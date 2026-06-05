SLT-Mobitel PEO TV හට FIFA වර්ල්ඩ් කප් 2026 හි ශ්රී ලංකාවට අදාළ සුවිශේෂී විකාශන අයිතිය හිමි වෙයි
SLT-Mobitel PEO TV ආයතනය FIFA වර්ල්ඩ් කප් 2026 හි සුවිශේෂී මාධ්ය විකාශන අයිතිය දිනාගෙන ඇති බැවින්, ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන්ට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී තිබේ. ලොව වැඩිම පේක්ෂකයින් ගණනක් නරඹන මෙම ක්රීඩා උත්සවයේ සෑම තරඟයක්ම දිවයිනේ සියලු ප්රේක්ෂකයින්ට සජීවීව නැරඹීමේ හැකියාව මේ හරහා සහතික වේ.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා විකාශන ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික ගිවිසුමක්
රටේ ප්රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් ප්රොටොකෝල් රූපවාහිනී (IPTV) සේවා සපයන්නා වන සහ ඩිජිටල් විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ වේදිකාවක් වන SLT-Mobitel PEO TV, ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා විකාශන ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු이정표සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන මෙම ඓතිහාසික හවුල්කාරිත්වය නිවේදනය කළේය. මෙම ගිවිසුම හරහා PEO TV, මෙම තරඟාවලිය පළමු තරඟයේ සිට අවසාන මහා අවසන් තරඟය දක්වා නැරඹීමට කැමැත්තන් සඳහා එකම ගමනාන්තය ලෙස ස්ථාපිත වේ.
ෆුට්බෝල් රසිකයන්ට මෙයින් ලැබෙන්නේ කුමක්ද?
FIFA වර්ල්ඩ් කප් 2026, ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සහභාගී වන ජාතීන් 48 දක්වා පුළුල් කරමින්, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව යන රටවල පවත්වනු ලබන ඓතිහාසික මංගල්යයක් බවට පත්වීමට නියමිතය. PEO TV සතුව සුවිශේෂී අයිතිය පැවතීම හේතුවෙන්, ශ්රී ලාංකික නරඹන්නන්ට කිසිදු මොහොතක් අතපසු නොකොට සෑම තරඟයක්ම සජීවීව නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.
රට පුරා ෆුට්බෝල් ප්රේමීන් සඳහා, ශ්රී ලංකාවේ වර්ල්ඩ් කප් විකාශනය සම්බන්ධයෙන් ඊට පෙර පැවති අනිශ්චිතතාවය මෙම ගිවිසුම ඉවත් කරන අතර, තරඟාවලිය ගෙනෙන සියලු රසවත් අවස්ථා, ගෝල් සහ අමතක නොවන මොහොත නැරඹීමට විශ්වාසදායක එකම වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික විනෝදාස්වාදයේ PEO TV හි වර්ධනය වන භූමිකාව
ශ්රී ලංකාවේ පුරෝගාමී IPTV වේදිකාව ලෙස, SLT-Mobitel PEO TV මෑත වසරවල දී ප්රිමියම් අන්තර්ගත පිරිනැමීම් ක්රමයෙන් පුළුල් කර ඇත. FIFA වර්ල්ඩ් කප් වැනි ඉමහත් සිදුවීමක සුවිශේෂී අයිතිය දිනාගැනීම, රටේ ප්රධාන සජීවී ක්රීඩා නැරඹීමේ එකම ගමනාන්තය බවට පත්වීමේ වේදිකාවේ අභිලාෂය තහවුරු කරයි.
මෙම නිවේදනය, තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර ෆුට්බෝල් රසිකයන් PEO TV ගිණුම් සඳහා සෙවීමත් සමඟ, PEO TV දායකත්වයන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
2026 දෙස බලා සිටිමින්
FIFA වර්ල්ඩ් කප් 2026, 2026 ගිම්හාන සෘතුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ශ්රී ලාංකික දායකයන්ට PEO TV සේවාවට සම්බන්ධ වීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලැබෙනු ඇත. තරඟාවලිය ළඟා වන විට, කැප වූ විකාශන පැකේජ, කාලසටහන් සහ නරඹීමේ විකල්ප සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර ප්රකාශයට පත් කිරීමට වේදිකාව අපේක්ෂා කෙරේ.
ආශාවෙන් යුත් සහ වර්ධනය වන ෆුට්බෝල් රසිකත්වයක් ඇති ජාතියක් සඳහා, දේශීය වේදිකාවක් හරහා සුවිශේෂී වර්ල්ඩ් කප් විකාශනය ලැබීම ඉදිරියට ගත් ප්රධාන පියවරක් නිරූපණය කරයි — ලස්සන ක්රීඩාව කිසිදා නොතිබූ ලෙස ගෙදරට ළං කරමිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.