AI සංවර්ධනය හදිසියේ නතර කිරීමට හැකි යාන්ත්රණයක් ඉල්ලා Anthropic සමාගම පෙනී සිටී — මිනිස් පාලනය අහිමි වීමේ අවදානම හේතුවෙන්
කෘත්රිම බුද්ධිය (AI) ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාගමක් වන Anthropic, ලොව ප්රමුඛ AI සමාගම් වෙත විශේෂ ආයාචනයක් යොමු කරමින්, AI පද්ධතිවල ප්රගතිය මිනිස් පාලනයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඇතැයි සිතෙන අවස්ථාවකදී සමස්ත කර්මාන්තයටම එක්ව එම ප්රගතිය මන්දගාමී කිරීමට හෝ තාවකාලිකව නතර කිරීමට ඉඩ සලසන සම්බන්ධීකෘත රාමුවක් ස්ථාපිත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
කර්මාන්තය තුළින්ම නැඟෙන අනතුරු ඇඟවීමක්
Claude AI ආදර්ශ පවුලේ නිර්මාතෘ වන Anthropic සමාගම කඩිනම් AI සංවර්ධනයේ ඉතාම ප්රබල ක්රීඩකයින් අතර ගණනය වන බැවින්, මෙම ආයාචනය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. සමාගමේ මෙම මැදිහත්වීම, තාක්ෂණයේ ශීඝ්ර ප්රගතිය සහ ගමන් කරන දිශාව පිළිබඳ, ක්ෂේත්රයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින අය අතරේ පවා වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්කමක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
Anthropic හි යෝජනාව කේන්ද්ර වන්නේ, AI තාක්ෂණය මිනිස් අධීක්ෂණයට සහ පාලනයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන ආකාරයෙන් ඉදිරියට යන බව හැඟෙන විට, ප්රධාන AI සංවර්ධකයින්ට සාමූහිකව ක්රියාත්මක කළ හැකි ගිවිසුම් ගත යාන්ත්රණයක් — එනම් හදිසි නිවීමේ යාන්ත්රණයක් — ස්ථාපිත කිරීම මතය.
මූලික කනස්සල්ල
සමාගමේ අනතුරු ඇඟවීමේ හරය වන්නේ, ශක්තිමත් AI පද්ධති, මිනිසුන්ට ඒවායේ හැසිරීම අර්ථවත් ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමට, නිවැරදි කිරීමට හෝ හික්මවා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පැමිණිය හැකි බය යි. "මිනිස් පාලනය නැතිවීමේ ගැටලුව" ලෙස තාක්ෂණික කවයන්හි හඳුන්වන මෙම කනස්සල්ල, දීර්ඝ කාලයක් අධ්යයන හා ප්රතිපත්ති රාමු තුළ සාකච්ඡාවට ලක්ව තිබූ නමුත් දැන් ප්රධාන වාණිජ AI සංවර්ධකයෙකු විසින්ම ඉස්මතු කරනු ලැබේ.
Anthropic හි ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරන්නේ, තරඟකාරී පීඩනයන් නිසා සමාගම් ආරක්ෂක පර්යේෂණවලට ගැලපෙන වේගයට වඩා ශීඝ්රව ඉදිරියට ඇද වැටෙමින් සිටිනවා නොවේ දැයි AI කර්මාන්තයේ සමහර කොටස් අතර පවතින පුළුල් කාංසාවකි.
බරපතල අවදානම් සහිත තරඟයක්
ගෝලීය AI ක්ෂේත්රය මෑත වසරවලදී අසාමාන්ය වේගයකින් ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ යුරෝපයේ සමාගම් වඩාත් දක්ෂ පද්ධති නිර්මාණය කිරීම සඳහා දැඩි ලෙස තරඟ කරයි. මෙම තරඟය භයානක ප්රවේශයන් ඇති කරන බව, එනම් වෙළෙඳපොළට ප්රථමයා ලෙස ඇතුළු වීමේ හෝ සොයාගැනීම් ලබා ගැනීමේ පීඩනය ප්රවේශමට ඉදිරිය දෙන බව, විවේචකයින් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
Anthropic හි ආයාචනය, ඕනෑම එක් ආයතනයකට ඒකපාර්ශ්විකව ඉදිරි ගමන් රඳවා ගැනීමේ බර දැරීමට ඉඩ නොතබා, සාමූහික ක්රියාමාර්ගයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම ගතිකය විසඳීමට උත්සාහ කරයි. ප්රමුඛ සංවර්ධකයින් සියලු දෙනා හවුල් විරාම යාන්ත්රණයකට එකඟ වුවහොත්, කිසිදු සමාගමකට වේගයට වඩා ආරක්ෂාව තෝරා ගැනීමෙන් අවාසියක් නොවන බව ඒ පිළිබඳ තර්කයයි.
ශ්රී ලංකාවට සහ කලාපයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම සාකච්ඡාව දැනට ප්රධාන බටහිර තාක්ෂණ සමාගම් අතර ගෙන යනු ලැබුවද, එහි ගම්යාර්ථ සිලිකන් වැලිය ඔබ්බට දුරදිග යයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ රටවල් AI මෙවලම් බැංකු, සෞඛ්ය සේවා, අධ්යාපනය සහ රාජ්ය පරිපාලනය වැනි ක්ෂේත්රවලට ක්රමයෙන් ඒකාබද්ධ කරමින් සිටී.
ස්වේච්ඡා විරාම හෝ නියාමන මැදිහත්වීම හරහා ගෝලීය AI සංවර්ධනයට සිදුවන ඕනෑම සැලකිය යුතු බාධාවක් කුඩා වෙළෙඳපොළවල AI-ශක්ති සේවාවල ලබාගත හැකි භාවයට සහ සංවර්ධනයට නොවැළැක්විය හැකි ලෙස බලපානු ඇත. ඒ සමඟම, දියුණු AI හා සම්බන්ධ අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමට අපොහොසත් වීම, ස්වභාවයෙන්ම සමානව ගෝලීය ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
ප්රවේශමේ හඬ ශක්තිමත් වෙමින් පවතී
Anthropic හි ආයාචනය, AI සංවර්ධනයේ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.