නිරිත දිග මෝසම තීව්ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි
නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්රී ලංකා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව දැනුවත් කරමින් කාලගුණ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
බලපෑමට ලක්වන කලාප
මෝසම් තත්ත්වයන් රට පුරා තීව්ර වෙමින් පවතින බැවින්, මධ්යම, සබරගමුව සහ උතුරු පළාත් ඇතුළු ප්රදේශ කිහිපයක් මත පැ.කි. 40 සිට 50 දක්වා වේගයෙන් හමන කෙණෙහිල්ල සහිත සුළං ඇතැම් අවස්ථාවල දී අපේක්ෂා කෙරේ.
මහජන දැනුම්දීම
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල වාසිකයන් සහ මගීන්, විශේෂයෙන් ම උස් භූමි ප්රදේශවල හෝ විවෘත මාර්ගවල ගමන් කරන්නන් ප්රවේශම් වන ලෙස බලධාරීන් නිර්දේශ කරයි. සුළඟට ගසා ගෙන යා හැකි ලිහිල් ව්යුහයන් සහ එළිමහන් ස්ථාවරයන් ආරක්ෂිතව තද කර ගැනීමටද බලධාරීන් උපදෙස් දෙයි.
මෝසම් ක්රියාකාරිත්වය
මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ ප්රදේශවලට තද වර්ෂාව සහ අස්ථාවර කාලගුණයක් ගෙන එන නිරිත දිග මෝසම ක්රියාකාරීව පවතින අතර, ඉදිරි දිනවලදීද දිවයිනේ කාලගුණික තත්ත්වයන් කෙරෙහි ඉන් බලපෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, නවතම කාලගුණ අනාවැකි සහ ඉදිරි නිවේදන සඳහා නිල කාලගුණ වාර්තා ඔස්සේ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස මහජනතාවට දිරිගැන්වීමක් ද කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.