Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව දැනුවත් කරමින් කාලගුණ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

බලපෑමට ලක්වන කලාප

මෝසම් තත්ත්වයන් රට පුරා තීව්‍ර වෙමින් පවතින බැවින්, මධ්‍යම, සබරගමුව සහ උතුරු පළාත් ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක් මත පැ.කි. 40 සිට 50 දක්වා වේගයෙන් හමන කෙණෙහිල්ල සහිත සුළං ඇතැම් අවස්ථාවල දී අපේක්ෂා කෙරේ.

මහජන දැනුම්දීම

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල වාසිකයන් සහ මගීන්, විශේෂයෙන් ම උස් භූමි ප්‍රදේශවල හෝ විවෘත මාර්ගවල ගමන් කරන්නන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස බලධාරීන් නිර්දේශ කරයි. සුළඟට ගසා ගෙන යා හැකි ලිහිල් ව්‍යුහයන් සහ එළිමහන් ස්ථාවරයන් ආරක්ෂිතව තද කර ගැනීමටද බලධාරීන් උපදෙස් දෙයි.

මෝසම් ක්‍රියාකාරිත්වය

මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට තද වර්ෂාව සහ අස්ථාවර කාලගුණයක් ගෙන එන නිරිත දිග මෝසම ක්‍රියාකාරීව පවතින අතර, ඉදිරි දිනවලදීද දිවයිනේ කාලගුණික තත්ත්වයන් කෙරෙහි ඉන් බලපෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, නවතම කාලගුණ අනාවැකි සහ ඉදිරි නිවේදන සඳහා නිල කාලගුණ වාර්තා ඔස්සේ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස මහජනතාවට දිරිගැන්වීමක් ද කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ 32%කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් වෙත ළඟා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ 32%කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් වෙත ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැගී, වසරෙන් වසරට 32 සියයට වර්ධනයක් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් දක්වා ළඟා වූ අතර,…

07 Jun 2026 Discuss