය.
බංග්ලාදේශය කැපී පෙනෙන ලෙස අතහැර දමා ඇත
යෝජනා ක්රමයේ පුළුල් විෂය පථය තිබියදීත්, සුදුසුකම් ලත් රටවල් 40 ලැයිස්තුවෙන් බංග්ලාදේශය කැපී පෙනෙන ලෙස බැහැර කර ඇත. ශ්රී ලංකාවට බංග්ලාදේශයේ භූගෝලීය සාමීපතාව සහ දකුණු ආසියානු අසල්වැසි රාජ්ය දෙක අතර ස්ථාපිත ජනතා සම්බන්ධතා සැලකිල්ලට ගන්නේ නම්, මෙම බැහැර කිරීම සැලකිල්ලට ගත යුත්තකි. මේ වන තෙක් බංග්ලාදේශය අතහැරීමට නිල පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.
ක්ෂේත්රයේ අපේක්ෂාවන්
ශ්රී ලංකාව පුරා සංචාරක ක්රියාකරුවන් සහ ආもてなし ව්යාපාරිකයින් මෙම නිවේදනය සාධාරණ ලෙස ස්වාගත කර ඇති අතර, ඉල්ලුම උත්තේජනය කිරීම සඳහා ගත් ප්රායෝගික හා ඉදිරි දර්ශනීය පියවරක් ලෙස එය සලකති. ගෝලීය සංචාරය වසංගතයෙන් පසු නැවත පිබිදීම් ගමනාන්තය දිගටම ඉදිරියට ගමන් කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, වීසා ආශ්රිත පිරිවැය ඉවත් කිරීම සහ ඇතුළු වීමේ ක්රියාවලිය සරල කිරීම ශ්රී ලංකාවට ප්රාදේශීය තරඟකාරී ගමනාන්ත හා සසඳා තරඟකාරී වාසියක් ලබා දිය හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.
ශ්රී ලංකාව ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාන ගත කිරීමේ තම කැපවීම රජය සංඥා කර ඇති අතර, රටවල් 40ක් සඳහා නොමිලේ ETA හඳුන්වාදීම එම අභිලාෂයේ මෙතෙක් වඩාත්ම ස්පෘශ්ය ප්රකාශනයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.