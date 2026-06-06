Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණට පෙර තුවාල පහරකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම කම්පනයට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණට පෙර තුවාල පහරකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම කම්පනයට

ඉදිරි ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණට සූදානම් වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායමට දැඩි තුවාල අපගමනයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ තරඟාවලි සූදානම් කටයුතු කෙරෙහි අඳුරු සෙවනැල්ලක් හෙලා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාණ බලාපොරොත්තු වලට පහරක්

කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම පිළිගත් ගෝලීය තරඟාවලිවලින් එකක් ආරම්භ වීමට පෙර තීරණාත්මක සූදානම් කාලය තුළ සිදු වූ මෙම තුවාලය, ශ්‍රී ලාංකික කඳවුරට ඉතා නුසුදුසු අවස්ථාවක ළඟා වූවකි. එවැනි අභියෝග හේතුවෙන් කණ්ඩායම් සංයුතිය කඩාකප්පල් වන අතර, තරඟකාරී තරඟ ඉදිරියේ කළමනාකරණය සිය උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශය නැවත සිතා බැලීමට සිදු විය හැකිය.

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණ යනු ජාත්‍යන්තර කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධානතම වේදිකාවන්ගෙන් එකකි. දැනට මතුව ඇති අභියෝගයන් මධ්‍යයේ වුවද, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට දැඩි ලෙස ආශා කරනු ඇත.

කණ්ඩායමට මතුව ඇති අභියෝග

ලෝක කුසලාණ සූදානම් කාලය තුළ ඇති වන තුවාල ගැටලු, ආදේශකයන් තක්සේරු කිරීමට සහ කණ්ඩායම් සමතුලිතතාව හා කාර්යසාධන මට්ටම් පවත්වා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා සංයෝජන නැවත සකස් කිරීමට සිදු වන පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය සහ තේරීම් කමිටුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩිකාවෝ ක්‍රීඩාවේ කෙටිතම ආකෘතියේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස තම නාමය තහවුරු කර ගැනීමට අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරමින් සිටිති. තරඟාවලි ක්‍රියාදාමය ආරම්භ වූ විට කණ්ඩායමට මෙම බාධකය ජයගෙන ධෛර්යමත් ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි වනු ඇතැයි රට පුරා ක්‍රීඩා ආධාරකරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙති.

තුවාලයේ ස්වභාවය සහ ඕනෑම විය හැකි කණ්ඩායම් වෙනස්කම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල ශ්‍රී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss