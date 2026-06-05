Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩ මත 12.5% තීරුබදු පැනවීමට ඇමරිකාවෙන් යෝජනාවක් — දිරාගත් ආර්ථිකයට නව පහරක්

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩ මත 12.5% තීරුබදු පැනවීමට ඇමරිකාවෙන් යෝජනාවක් — දිරාගත් ආර්ථිකයට නව පහරක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ මත 12.5% තීරුබදුවක් පැනවීමට එක්සත් ජනපදය යෝජනා කිරීමත් සමඟ, රටේ අපනයනකරුවන්, ප්‍රතිපත්ති立立නිර්මාතෘන් සහ වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් අතර බරපතල කනස්සල්ලක් මතුව ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ය立立立立立立ථාර්ථය නව හා සැලකිය යුතු අභියෝගයකට මුහුණ දී තිබේ.

අපනයනය මත රඳා පවතින කර්මාන්තවලට පසුබෑමක්

වොෂින්ටනය ඉදිරිපත් කළ මෙම තීරුබදු යෝජනාව, ලාභදායී ඇමරිකානු වෙළඳපොළට ප්‍රවේශය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන අංශවලට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ඇඳුම් පැළඳුම්, රබර් නිෂ්පාදන සහ කුළුබඩු වැනි කර්මාන්ත — රටේ විදේශ විනිමය ඉපයීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිකර ගන්නා මේවා — මෙම පියවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් එයින් සෘජු ලෙස打击 打击 කෙලින්ම打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss