Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගගත සූදු ජාල මැඩලීමට එක්සත් වෙයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගගත සූදු ජාල මැඩලීමට එක්සත් වෙයි

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව, දෙරට හරහා විහිදෙන නීති විරෝධී ඩිජිටල් සූදු ජාල මගින් ඇතිවන වර්ධනමාන තර්ජනයට මුහුණ දීම සඳහා, දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගගත සූදු මෙහෙයුම් විනාශ කිරීමේ ඒකාබද්ධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවය තීව්‍ර කර ඇත.

වර්ධනයවන අන්තර්ජාතික අභියෝගයක්

ජාතික සීමාවන් හරහා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගගත සූදු කණ්ඩායම්, මෑත වසරවල චීන හා ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් යන දෙපාර්ශ්වයටම ප්‍රධාන අපරාධ ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත. හඳුනාගැනීමෙන් වැළකීම සඳහා ඩිජිටල් වේදිකා හා අන්තර්ජාතික ඉඩකඩ සූරාකෑමට යොදාගන්නා මෙම ජාල, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ අපරාධ විමර්ශනයේ ක්ෂේත්‍රයේ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට දෙරට රජයන් පෙළඹවා ඇත.

ශක්තිමත් කරන ලද ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වැඩිදියුණු කරන ලද සහයෝගීතාවය, සාම්ප්‍රදායික අධිකරණ සීමාවන් ඉක්මවා යන සයිබර් අපරාධ හා නීති විරෝධී සූදුවේ සංකීර්ණතාවලට මුහුණ දීම සඳහා දෙරටේ ගැඹුරු කැපවීමක් පිළිබිඹු කරයි. බුද්ධිතර්ක තොරතුරු හුවමාරුව හා ඒකාබද්ධ විමර්ශන සම්බන්ධීකරණය හරහා, ශ්‍රී ලංකාව කේන්ද්‍රකරගෙන චීන නාගරිකයන් හා වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායම්වල මෙහෙයුම් බාධා කිරීමට රටවල් දෙක ඉලක්ක කරයි.

මෙම සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් මාර්ගගත වංචා හා සූදු හා සම්බන්ධ දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ කටයුතුවල කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්වෙමින් ඇති අතර, සංවිධිත කණ්ඩායම් රටේ භූගෝලීය හා ඩිජිටල් සම්බන්ධිතාව සූරාකෑමට දූපතේ මෙහෙයුම් ස්ථාපිත කර ඇතැයි වාර්තා වේ. එවැනි ක්‍රියාකාරකම් ජාතික නීති රාමු දුර්වල කරනවා පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමයටද හානි කරන බව හඳුනාගත් බලධාරීහු ඒවා මැඩලීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය ප්‍රකාශ කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලාංකික හා චීන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සි අතර ඒකාබද්ධ විමර්ශන තීව්‍ර කර ඇත
  • රටවල් දෙක අතර බුද්ධිතර්ක තොරතුරු හුවමාරු යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කර ඇත
  • දේශසීමා හරහා නීති විරෝධී සූදු පහසු කිරීමට භාවිතා කෙරෙන ඩිජිටල් වේදිකා ඉලක්ක කරගනු ලැබේ

පුළුල් කැපවීමක සංඥාවක්

මෙම සහයෝගී ප්‍රයත්නය, දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන සයිබර් අපරාධ හුදෙකලාව ඵලදායී ලෙස මර්දනය කළ නොහැකි බව රාජ්‍යයන් පිළිගන්නා පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, චීනය සමඟ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවය ගාඹුර කිරීම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කමක්ද දරන අතර, ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දිගින් දිගටම ගන්නා කාලයක කොළඹ හා බෙයිජිං අතර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.

නීති විරෝධී මාර්ගගත සූදු ජාල සඳහා වගකිව යුතු අය නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙමින් රටවල් දෙක කටයුතු කරන අතර, තවදුරටත් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද මෙහෙයුම් අපේක්ෂිත බව දෙරට බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති හෙයින් මෙම මර්දන ව්‍යාපාරය ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss