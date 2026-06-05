විදේශ කම්කරුවන්ගේ මුදල් එවීම් ශ්රී ලංකාවේ ආකර්ෂණීය වර්ධනයක් වාර්තා කරයි
විදේශ ආදායම් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට තීරණාත්මක ශක්තියක් ලබා දේ
විදේශගත කම්කරුවන් මෙරටට එවන ආදායම්වල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ශ්රී ලංකාව වාර්තා කර ඇති අතර, මෑත කාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේදී රටේ ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක ප්රවණතාවක් ඇති බව ඉන් ඇඟවේ.
විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන් සහ සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ මුදල් ප්රේෂණ ශක්තිමත් වර්ධනයක් දක්වා ඇති අතර, රටේ ආර්ථිකයට ඉමහත් අවශ්ය විදේශ මුදල් ප්රවාහයක් ලබා දෙමින් තිබේ. මෙම ඊර්ධ්වගාමී ගතිය, විදේශ රැකියා අවස්ථා සොයා යන ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ වැඩිවන සංඛ්යාව මෙන්ම, මුදල් ගෙවතු යැවීම සඳහා නිල බැංකු මාර්ග කෙරෙහි ඇති නැවත ජීවය ලත් විශ්වාසය ද පිළිබිඹු කරයි.
පවුල් හා ජාතික ආර්ථිකයේ ජීවනාලිය
බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, මැදපෙරදිග, ආසියාව සහ වෙනත් රටවල සේවය කරන ඥාතීන් එවන මුදල් ගෘහස්ථ ආදායමේ ඉතා වැදගත් මූලාශ්රයක් වේ. ජාතික මට්ටමින් ගත් කල, මෙම මුදල් ප්රේෂණ ප්රවාහ, විදේශ විනිමය සංචිත ස්ථාවර කිරීමේ සහ ගෙවුම් ශේෂය සහාය කිරීමේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
විදේශ කම්කරු ආදායම්වල මෙම වර්ධනය ශ්රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් වකවානුවකදී ලැබෙන්නකි; මේ රට පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටට ග්රහණය කළ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනැගීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටී.
අඛණ්ඩ පුනරුද සඳහා දිරිදායක ලකුණු
ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන් මෙම ඊර්ධ්වගාමී ප්රවණතාවට සාධාරණෑ ලබා දී ඇති අතර, ශක්තිමත් මුදල් ප්රේෂණ සංඛ්යා පුළුල් ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ විශ්වසනීය දර්ශකයක් බව සඳහන් කරයි. වර්ධනයට දායක වූ ප්රධාන සාධක අතර:
- ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති ජාත්යන්තර ශ්රම වෙළෙඳපොළවල වර්ධනය වෙන ශ්රී ලාංකික 県ෙල්ය කම්කරු බලකාය
- නිල හා නියාමිත මුදල් හුවමාරු මාර්ග භාවිතය වැඩිවීම
- නිල මාර්ග හරහා ප්රේෂණ දිරිමත් කරන හිතකර විනිමය අනුපාත තත්ත්ව
- බලපත්රලාභී මූල්ය ආයතන හරහා මුදල් ප්රේෂණ ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ක්රියාත්මක රජයේ මුල පිරීම්
අදාළ බලධාරීන් කලින් ද විදේශ කම්කරුවන්ට, අනධිකෘත ක්රම වෙනුවට නිල බැංකු සහ මුදල් ප්රේෂණ මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ, රටට ලැබෙන ආර්ථික ප්රතිලාභ උපරිම කිරීම සහ ප්රේෂණය කරනු ලබන මුදල්වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම යන දෙකම සඳහාය.
ඉදිරි දිශාව
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යද්දී, මුදල් ප්රේෂණ ප්රවාහයේ අඛණ්ඩ වර්ධනය රටේ විදේශ විනිමය ආදායමේ礎 ශිලාවක් ලෙස පැවතිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ. ජාතික ආර්ථික යහපැවැත්ම සඳහා විදේශ කම්කරුවන්ගේ ආදේශ කළ නොහැකි දායකත්වය හඳුනාගනිමින්, ඔවුන් සහාය කිරීම සහ දිරිමත් කිරීමේ ප්රයත්නයන් ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් විසින් ඉදිරියටත් ගෙන යාමට ඉඩ ඇත.
විදේශ කම්කරු ආදායම්වල ශක්තිමත් කාර්ය සාධනය, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දෘෂ්ටිවාදය සඳහා ප්රවේශමෙන් ශුභවාදී චිත්රයකට එකතු වන අතර, රටේ ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන පුරවැසියන්ට සහ ජාත්යන්තර පාර්ශ්ව කරුවන්ට සහතිකයක් ලබා දේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.