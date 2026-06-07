හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව බදාදා දිනයේ වාර්තා වේ.
රටේ ප්රමුඛතම බුද්ධි අංශයේ ප්රධානියා ලෙස සේවය කළ සල්ලේ මහතා දැනට එම රාජ්ය රෝහලේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටින නමුත්, ඔහුගේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නිළ වශයෙන් තවදුරටත් තොරතුරු හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම හා කැපී පෙනෙන රාජ්ය සෞඛ්ය සේවා ආයතනය වන කොළඹ ජාතික රෝහලේ සල්ලේ මහතා වෛද්යවරුන්ගේ රැකවරණය යටතේ ප්රතිකාර ලබන බව වටහාගෙන ඇත.
සුරේෂ් සල්ලේ ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයකින් යුතු ප්රමුඛ චරිතයකි. රටේ මෑත කාලීන දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් අවධියක ඔහු රාජ්ය බුද්ධි සේවයට නායකත්වය දුන් අතර, ඔහුගේ ධූර කාලය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට හා විමර්ශනයට ලක් විය.
ඔහුගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය සහ රෝහල් ගත කිරීම සම්බන්ධ තවත් තොරතුරු ලැබෙත්ම, ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිදුවීම් නිරන්තරව නිරීක්ෂණය කරමින් යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.