ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණට පෙර තුවාල පහරකින් ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම කම්පනයට
ඉදිරි ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණට සූදානම් වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායමට දැඩි තුවාල අපගමනයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ තරඟාවලි සූදානම් කටයුතු කෙරෙහි අඳුරු සෙවනැල්ලක් හෙලා තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාණ බලාපොරොත්තු වලට පහරක්
කාන්තා කිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම පිළිගත් ගෝලීය තරඟාවලිවලින් එකක් ආරම්භ වීමට පෙර තීරණාත්මක සූදානම් කාලය තුළ සිදු වූ මෙම තුවාලය, ශ්රී ලාංකික කඳවුරට ඉතා නුසුදුසු අවස්ථාවක ළඟා වූවකි. එවැනි අභියෝග හේතුවෙන් කණ්ඩායම් සංයුතිය කඩාකප්පල් වන අතර, තරඟකාරී තරඟ ඉදිරියේ කළමනාකරණය සිය උපාය මාර්ගික ප්රවේශය නැවත සිතා බැලීමට සිදු විය හැකිය.
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණ යනු ජාත්යන්තර කාන්තා කිකට් ක්රීඩාවේ ප්රධානතම වේදිකාවන්ගෙන් එකකි. දැනට මතුව ඇති අභියෝගයන් මධ්යයේ වුවද, ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට දැඩි ලෙස ආශා කරනු ඇත.
කණ්ඩායමට මතුව ඇති අභියෝග
ලෝක කුසලාණ සූදානම් කාලය තුළ ඇති වන තුවාල ගැටලු, ආදේශකයන් තක්සේරු කිරීමට සහ කණ්ඩායම් සමතුලිතතාව හා කාර්යසාධන මට්ටම් පවත්වා ගැනීම සඳහා ක්රීඩා සංයෝජන නැවත සකස් කිරීමට සිදු වන පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය සහ තේරීම් කමිටුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්රීඩිකාවෝ ක්රීඩාවේ කෙටිතම ආකෘතියේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස තම නාමය තහවුරු කර ගැනීමට අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරමින් සිටිති. තරඟාවලි ක්රියාදාමය ආරම්භ වූ විට කණ්ඩායමට මෙම බාධකය ජයගෙන ධෛර්යමත් ප්රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි වනු ඇතැයි රට පුරා ක්රීඩා ආධාරකරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
තුවාලයේ ස්වභාවය සහ ඕනෑම විය හැකි කණ්ඩායම් වෙනස්කම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල ශ්රී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.