Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අංගුරුවාතොට වෘද්ධාශ්‍රම ගින්නෙන් දිවි 13ක් බිලිගනී — ශ්‍රී ලංකාවේ හෘදසාක්ෂිය කම්පා කරමින්

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අංගුරුවාතොට වෘද්ධාශ්‍රම ගින්නෙන් දිවි 13ක් බිලිගනී — ශ්‍රී ලංකාවේ හෘදසාක්ෂිය කම්පා කරමින්

අංගුරුවාතොට වෘද්ධාශ්‍රමයක් ඉඟුරුදාලා ගිය ගින්නකින් රැඳෙව්කරුවන් 13 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් කිහිප දෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා සිටිති. මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇද හැලුණු හදවත් කම්පා කරවන ම ඛේදවාචකයන් අතර මෙය ස්ථානගත වෙමින් රාජ්‍යය ශෝකයෙන් ගිල්වා ඇත.

ශෝකයෙන් ගිලෙන රාජ්‍යයක්

මාරාන්තික ප්‍රතිඵල ගෙනාවූ මෙම ගිනිදැල, දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම දුකේ හා කෝපයේ රළ නැගී ඒමට හේතු විය. ජීවිත හානිය පමණක් නොව, එම සත්කාර මධ්‍යස්ථානයේ රැඳෙව්කරුවන්ගේ තත්ත්වය හා සැලකිලි සම්බන්ධයෙන් මතු වූ ගැඹුරු සැකවලින් ජාතික කම්පනය සහ ආක්‍රෝශය තව තවත් උද්ධමනය විය.

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම ඛේදවාචකය රටේ වඩාත්ම අසරණ වැඩිහිටි පුරවැසියන් නේවාසිකව රඳවා ගන්නා, ආරක්ෂා කරන හා රැකබලාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ අපහසු ගැටලූ මතු කරවා ඇත — නිළ ස්ථානධාරීන් කල් ගෙවෙද්දී නොවිසඳූ ප්‍රශ්න බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

වගවීමේ ඉල්ලීම්

මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන පෞද්ගලික හා අනවුල් වෘද්ධ සත්කාර ආයතන නියාමනය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ විවාදය නැවතත් ජ්වලිතව ඉස්මතු කළේය. අඛණ්ඩව බලයේ සිටි ආණ්ඩු ප්‍රමාණාත්මක ආරක්ෂා ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වූ හෙයින් රැඳෙව්කරුවන් වළක්වාගත හැකි අන්තරායන්ට නිරාවරණය වූ බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • ගින්නෙන් රැඳෙව්කරුවන් දහතුන් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • තවත් කිහිප දෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගනිමින් සිටිති
  • ආයතනයේ රැඳෙව්කරුවන්ගේ සුභසාධනය සම්බන්ධ චෝදනා ඛේදවාචකයත් සමඟ ඉස්මතු වී ඇත

ගැඹුරු අර්බුදයක් හෙළිවීම

සාම්ප්‍රදායිකව වැඩිහිටියන්ට ගරු සැලකිලි දැක්වීම ගැන ආඩම්බර වූ සමාජයකට අංගුරුවාතොට ගින්න, තනි සිදුවීමකට වඩා ගැඹුරු කිසිවක් ස්පර්ශ කළේය. ශ්‍රී ලංකාව සිය වෘද්ධ ජනගහනය සඳහා සපයන ක්‍රමවේදයේ ඇති ක්‍රමගත දුර්වලතා එය හෙළිදරව් කළේය — පවුල් ආයතනික සත්කාරය වෙත ක්‍රමයෙන් හැරෙත්ම ස්ථිරවම වර්ධනය වෙමින් පවතින ජනගහනික කොටසක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකි.

මෙම ඛේදවාචකය, පීඩිතයන්ට යුක්තිය ඉටුකිරීම පමණක් නොව, නොසලකා හැරීම හෝ උදාසීනත්වය නිසා මෙරට කිසිදු වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු නැවතත් ජීවිත අන්තරායකට ලක් නොවන ලෙස සහතික කිරීමට හදිසි හා අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටී.

ගිනිදැලේ හේතුව මෙන්ම, සත්කාර ගෙය කළමනාකරණය සම්බන්ධ පුළුල් තත්ත්වයන් ද ගැඹුරින් විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. මිය ගිය රැඳෙව්කරුවන්ගේ හා දිවි ගලවාගත් අය ගේ පවුල්වලට පිළිතුරු ලැබීමේ ලැඟුමෙන් සිටින අතර, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ජාතිය පුරා වෘද්ධ සත්කාර ආයතන විගණනය කිරීමට ආණ්ඩුව ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වන ලෙස බලකරමින් සිටිති.

අංගුරුවාතොටදී අහිමි වූ දහතුන් ජීවිතය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් කම්පා වන මෙහිදී, රාජ්‍යය ඉදිරියේ ඇත්තේ ඉතිහාසයෙහි නිර්ණායක මොහොතකි — සිය වැඩිහිටි පුරවැසියන්ගේ ගෞරවය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවංක ආත්ම පරීක්ෂාවක් ද, තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ගයක් ද ඉල්ලා සිටින මොහොතකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss