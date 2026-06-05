ශ්රී ලංකා භාණ්ඩ මත 12.5% තීරුබදු පැනවීමට ඇමරිකාවෙන් යෝජනාවක් — දිරාගත් ආර්ථිකයට නව පහරක්
ශ්රී ලංකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ මත 12.5% තීරුබදුවක් පැනවීමට එක්සත් ජනපදය යෝජනා කිරීමත් සමඟ, රටේ අපනයනකරුවන්, ප්රතිපත්ති立立නිර්මාතෘන් සහ වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් අතර බරපතල කනස්සල්ලක් මතුව ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ය立立立立立立ථාර්ථය නව හා සැලකිය යුතු අභියෝගයකට මුහුණ දී තිබේ.
අපනයනය මත රඳා පවතින කර්මාන්තවලට පසුබෑමක්
වොෂින්ටනය ඉදිරිපත් කළ මෙම තීරුබදු යෝජනාව, ලාභදායී ඇමරිකානු වෙළඳපොළට ප්රවේශය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අපනයන අංශවලට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. ඇඳුම් පැළඳුම්, රබර් නිෂ්පාදන සහ කුළුබඩු වැනි කර්මාන්ත — රටේ විදේශ විනිමය ඉපයීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිකර ගන්නා මේවා — මෙම පියවර ක්රියාත්මක වන්නේ නම් එයින් සෘජු ලෙස打击 打击 කෙලින්ම打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击 打击
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.